Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: trucos infalibles para sacarte la duda

Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp es algo que la aplicación no te lo dirá con seguridad, pero hay algunas señales reveladoras

¿Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp? La pregunta sale con naturalidad cuando no recibís ninguna respuesta a tus mensajes de la aplicación. Si es solo una persona que no responde, entonces existe la posibilidad de que te haya bloqueado o simplemente te esté ignorando.

Debido a que existen razones legítimas para bloquear a otros, como prevenir el abuso, y por cuestiones de privacidad, no podrás saber si te bloquearon en WhatsApp.

De hecho, al momento de averiguar cómo saber si te bloquearon en WhatsApp, la aplicación afirma lo siguiente en su página de ayuda sobre el bloqueo:

"Hemos hecho esto intencionalmente ambiguo para proteger su privacidad cuando bloquea a alguien. Por lo tanto, no podemos decirle si alguien más lo está bloqueando".

De todos modos, aún necesitás saber si te bloquearon en WhatsApp y si hay alguna forma de saber si eso sucedió, o si hay alguna otra explicación, como que tus mensajes no se transmiten.

El hecho de que estés bloqueado en WhatsApp no significa que también te hayan bloqueado a través de otros canales.

¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

Bloquear a alguien en WhatsApp es muy fácil. Simplemente debés ir a los detalles de un contacto, desplazarte hasta la parte inferior de la página y elegir Bloquear contacto. Es ese tipo de simplicidad lo que significa que algunas personas tienden a bloquear a otras más de lo que cambian su ropa interior.

Cuando estás bloqueado en WhatsApp, cualquier conversación anterior que hayas tenido con esa persona seguirá apareciendo en su pestaña Chats: no se elimina. Es un dato importante para tener en cuenta para saber si te bloquearon en WhatsApp.

La única razón por la que desaparecerían los mensajes anteriores es porque la otra persona o vos ha configurado los mensajes para que desaparezcan después de un cierto período de tiempo.

Recordá que cualquier persona que te haya bloqueado no tiene por qué hablar contigo.

Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: algunas falsedades

La gente suele decir que la forma más rápida de saber si te bloquearon en WhatsApp es intentar llamar a ese contacto en la aplicación. Dicen que si estás bloqueado el teléfono no sonará, pero esto es evidentemente falso.

El teléfono seguirá sonando, pero la persona que te ha bloqueado no recibirá ninguna notificación sobre el hecho de que has intentado llamarla. Así que no te sirve para saber si te bloquearon en WhatsApp.

Debido a esto, no tenés forma de saber si no tenían su teléfono a mano para contestarte la llamada, o que simplemente te estaban ignorando, por lo que no te enterás si te bloquearon en WhatsApp.

También es falsa la idea de que si te bloquearon en WhatsApp no verás ningún cambio futuro en su foto de perfil; de hecho, no verás su foto de perfil en absoluto.

Hay algunas cosas que podés observar que sugieren si es firme la chance de si te bloquearon en WhatsApp.

Si podés marcar todas las cosas de la siguiente lista, es probable que te bloquearon en WhatsApp.

Si te bloquearon en WhatsApp, el servicio te impide ver información como cuándo el contacto estuvo en línea por última vez.

Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: señales seguras

Un contacto está ignorando todos tus mensajes y ha dejado de hablar con vos.

y ha dejado de hablar con vos. Los mensajes enviados a un contacto solo muestran una marca : se enviaron, pero no se entregaron ni se leyeron.

: se enviaron, pero no se entregaron ni se leyeron. Ese contacto ya no tiene una foto de perfil y estás seguro de que la tenía anteriormente. Falta la imagen de WhatsApp.

y estás seguro de que la tenía anteriormente. Falta la imagen de WhatsApp. Cuando ves un contacto, ya sea tocando el nuevo botón de chat y buscándolo en la lista, o tocando su nombre en la parte superior de la conversación, su estado de WhatsApp estará en blanco .

. Si alguien nunca ha actualizado su estado de WhatsApp, lo más probable es que muestre " ¡Hola! Estoy usando WhatsApp. "

" Ya no podés ver la información "Última vista" o "En línea" en la parte superior de una conversación de WhatsApp.

en la parte superior de una conversación de WhatsApp. Cuando intentás llamarlos a través de WhatsApp, no responden la llamada.

¿Cómo saber si alguien te ha bloqueado de WhatsApp sin mandar mensajes?

Ya no podés ver la foto de perfil de alguien

Una de las formas más fáciles de saber si te bloquearon en WhatsApp es que ya no podrás ver su foto de perfil y en su lugar, habrá un ícono de usuario genérico.

Por supuesto, esto también puede significar que tu contacto eliminó su foto o borró su cuenta, pero si tus amigos todavía pueden ver su foto de perfil y vos no, podría ser una señal de que te bloquearon en WhatsApp.

Falta el "último visto" de un contacto

Si te bloquearon en WhatsApp, el servicio te impide ver información como cuándo el contacto estuvo en línea por última vez, por lo que si la "última vez que se vio" de tu contacto desapareció repentinamente, esta podría ser la razón.

En su sitio web, la aplicación confirma esto respecto de si te bloquearon en WhatsApp:

"Tus últimas actualizaciones de estado, en línea, vistas y cualquier cambio realizado en tu foto de perfil ya no serán visibles para los contactos que hayas bloqueado".

Nuevamente, debemos advertir que este no es siempre el caso. A veces, puede significar que tu contacto ha desactivado esta función en su configuración de privacidad.

Una de las formas más fáciles de saber si te bloquearon en WhatsApp es que ya no podrás ver su foto de perfil.

Los mensajes que envías nunca reciben dos tildes

Si deseás probar las cosas enviando un mensaje a tu contacto para saber si te bloquearon en WhatsApp, encontrarás, si te bloquearon, que los mensajes solo recibirán una marca, no dos.

Para recordarte, una marca gris significa que el mensaje se envió con éxito, dos marcas grises significan que el mensaje se entregó con éxito al teléfono del destinatario y dos marcas azules significan que el destinatario ha leído su mensaje.

Si solo notás una marca gris durante varios días, lo más probable es que tu contacto esté en un área sin recepción y probablemente hayas sido bloqueado.

Tus llamadas no se conectan

Otro paso audaz pero seguro es llamar físicamente al contacto que creés que podría haberte bloqueado en WhatsApp.

Si intentás llamar a tu contacto en WhatsApp y la llamada suena un par de veces y luego se desconecta, es probable que te hayan bloqueado.

Dicho esto, esto también podría significar que están ocupados y están colgando, pero si sucede varias veces, podrías confirmar sus sospechas.

Si probás todo lo anterior y notás una o más de estas cosas durante unos días, es probable que hayas sido bloqueado en WhatsApp (y si no es así, tu contacto probablemente te lo hará saber).

Dicho esto, no hay manera de estar 100% seguro, y parece poco probable que WhatsApp alguna vez implemente tal función para proteger la privacidad de sus usuarios.

Hay algunas cosas que podés observar que sugieren si es firma la chance de si te bloquearon en WhatsApp.

¿Qué se puede hacer cuando te bloquean en WhatsApp?

Recordá que cualquier persona que te haya bloqueado no tiene por qué hablar con vos. Es casi seguro que sienten que tienen una razón válida para no querer comunicarse.

Suponiendo que es de vida o muerte y es absolutamente vital que te comuniques con esa persona, debés saber que no hay forma de sortear el bloqueo de WhatsApp: no podés contactarlos a través de la plataforma hasta que decidan desbloquearte.

Sin embargo, todavía tenés su número de teléfono (el que usan para WhatsApp en cualquier caso), posiblemente su dirección de correo electrónico y su domicilio, quizás algunos amigos en común, o tal vez todavía son amigos en una red social.

El hecho de que estés bloqueado en WhatsApp no significa que también te hayan bloqueado a través de otros canales. Sin embargo, recordá que esto no significa que tengas una invitación abierta para acecharlos o acosarlos, lo que en última instancia puede convertirse en un problema legal.

Podés decidir hablar primero con un amigo en común para averiguar si estás bloqueado y, si desconocés los motivos, para averiguar por qué y las posibles formas de resolver el problema.