Uber usó esta táctica secreta en su pelea con la Justicia y la policía

El ex CEO de Uber, Travis Kalanick, estuvo involucrado en esta práctica, que fue examinada y aprobada por los abogados de la plataforma

Uber usó una táctica secreta conocida a nivel interno como "botón del pánico" para bloquear el acceso a sus datos durante los operativos policiales. El hallazgo se conoció en los 124.000 archivos de la compañía filtrados a un consorcio de medios y de periodistas de investigación.

"No tenemos excusa para el comportamiento que la compañía tuvo en el pasado, y que claramente no está en línea con nuestros valores del presente", argumentó Uber. La firma tenía esta táctica secreta para vetar el acceso a sus datos ante los registros que las policías de varios países europeos emprendieron sobre la compañía.

Los archivos sugieren que Uber activó ese protocolo al menos 12 veces en 2017, cada vez que las autoridades trataron de investigar las singularidades de esta aplicación de vehículos compartidos, que era ilegal en varios países, según detallaron algunos de los medios.

Altos ejecutivos de la compañía, como uno de los fundadores y antiguo CEO, Travis Kalanick, o el actuar responsable de Uber Eats, Pierre-Dimitri Gore-Coty, estuvieron involucrados en esta práctica, que fue examinada y aprobada por los abogados de la plataforma.

Uber dejó de usar este "botón del pánico" cuando Dara Khosrowshahi fue nombrado CEO de la compañía en 2017, según dijo un portavoz de la multinacional al consorcio de medios que revelaron la filtración.

Travis Kalanick, ex CEO de Uber.

Cambio de timón en medio del escándalo de Uber

"Era joven, no tenía experiencia y demasiado a menudo seguí la dirección que me marcaban mis superiores a pesar de su ética cuestionable", lamentó el propio Gore-Coty en declaraciones al diario británico The Guardian.

También dijo que lamentó "muchas de las técnicas que se emplearon para conseguir una reforma regulatoria sobre los vehículos con conductor al comienzo de la polémica".

Este hallazgo es uno de los que se han publicado este domingo en un consorcio de medios, fruto de una investigación global basada en la filtración de 124.000 documentos de la compañía filtrados a The Guardian y compartidos con otras cabeceras.

"No tenemos excusa para el comportamiento pasado, que claramente no está en línea con nuestros valores del presente", dijo Jill Hazelbaker, responsable de Marketing y Asuntos Públicos de la compañía en un comunicado.

"En su lugar, animamos a los lectores a juzgarnos por lo que hemos hecho en los últimos 5 años y por lo que haremos en los años venideros", aseguró. En los últimos años, Uber ha intentado redimirse de una serie de escándalos, demandas e investigaciones que llegaron a su punto álgido en 2017, bajo el liderazgo de Kalanick.

Aquel año provocó el nombramiento del actual CEO de la compañía, Dara Khosrowshahi, cuyo principal propósito es desde entonces "transformar todos los aspectos sobre cómo opera Uber", dijo Hazelbaker en el comunicado remitido a los medios.