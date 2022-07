Este proyector de Samsung te lleva la experiencia del cine a donde vayas

The Freestyle es capaz de producir imágenes Full HD de hasta 100 pulgadas de tamaño, perfecto para noches de cine en el patio trasero de casa

Con un proceso de configuración que lo pone en funcionamiento en minutos, el proyector The Freestyle de Samsung, anunciado en julio en la Argentina por la filial local del gigante tecnológico surcoreano, ofrece una facilidad de uso extraordinaria.

Junto con sus funciones inteligentes integradas y su capacidad de nivelación automática, The Freestyle también ofrece una calidad de imagen y audio impresionante.

Está claro que Samsung tiene la intención de llevar los proyectores portátiles como una categoría fulgurante con The Freestyle, y podría ser el dispositivo que finalmente haga crecer a este mercado.

The Freestyle ofrece gran portabilidad.

Un proyector ideal para el aire libre

Por la pandemia del coronavirus en los últimos años cambió la forma en que socializamos, y muchos de nosotros optamos por participar en la seguridad de las reuniones al aire libre en lugar de arriesgarnos a la propagación de la Covid-19 en espacios cerrados y confinados.

Ante esta tendencia, Samsung lanzó The Freestyle, un proyector portátil que es capaz de producir admirables imágenes Full HD de hasta 100 pulgadas de tamaño, perfecto para noches de cine en el patio trasero de casa.

Con The Freestyle, Samsung ofrece casi todo lo que necesitás para una noche de entretenimiento, llevando la experiencia de televisión "inteligente" a cualquier superficie a la que se dirija.

Ofrece acceso a todos tus servicios de transmisión favoritos, un potente altavoz integrado de 360° con soporte de asistente inteligente e incluso la función de duplicación móvil.

El control remoto de The Freestyle integra plataformas como Netflix.

Todo lo que necesitás proporcionar es una fuente de alimentación (ya sea a través de un enchufe de pared cercano o una fuente de alimentación compatible), y una conexión Wi-Fi o, en su defecto, un punto de acceso móvil.

La accesibilidad es clave para la aceptación generalizada de cualquier producto nuevo, y Samsung ha logrado este aspecto con The Freestyle. En pocas palabras, cualquier proyector que esté listo para funcionar a los pocos minutos de sacarlo de la caja es un triunfo del diseño y la ingeniería, y debe celebrarse.

The Freestyle ofrece un práctico conjunto de aplicaciones integradas.

Algunos problemas en la ejecución

Sin embargo, su ejecución no es del todo impecable. Aunque la función de distorsión trapezoidal automática de The Freestyle funcionó bien en su mayor parte, en las pruebas realizadas por iProfesional, tuvo problemas para registrar correctamente la superficie de la pantalla del proyector proporcionada, lo que generó una imagen sesgada que tuvo que ajustarse manualmente.

Aun así, The Freestyle es, con mucho, la solución de proyector más fácil de usar, y ofrece una calidad de imagen mejor de lo esperado, excelente conectividad y una variedad de funciones inteligentes y atractivas.

The Freestyle de Samsung fue diseñado pensando en la portabilidad, y su tamaño compacto y forma cilíndrica son prueba de ello. Pesa solo 0,8 kg y, con 95,2 x 171,4 x 95,2 mm, es aproximadamente del tamaño de una lata de comida para perros, lo que significa que podés recogerlo y ponerlo en tu mochila sin ningún problema.

El área de proyección de imágenes y controles de The Freestyle.

El proyector en sí está sostenido por un resistente soporte de aluminio con una base plana que ofrece más de 180° de inclinación, lo que facilita la proyección de una imagen en prácticamente cualquier superficie.

Si bien The Freestyle está diseñado principalmente para usarse con una toma de corriente, también puede funcionar con unidades de energía compatibles que ofrecen una salida de 50 W/20 V y funcionalidad USB PB, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos al aire libre.

Incluye imágenes cinemáticas, como la de un fogón.

Sonido 360 grados

Como era de esperar, su parlante de 360° envuelve toda la circunferencia de The Freestyle, brindando audio en todas las direcciones. En la parte superior del dispositivo, encontrarás controles capacitivos táctiles que te permiten encenderlo y ajustar el volumen de The Freestyle sin un control remoto.

Mientras tanto, en la parte inferior del dispositivo, podés ver el parlante de The Freestyle, que se usa para emitir los graves, junto con algunos conectores de pines que serán útiles para futuros accesorios, como una batería externa.

El soporte de The Freestyle es de aluminio.

A lo largo del costado de la unidad, verás un puerto USB tipo C para alimentar el dispositivo, junto con un puerto mini HDMI, que necesitarás para conectar cualquier tipo de consola de juegos, y un interruptor de palanca que se apaga el micrófono del dispositivo encendido y apagado.

Si bien The Freestyle está diseñado para usarse como un altavoz inteligente, es comprensible que algunas personas solo quieran usarlo exclusivamente como un proyector, sin escuchar cada conversación.

Se puede fijar al techo para que proyecte imágenes en el piso.

Características versátiles

Cuando se trata de funcionalidad, no encontrarás un proyector portátil con más funciones que The Freestyle de Samsung. No solo es un cine que podés llevar a cualquier parte, es un altavoz inteligente compatible con Amazon Alexa y Samsung Bixby, así como una solución de iluminación personalizada que puede cambiar por completo la atmósfera de cualquier habitación en la que te encuentres.

Comencemos con su destreza cinematográfica. The Freestyle ofrece proyección de resolución Full HD (1920 x 1080) con soporte HDR10 con hasta 550 lúmenes de brillo. Sobre el papel, eso no parece mucho, pero sorprendieron gratamente las imágenes brillantes y vívidas que es capaz de producir.

The Freestyle apenas pesa 700 gramos.

Incluso cuando se usa durante el día, y con la luz indirecta del exterior que ingresa a la habitación, The Freestyle puede proyectar imágenes confiables que aún exhiben una cantidad aceptable de contraste, dependiendo de qué tan brillante sea su contenido, por supuesto.

Atribuimos esto al procesamiento inteligente del motor de imagen Hyper Real de Samsung, que puede ajustar automáticamente el color y el brillo utilizando su función de calibración inteligente.

Es ideal para llevar en actividades al aire libre.

Imagen con correcciones

Una de las características más comentadas de The Freestyle es su función de corrección trapezoidal digital, que puede ajustar automáticamente su imagen sobre la marcha para presentar una imagen perfectamente cuadrada, incluso cuando se proyecta sobre superficies en ángulo.

Además de esto, hay una función de nivelación automática que te dará una imagen perfectamente recta, incluso cuando The Freestyle se coloque sobre una superficie irregular.

La caja en la que viene el proyector incluye instrucciones para reutilizarla.

Por supuesto, hay un límite en cuanto a cuánto se puede ajustar su imagen: mirá de cerca y verás una especie de área límite en su proyección, dentro de la cual debe permanecer su imagen remodelada.

En cuanto al tamaño de imagen, The Freestyle es capaz de proyectar imágenes desde 30 pulgadas (desde una distancia de proyección de alrededor de 79,5 cm), hasta 100 pulgadas (con una distancia de proyección de 2,6 m).

Se puede utilizar para la proyección de imágenes en el techo.

Integración con aplicaciones

Algo que le da a The Freestyle de Samsung la ventaja sobre muchos otros proyectores portátiles es que tiene un conjunto de aplicaciones de transmisión y otros servicios integrados desde el principio.

Los usuarios pueden sacar The Freestyle de su caja y comenzar a ver Netflix , Disney Plus , Amazon Prime Video y más en cuestión de minutos, un proceso de configuración que es aún más rápido y sencillo cuando se realiza a través de la aplicación de teléfono SmartThings de Samsung.

Una de las características menos conocidas de The Freestyle y que hace toda la diferencia en el mundo para aquellos que buscan usar el proyector de Samsung como su principal dispositivo de entretenimiento en el hogar: The Freestyle se conectará automáticamente a dispositivos compatibles en tu red Wi-Fi, especialmente los de Samsung.

Esto no solo significa la capacidad de reflejar un Samsung Galaxy en cualquier superficie proyectada (una característica que también está disponible para iPhones a través de AirPlay), The Freestyle también se conecta automáticamente a una barra de sonido Samsung.

Dejando de lado la visualización de películas y televisión, The Freestyle también ofrece una serie de modos ambientales inteligentes que traerán mucha diversión a tu hogar.

¿Cansado de mirar una pared blanca todo el día? En su lugar, proyectá una ventana virtual con un escenario al aire libre bellamente pintoresco (y animado). ¿O tal vez harás una fiesta? The Freestyle te permitirá proyectar un mensaje de feliz cumpleaños en tu pared en neón, entre otras cosas.

The Freestyle ofrece versatilidad a la hora del entretenimiento.

Calidad de imagen y audio

Sorprende cómo The Freestyle pudo superar las limitaciones de una resolución máxima de 1080p, una frecuencia de actualización de 60 Hz y solo 550 lúmenes de brillo para producir imágenes vibrantes.

The Freestyle ofrece tres preajustes de modo de imagen principal: Estándar, Dinámico y Película. En las pruebas, se observó que el modo Dinámico más brillante producía cierta suavidad en el movimiento, lo que hace pensar que sería más adecuado para ver actividades deportivas.

Sin embargo, la configuración preferida fue el modo Película, que ofrecía una experiencia similar al Modo Cineasta en los modelos de televisores premium de Samsung, en los que la imagen ofrece un contraste mejorado y colores más cercanos al estándar de Hollywood.

The Freestyle también ofrece un modo de juego, que reduce su latencia de alrededor de 70 milisegundos a 43,2 milisegundos. Eso está bien para los jugadores ocasionales que quieren jugar un poco, aunque los jugadores competitivos probablemente querrán mantenerse alejados de cualquier proyector.

Viene con cargador homologado para la Argentina.

Como era de esperar con los proyectores portátiles, la nitidez de la imagen de The Freestyle disminuye un poco a medida que avanza, y al alejarlo más de la superficie deseada también verás una caída en el brillo, pero incluso entonces sus imágenes siguen siendo bastante nítidas y visibles.

La calidad de imagen de The Freestyle se vuelve más agradable cuanto más grande es, ya que cuanto más estrecha se vuelve la proyección de la imagen (y cuanto más cerca se está de ella), más fácil es detectar una especie de textura punteada en forma de cuadrícula a la imagen, que es un efecto secundario de cómo funciona el proyector.

Obviamente, esta textura sería aún menos notable si The Freestyle fuera capaz de generar una salida de imagen 4K. Sin embargo, el 1080p de este modelo se ve perfectamente bien a una distancia de visualización óptima. de un par de metros más o menos.

El control remoto del proyector.

Usar el altavoz de 360° integrado de The Freestyle como fuente de audio principal de su cine en casa no es algo por el cual preocuparse: cambiar a una barra de sonido mencionada en el menú de configuración rápida de The Freestyle está permitido para emitir un sonido envolvente completo a través de una conexión Wi-Fi. Esto permite instantáneamente una experiencia de audio de cine en casa más tradicional.

No podrás producir audio Dolby Atmos completo a través de Wi-Fi, sin embargo, obtendrás un sonido multicanal muy superior, que cualquier cinéfilo encontrará una gran mejora.

Un debut complicado para un nuevo software

En cuanto a la función de distorsión trapezoidal automática de The Freestyle, según la experiencia de iProfesional, funcionó bien en cualquier caso en el que el proyector apuntara a una pared o techo, nivelando y ajustando automáticamente su imagen en las proporciones correctas, independientemente de la forma o el ángulo de la superficie.

Sin embargo, hubo algunos casos en los que The Freestyle no pudo enfocarse. Hubo que desactivar ambas funciones, optando en su lugar por ajustar manualmente la configuración de distorsión trapezoidal y de enfoque.

El mayor problema es la extrema lentitud de la interfaz de usuario de The Freestyle. El nuevo proyector actúa como el debut del nuevo sistema operativo de TV inteligente de Samsung, y se debe admitir que no ha tenido un gran comienzo.

Para empezar, el nuevo sistema operativo de TV de Samsung ahora es un asunto de pantalla completa, lo que significa que ya no podés ajustar la configuración sobre la marcha sin dejar el programa o la película que estás viendo. Esto también significa que llegar a la configuración rápida requiere, irónicamente, pasos adicionales.

Si bien el nuevo sistema operativo todavía se basa en Tizen, a menudo se necesita más de un segundo para que las pulsaciones de botones individuales en el control remoto suministrado se registren en la pantalla. Esto hace que el acto de simplemente navegar por Netflix o ajustar la configuración de la imagen sea un asunto irritante.

Problemas como estos obviamente van en contra de la facilidad de uso que ofrece The Freestyle de Samsung. Sin embargo, problemas como estos podrían resolverse con una actualización de firmware.

Características de The Freestyle.

Ventajas

The Freestyle ofrece gran portabilidad, un práctico conjunto de aplicaciones integradas, un ajuste automático impresionante y un brillo decente. No dudes en comprarlo si buscás un proyector para cada ocasión; un equipo compacto, portátil y con un conjunto de aplicaciones integrado.

The Freestyle es un proyector que ofrece todo lo que necesitás en un solo lugar. Si querés un proceso de configuración sin complicaciones, gracias a sus funciones de nivelación y distorsión trapezoidal automáticas, es fácil poner en funcionamiento en minutos, sin necesidad de una calibración profesional.

El Freestyle ofrece una calidad de imagen y un brillo sorprendentemente buenos para un proyector de 1080p que está limitado a 550 lúmenes. También se aprecia su altavoz integrado de 360°.

Características de The Freestyle.

Desventajas

The FreeStyle tiene una navegación lenta, problemas ocasionales de enfoque automático, algunos reinicios aleatorios y la corrección trapezoidal automática puede ser quisquillosa.

No lo comprés si detestás la navegación lenta y no tenés mucho espacio para proyectar la imagen. Para aprovechar al máximo The Freestyle, deberás tener suficiente espacio para proyectar imágenes grandes.

También necesitarás un área de tamaño decente para proyectar. La proyección de 1080p de Freestyle se ve muy bien, pero si estás dispuesto a esperar, posiblemente habrá una versión 4K en los próximos años.

El mayor problema es la extrema lentitud de la interfaz de usuario de The Freestyle.

Precio y disponibilidad

The Freestyle de Samsung se puede conseguir por un valor de $199.999 hasta el 1 de agosto en retails & carriers, con un stock limitado de 1.000 unidades. Además, los compradores obtendrán un e-Voucher de regalo por el valor de $42.999 para adquirir la Battery Pack y acceso gratis por tres meses a Disney+.