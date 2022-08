Llega la sexta edición de Pulso IT, la feria que reúne al sector tecnológico de la Argentina

Durante los días 28 y 29 de septiembre, Pulso IT se llevará adelante bajo la consigna de conectar a innovadores, tomadores de decisiones y resellers

La Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) anunció la realización de Pulso IT, el evento que reúne a los principales exponentes del mercado tecnológico del país. La sexta edición del encuentro se realizará de manera 100% presencial los días 28 y 29 de septiembre, en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC).

Pulso IT es el encuentro anual del mercado de la tecnología en Argentina. El evento está dirigido a los principales fabricantes del mercado IT mundial, a los distribuidores mayoristas de informática, resellers de tecnología y los tomadores de decisiones del mercado corporativo.

"Se trata de una experiencia única que, año a año, se da en un contexto siempre variable. En esta edición apuntamos a desarrollar más espacios de networking para seguir fortaleciendo a la industria. Así, la expectativa para estos dos días es tener más de 60 empresas trabajando, generando redes de comunicación, dando inicio a nuevos negocios y articulando con los diferentes actores del ecosistema de la tecnología, tanto en el ámbito privado como estatal", señaló Gustavo Geldart, socio en Distecna y LicenciasOnLine, y responsable de la organización de Pulso IT en CADMIPyA.

Pulso IT volverá a realizarse de manera 100% presencial.

Los temas que se tratarán en Pulso IT

Pulso IT 2022 se caracterizará por ofrecer una experiencia 100% presencial durante dos días, gracias a lo cual se potenciarán los vínculos y el conocimiento entre los distintos actores de la industria.

"La edición de 2021 fue un evento destinado a un reencuentro del sector después de dos años de pandemia. Esta vez, reforzaremos las virtudes de la presencialidad y, además de stands, habrá un living para generar mejores condiciones de networking", anticipó Sergio Airoldi, vicepresidente de CADMIPyA y CEO de Air Computers.

El encuentro abarcará un amplio abanico de temáticas relevantes para la industria tecnológica en la actualidad. Entre ellos: economía nacional y la situación de la industria informática, el boom del gaming, las amenazas en ciberseguridad, la diversidad e inclusión por parte de las empresas del sector tecnológico, la importancia del EDGE Computing, el desarrollo de la economía del conocimiento y el papel de las fintech en Argentina.

El evento se llevará adelante los días miércoles 28 y jueves 29 de septiembre en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), Av. Figueroa Alcorta 2099, en el horario de 14 a 20 horas. Se darán charlas en tres aulas, habrá activaciones de marcas, sector CADMIPyA y espacios de las principales marcas.

Pulso IT 2022 tendrá la agenda más nutrida de los últimos años, con disertaciones de reconocidos economistas y personalidades del sector IT. En estas "Pulso IT Talks" se debatirá sobre el mercado actual y las proyecciones, las novedades tech, el futuro del mercado y los nuevos desafíos.

En este contexto único para el desarrollo de los negocios, se espera que asistan más de 10 mil personas. La registración para ser parte de la sexta edición, de entrada libre y gratuita, se encuentra abierta en www.pulsoit.com.

Gustavo Geldart, Alejandro Boggio y Sergio Airoldi, directivos de CADMIPyA.

Pulso IT 2022, clave para las marcas en un contexto desafiante

Pulso IT es el encuentro donde las marcas más importantes del mercado IT generan nuevas oportunidades y conocen a nuevos socios, donde los líderes de la industria se reúnen para evaluar el escenario actual, explorar el futuro de la innovación, colaborar, forjar asociaciones, realizar nuevos acuerdos y analizar la economía.

De esta manera, se genera una sinergia y una disponibilidad de herramientas que permite a los participantes estar preparados para responder a un mercado en constante evolución. Al respecto, Alejandro Boggio, presidente de CADMIPyA y gerente general de Microglobal, explicó que "sigue existiendo una demanda sostenida de productos de IT. Quizás, no con la misma voracidad que durante la pandemia, pero debido a que muchas empresas están enfocadas en la digitalización de sus operaciones, el cambio de modalidad de trabajo a una presencialidad híbrida y la necesidad de encontrar uso para los pesos, los proyectos de equipamiento siguen manteniendo muy activo al sector".

"A nivel consumo, el hogar está demandando un poco menos porque existe una cierta saturación en la compra de equipamiento; muy dinámico durante la pandemia, es más selectivo en la actualidad", afirmó Boggio, quien detalló que "el gaming es un nicho de negocio que sigue con alta demanda. En tanto, seguridad, almacenamiento, impresión y partes para armado de máquinas son rubros que están teniendo buenos niveles de ventas".

Imagen de la edición 2021 de Pulso IT.

Pulso IT 2022 también servirá como espacio común para que la industria tecnológica local pueda analizar los obstáculos que afectan a la actividad. "A los cambios regulatorios permanentes que existen en las operatorias de comercio exterior en la Argentina, ya sea en la importación –con la existencia de cupos– o en los pagos –por normativas del BCRA–, se suman a nivel internacional otros que todavía no se han resuelto al 100%: problemas de producción y de logística, como cierre de puertos y reducción de frecuencias de viajes. Todo esto hace que se produzcan algunos faltantes en ciertos productos y retrasos de entregas más prolongados", advirtió Alejandro Boggio.

No obstante, valoró que "a pesar de todo, el mercado IT sigue bien abastecido gracias al esfuerzo de marcas, distribuidores y resellers. Se pone todo el empeño y esfuerzo para dar un buen abastecimiento y ayudar con variadas herramientas financieras, las que permiten cerrar operaciones que, a priori, parecen difíciles". Además, mencionó que "el sector no va a estar ajeno a lo que ocurra a nivel político y económico en los próximos meses, pero nos consta que el Gobierno es consciente de que la tecnología es una industria clave para el desarrollo de la educación, de las empresas y del público en general".

Entre las marcas que estarán presentes en la sexta edición de Pulso IT, se encuentran: Samsung, Brother, Pantum, APC, Lenovo, Primus, Nexxt Solutions, Klip Xtreme, Forza Power Technologies, Logitech, Epson, Jabra, Crucial, Adata, Moonki, Ezviz, Shenlong, PNY, Vertiv, CX, Cambium Network, Grandstream, G-Fast, 3NStar, PCBOX, NSX, Fiberhome, Qnap.

"Esperamos a todos los canales del sector, resellers y retailers; además de organizaciones, empresas y pymes que interactúan en el escenario de las tecnologías de la información", concluyó el presidente de CADMIPyA.