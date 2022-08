Amazon Prime en Argentina agosto 2022: precios y planes

Amazon Prime Video es el servicio de streaming de Amazon, que compite con otras plataformas como Netflix, HBO, Disney o Paramount, con la oferta de miles de películas, series y documentales para aquellas personas que se suscriben. ¿Cuál es su precio en la Argentina en agosto de 2022?

Los usuarios de Amazon Prime que abonen su precio pueden acceder a todo el contenido en forma ilimitada las veces que lo deseen y disfrutar de películas y series.

Dentro de su catálogo, por ejemplo, y pagando el precio de Amazon Prime, la plataforma tiene This Is Us, Cruella, The Boys, American Gods, Joker, Justin Bieber: Our World y Grey's Anatomy.

¿Cuánto cuesta Amazon Prime 2022?

Una particularidad de Amazon Prime es que su precio es inferior a Netflix y cuenta con un catálogo completo e interesante.

Amazon Prime tiene precio promocional sin fecha de finalización para la Argentina. Según informan en la página oficial de Amazon Prime, el precio es de $319 al mes más impuestos.

Sin embargo, a este valor de Amazon Prime se le suman el IVA del 21%, el impuesto país del 8% y el impuesto del 45% a servicios extranjeros. De esa manera, el precio final de Amazon Prime queda en $572,82, con la posibilidad de tener un mes de prueba gratis.

¿Cómo contratar Amazon Prime desde Argentina?

Si querés ser parte de Amazon Prime deberás contratar el servicio que ofrece la plataforma con el siguiente paso a paso:

Ingresá en la página web oficial de Amazon Prime.

de Amazon Prime. Seleccioná el recuadro que indica " Comienza tu período de prueba gratis ". Si ya tenés una cuenta Amazon tenés que ingresar tu dirección de correo electrónico o número de teléfono y la contraseña.

". Si ya tenés una cuenta Amazon tenés que ingresar tu dirección de correo electrónico o número de teléfono y la contraseña. En caso de aún no estar registrado y no contar con una cuenta Amazon deberás crear una. Para ello dirígete a " Crea tu cuenta de Amazon ".

". Completá los datos: nombre, correo electrónico y creá una contraseña .

. En tu correo electrónico llegará un mensaje con un código para verificar tu identidad . Ingresá el código recibido.

. Ingresá el código recibido. Agregá un método de pago: tarjeta de crédito o débito de Visa, MasterCard o American Express. Introducí tu nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.

Una vez finalizado todo ya podés disfrutar de tu período de prueba de 30 días y vencido el plazo comenzará a cobrar de tu tarjeta ingresada el monto correspondiente mes a mes.

Amazon Prime precio: diferencias con Netflix

Amazon Prime y su precio se diferencian de Netflix en algunos aspectos. Sus contenidos se pueden descargar y ver en múltiples dispositivos conectados en simultáneo y cuesta menos que lo que sale Netflix.

Aunado a ello, el hecho de que el precio de Amazon Prime sea menor que Netflix no significa que su servicio sea de menor calidad. De hecho, y por un precio competitivo, Amazon Prime cuenta con un catálogo amplio con estrenos de películas, series y documentales.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Amazon Prime?

Las medidas del Gobierno nacional en las últimas semanas para compensar la falta de dólares del Banco Central incluyeron la decisión de elevar del 35 al 45% la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales para las operaciones en moneda extranjera.

De esta forma, la AFIP subió el precio del "dólar tarjeta", y afecta viajes y compras en el exterior y el valor de la suscripción a las plataformas de streaming, entre ellas el precio de Amazon Prime.

Las plataformas que "zafaron" son Disney+, Star+ y Paramount+, que al tener sede en la Argentina no se consideran proveedores del exterior. Las plataformas como Netflix o Spotify o Amazon Prime ofrecen el precio del abono en divisa local. Así, al precio publicitado deberán sumarse en concepto de impuestos:

IVA: 21%

Percepción RG AFIP 4815: 45%

Impuesto PAÍS para servicios digitales de hasta u$s10: 8%

