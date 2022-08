WhatsApp Delta: cómo es esta versión alternativa, para qué sirve y cómo descargalo

Se trata de una versión no oficial de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, con características adicionales pero que conlleva riesgos

WhatsApp Delta es una nueva versión alternativa -no oficial- de la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta, la compañía antes llamada como Facebook.

La plataforma de WhatsApp Delta permite algunas cosas que muchos usuarios esperan en la versión oficial de WhatsApp.

Por ejemplo, WhatsApp Delta permite programar mensajes y editarlos.

Este sistema alternativo llamado WhatsApp Delta tiene otras características, como iluminar o resaltar chats, para usarlos como recordatorios.

¿Cuál es el problema de WhatsApp Delta? No se descarga de forma oficial, algo que puede ser riesgoso.

Además, WhatsApp no quiere que se usen este tipo de aplicaciones alternativas, como WhatsApp Delta.

WhatsApp Delta aprovecha la fama de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

¿Cuál es el WhatsApp Delta?

Lo primero que hay que hacer antes de instalar WhatsApp Delta es eliminar la versión original de WhatsApp. Después hay que encontrar la versión APK y descargarla en el teléfono.

Cuidado con la página desde la que se baja WhatsApp Delta, porque hay riesgos de que sea un programa maligno o un virus informático.

Si no se tiene habilitada la opción, se debe elegir que el teléfono móvil pueda instalar aplicaciones de "fuentes no confiables", como es el caso de WhatsApp Delta.

Eso se debe a que no es oficial, de la Play Store, la tienda oficial de Google para los programas de Android.

Luego hay que instalar WhatsApp Delta, dándole los permisos necesarios. Agregar el número de teléfono y elegir de dónde importar los chats.

Si aparece un error que no permite instalar WhatsApp Delta se deberán borrar todos los archivos del WhatsApp original, que pueden estar originando conflicto.

WhatsApp advierte que el uso de WhatsApp Delta puede derivar en el cierre de la cuenta.

¿Qué pasa si descargo WhatsApp Delta?

La plataforma WhatsApp Delta no es oficial, por lo que puede tener fallas de seguridad, carece de cifrado de extremo a extremo y puede ser la puerta de entrada de los "hackers" y de los delincuentes informáticos.

Meta informó que las personas que usan versiones no oficiales de la plataforma, como WhatsApp Delta, pueden ser sancionadas, de forma parcial o total, por usar versiones no oficiales de la aplicación.

Esto puede ser desde bloqueos parciales del usuario o del número de teléfono, por un tiempo determinado o para siempre.

Si la cuenta es suspendida, el usuario recibirá el siguiente mensaje cuando se vuelva a acceder a WhatsApp: "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda".

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp", advirtió la empresa.

"Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", explicó WhatsApp en un comunicado oficial.

Al igual que en el caso de WhatsApp Plus, el uso de WhatsApp Delta es sancionado por Meta.

¿Cuál es la última versión del WhatsApp Delta?

Las funciones de WhatsApp Delta, cuya última versión al momento de escribirse esta nota era la 4.0.4, son las siguientes:

Enviar mensajes programados .

. Modificar el aspecto visual original de WhatsApp, con el uso de temas, colores, fuentes y menús de estilos diferentes.

de WhatsApp, con el uso de temas, colores, fuentes y menús de estilos diferentes. Lista de emojis alternativos con formato ASCII , no disponibles en la versión oficial.

, no disponibles en la versión oficial. Permite compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo.

al mismo tiempo. Función de " No molestar " y contestador automático.

" y contestador automático. Muestra los estados de WhatsApp en forma de burbuja, de la misma manera en que Instagram lo hace con sus Stories.

en forma de burbuja, de la misma manera en que Instagram lo hace con sus Stories. Activa la confirmación de lectura solo cuando se responde el mensaje.

solo cuando se responde el mensaje. No permite eliminar mensajes o estados a los contactos.

WhatsApp Delta: ¿por qué no debes descargar esta versión?

WhatsApp es una de las aplicaciones que más actualizaciones tuvo en los últimos meses.

No obstante, hay quienes aún no están conformes con todo lo que ofrece la plataforma y se inclinan por descargar otras versiones, como WhatsApp Delta, que cuentan con elementos nunca vistos en la aplicación de Meta.

De antemano, los usuarios ya son advertidos en la instalación de estas aplicaciones alternativas, porque el propio celular les avisa sobre un posible peligro.

A pesar de ello, algunas personas deciden bajarse WhatsApp Delta.

Millones de personas usan WhatsApp, y algunos de ellos deciden incursionar en alternativas como WhatsApp Delta.

Se trata de un APK que cumple el mismo servicio de mensajería, pero con funcionalidades que mejoran la experiencia de la comunidad.

Si bien puede sonar una opción atractiva, te explicamos por qué nunca deberías descargar esta versión.

WhatsApp Delta, al igual que otros programas alternativos a WhatsApp no oficiales, no están permitidos por Meta.

Además de ir en contra de las condiciones de uso del servicio de mensajería, es considerado como una APK.

Esto significa que puede vulnerar el sistema interno de los celulares.

La compañía de la aplicación no se haría responsable por algún ataque cibernético.

En WhatsApp Delta podés activar una función de "No molestar" y contestador automático.

Los riesgos de seguridad de WhatsApp Delta

Al no estar presente en Play Store o App Store, WhatsApp Delta no pasa el proceso de verificación previo para Android o iOS. Por lo que puede ocultar un código malicioso o programa maligno que afecte el dispositivo móvil.

Tampoco no ofrece cifrado de extremo a extremo a sus usuarios, por lo que, si se pierde la cuenta, ningún dato podrá ser recuperado.

Una razón importante para no instalar este tipo de aplicaciones es que pueden suspender en forma temporal tu cuenta.

Incluso, en caso de ser recurrente a la descarga de estas versiones, lo más probable es que puedas ser prohibido para siempre.

¿Quién puede descargar WhatsApp Delta? Cualquier usuario en un equipo con el sistema operativo Android puede aprender a instalar WhatsApp Delta.

No pueden hacerlo quienes usan iOS de Apple, debido a las estrictas políticas de seguridad de la compañía basada en la ciudad estadounidense Cupertino, en pleno Silicon Valley.