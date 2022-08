Alerta: el administrador de contraseñas más popular del mundo admite que fue pirateado

LastPass, un administrador de contraseñas informáticas utilizado por más de 33 millones de personas en todo el mundo, dijo que un pirata informático robó recientemente el código fuente e información patentada después de ingresar a sus sistemas.

La compañía no cree que se haya tomado ninguna contraseña como parte de la violación.

También aseguró que los usuarios no deberían tener que tomar medidas para proteger sus cuentas, según informó la propia empresa en una publicación en su blog el jueves.

Una investigación determinó que una "parte no autorizada" entró en su entorno de desarrollador.

Se trata del software que usan los empleados para crear y mantener el producto de LastPass.

Los perpetradores pudieron obtener acceso a través de una sola cuenta de desarrollador comprometida, dijo la compañía.

