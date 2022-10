Más de 5 mil personas asistieron a la feria tecnológica Pulso IT

Pulso IT, el evento que reúne a los principales exponentes del mercado tecnológico del país, anunció que concluyó la segunda jornada de la sexta edición del encuentro anual organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA), el pasado 29 de septiembre, en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC).

"La alegría es total, estamos hablando de un gran suceso en nuestra industria en un contexto complejo, pero con muestras claras de un espíritu que los empresarios estamos poniendo todo para cumplir con nuestros objetivos anuales y fortalecer cada vez más nuestro mercado de IT. Con mucha felicidad podemos anunciar que estaremos realizando la séptima edición de Pulso IT 2023", aseguró Gustavo Geldart, socio en Distecna y LicenciasOnLine, y responsable de la organización de Pulso IT en CADMIPyA.

Y agregó: "Nos volvimos a encontrar y fue un éxito, más de 50 speakers, más de 50 marcas fabricantes de tecnología y más de 5.000 personas durante los dos días que se acercaron a presenciar la nueva edición. Tanto la convocatoria, como el nivel de las marcas, las empresas, los asistentes, permiten que hagamos un balance espectacular de las dos jornadas de la sexta edición consecutiva de este encuentro anual organizado por la CADMIPyA, que se consolida y expande como el principal punto de reunión del mercado tecnológico del país".

"Durante estas dos increíbles jornadas, Pulso IT volvió a confirmar que es la principal muestra de tecnología del país. Quiero agradecer una vez más a las cámaras del sector que nos acompañan, como la CAME, CAMOCA, CASEL, CADIEEL, CGERA y CAISIT. A las autoridades del Distrito Tecnológico, del Gobierno de la Ciudad y de la Subsecretaría Pyme del Gobierno Nacional. Los mayoristas de la Cámara, a través de unos 10 mil resellers llegamos a todo el país con logísticas óptimas para recibir productos, capacitación y financiamiento de alguno de los socios, lo que hace que la tecnología sea accesible. La tecnología es la base fundamental de todas las ramas de actividades del país. Es muy importante subrayar lo que genera la industria del conocimiento en la Argentina, y eso se basa en dos ejes clave, el talento humano y la tecnología", afirmó Alejandro Boggio, presidente de CADMIPyA y gerente general de Microglobal.

"Quiero agradecer en especial a las más de 800 personas que trabajaron en estos dos días, es un orgullo para nosotros poder organizar este evento clave del país. Consideramos que es un pequeño grano de arena que nuestra cámara aporta a la modernización de Argentina", añadió.

Más de 5.000 personas visitaron Pulso IT durante los dos días del evento.

"Nos enorgullece ser hoy el evento que convoca miles de asistentes para que profundicen sus conocimientos de la actualidad y el futuro del mercado tecnológico gracias a una propuesta única que permite el contacto directo con grandes marcas y expertos del sector. Pulso IT es el evento clave para conocer hacia dónde van la industria y el mercado, tanto a nivel local como global. Concentramos aquí la presencia de marcas líderes, mayoristas y resellers, además de los últimos productos y tecnologías", sostuvo dijo Sergio Airoldi, vicepresidente de CADMIPyA y CEO de Air Computers.

Cómo se desarrolló la segunda jornada de Pulso IT

En la Sala B se realizaron los Panel de Ciberseguridad con la participación de Dell, Cisco, HP, WD, Lenovo y Fortinet. Y el Panel de Infraestructura a cargo de Vertiv, APC, Lenovo ISG, HPE y Cisco.

En la Sala C se realizaron distintas ponencias:

Jorge Otero, Director de Venta para CALA – GrandStream, Gisela Giordano y Cecilia Santa Maria de HP: Haciendo la diferencia con Impacto Sustentable.

Koko Meyer, LATAM Country Manager – Context: Tendencias del Mercado

Gustavo Hilsenra, Latam Enterprise Sales Manager – Vertiv: Infraestructura y Tendencias

Y concluyó Jessica Gonzalez y Julia Cantando de Schneider Electric: Sustentabilidad para Canales

En la Sala A se realizó una divertida charla, denominada Out of Context Pulso IT: Fútbol, Humor y Selección. Estuvo a cargo de Luciana Rubinska y Sebastian Wainraich, quienes se presentaron de una manera muy relajada y distendida hablando de tecnología y fútbol. Los dos conductores mostraron todo su talento para cautivar la sala completa y se ganaron risas y aplausos de todos los presentes.

En La Voz de los Líderes III se llevaron a cabo las exposiciones de Gustavo Hilsenra, Latam Enterprise Sales Manager de Vertiv, Cecilia Cuff, CMO lead Microsoft, y Dario Pariente, Regional Sales Director MCLA Dell Technologies.

Sergio Airoldi, Alejandro Boggio y Gustavo Geldart, de CADMIPyA.

También se entregaron los Premios IT PARTNER AWARD 2022

Los ganadores fueron:

Software y Servicios Cloud: Nubiral .

. Infraestructura y Energía: Quick Informática S.A .

. Ciberseguridad: Braycom .

. Impresión y Digitalización de Documentos: Argenprint .

. Video colaboración y soluciones para Teletrabajo: Exing .

. Gaming: Mexx SR L.

L. Hardware: Damarfu S.A .

. Ecommerce: Symonds S.A.

A las 17.30 hs se realizó La voz de los Líderes IV. Las exposiciones estuvieron a cargo de Sebastián Rial, Regional Director, South Region de EPSON America, Mariano Dolhar, Managing Director - Argentina, Uruguay y Paraguay – HP y Carlos Ramos, ISG Managing Director South of Latam - Lenovo ISG.

El cierre de esta segunda jornada quedó en manos de Maxi Montenegro con "Proyecciones, certezas e interrogantes del escenario 2022 y 2023". El periodista se refirió a la difícil situación actual relacionada con la inflación, la falta de dólares y la escasez de reservas, pero expresó que tiene una mirada optimista para el país teniendo en cuenta que el mundo demanda alimentos y energía, agroindustria, energía y minería. En ese sentido, advirtió que para que estos sectores alcancen el éxito esperado se requiere de estabilidad de reglas de juego y en algunos casos inversiones.

Con un análisis más a corto plazo, también compartió su mirada optimista respecto de la oportunidad de Argentina de salir de esta crisis, lo cual se alcanzaría –sostuvo– con equilibrio fiscal y monetario, baja inflación, reservas en el BCRA y tipo de cambio único (sin cepo) y flexible. "Pero para lograrlo se requiere un acuerdo político amplio", enfatizó.

Finalmente, señaló que el sector tecnológico es clave para todos los sectores de la economía en Argentina, así como lo fue en la pandemia. "La industria IT de la Argentina cuenta con una participación muy importante en el resto de las actividades de la economía, obviamente pasa por las mismas dificultades que está pasando el país, pero con una potencialidad enorme y lo ha demostrado a lo largo de estos últimos años en los que la tecnología ha sido fundamental", analizó Montenegro.

Alejandro Boggio cerró el evento agradeciendo "a todos los que participaron, a la productora, a todos los periodistas, a los miembros de la Cámara, a los sponsors, y especialmente a Mirta Campelo, secretaria de la CADMIPyA. Espero que nos veamos en la séptima edición".