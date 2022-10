¿WhatsApp consume mucho tu plan de datos?: seguí estos trucos para pagar menos

Los videos, en particular, son grandes consumidores de datos en WhatsApp. ¿Qué debés hacer para que no agoten tu plan contratado?

Hay técnicas en WhatsApp que pueden ayudarte a ahorrar valiosos datos móviles. Hay algunas formas de guardar datos en WhatsApp sin dejar de recibir notificaciones y mensajes.

Primero, deshabilitá la capacidad de la aplicación para descargar medios en datos móviles.

Esto se hace a través de Configuración> Almacenamiento y datos, luego desplazándote hasta el campo Descarga automática de medios.

Desde esta sección, podés elegir lo que se descarga cuando tenés datos móviles, Wi-Fi o roaming.

Por ejemplo, podés configurarlo para que solo se envíen archivos de audio y notas de voz a través de datos móviles.

Los videos, en particular, son grandes consumidores de datos, por lo que recomendamos dejar esto sin marcar para datos móviles a menos que tenga un límite considerable.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

Aplicaciones de ahorro de datos para Android

El problema mencionado arriba afecta a muchas personas que usan conexiones de datos limitadas en sus teléfonos móviles.

Los celulares usan datos todo el tiempo. Está básicamente en su naturaleza. Sin embargo, hay muchas formas de reducir el uso de datos para ahorrar dinero.

La forma más fácil utiliza las herramientas de administración de datos en el menú de configuración del celular.

Podés hacer cosas como desactivar la sincronización y verificar tu uso de datos.

También hay más formas de administrar sus datos con varios tipos de aplicaciones, además de WhatsApp.

Veamos a continuación las mejores aplicaciones de ahorro de datos para Android, incluyendo aquellos que trafica WhatsApp.

Muchos planes que ofrecen las operadoras no bonifican el uso de datos de WhatsApp.

DataEye

DataEye es una aplicación de ahorro de datos razonablemente decente para Android.

Es una solución realmente básica sin un montón de opciones. Eso es bueno y no tan bueno.

La aplicación muestra tu uso de datos casi en tiempo real, incluido cómo cada aplicación emplea ese recurso.

Además, podés desactivar los datos de las aplicaciones que no usás con frecuencia o que no deseás sincronizar en segundo plano todo el tiempo.

También hay una pestaña de ofertas con algunos anuncios, pero es fácil de ignorar si no te importan esas cosas.

Es muy simple y por lo general funciona bien. Los revisores de Google Play básicamente lo aman o lo odian, así que probálo y comprobálo vos mismo.

Las aplicaciones de video en WhatsApp consumen muchos datos.

GlassWire

GlassWire es otra aplicación de monitoreo de datos y una de las mejores para dispositivos móviles. También funciona bien como una aplicación de seguridad.

La aplicación supervisa tu uso de datos por aplicación, entre ellas WhatsApp.

También bloquea las aplicaciones del acceso a la red si se vuelven demasiado demandantes con tus datos.

La interfaz de usuario es muy limpia y útil. Hace el trabajo bastante bien.

Te ayuda a identificar aplicaciones con muchos datos que pueden necesitar ser bloqueadas o desinstaladas.

Hay una versión premium con más funciones si las deseás, pero la versión gratuita debería funcionar bien para la mayoría de las personas.

WhatsApp funge muchas veces como una red social.

Ahorro de datos para navegadores web

Más allá de las aplicaciones como WhatsApp, hay otras actividades en el celular que consumen datos.

La navegación web sigue siendo una de las formas más comunes de acceder a Internet. Muchos navegadores tienen funciones de ahorro de datos disponibles.

Algunos ejemplos incluyen Google Chrome, Mint Browser, UC Browser Mini, Opera Mini y Phoenix Browser.

Comprimen datos, reducen la resolución de las imágenes y, a veces, omiten partes del sitio web por completo. El resultado es un menor uso de datos.

Algunos otros navegadores tienen complementos de bloqueo de anuncios que también reducen el uso de datos al no cargar anuncios intrusivos.

Aseguráte de que estas opciones estén activadas para que pueda guardar datos.

Google Chrome ofrece alternativas para reducir el uso de datos en el celular.

Cualquier aplicación Lite o Android Go

Android Go es una bendición para los ahorradores de datos de todo el mundo.

Hay un montón de aplicaciones Lite and Go que son más pequeñas, más livianas y usan menos datos.

Algunas opciones populares incluyen Facebook Lite, Spotify Lite (en algunas regiones) y Facebook Messenger Lite.

También hay Gmail Go, YouTube Go (en algunas regiones) y UC Browser Mini. No existe una versión Lite de WhatsApp.

Estas aplicaciones no solo se ejecutan de manera rápida y ligera, sino que también usan menos datos que sus contrapartes de tamaño completo.

Podés descargarlos todos gratis. Sin embargo, algunos, como Spotify Lite, siguen teniendo sus precios de suscripción habituales.

No existen versiones ligeras de WhatsApp.

Tu propio menú de configuración

Android tiene funciones nativas de ahorro de datos que podés aprovechar fácilmente.

El menú de configuración tiene una función para ver cuántos datos utilizaste durante un cierto período de tiempo.

También podés configurar advertencias para que coincidan con tu límite de datos sin necesidad de una aplicación de terceros.

Finalmente, casi todos los teléfonos Android tienen un modo de ahorro de datos.

Por lo general, restringe el uso de datos en segundo plano, deshabilita la sincronización de muchas aplicaciones y otras cosas similares.

Todos deberían estar disponibles en algún lugar de su menú de configuración dependiendo del dispositivo.

Existen diferentes trucos en WhatsApp para mejorar su uso.

Guardar almacenamiento en WhatsApp

Cada vez que recibís una foto o un video, la aplicación la descarga en forma automática y la guarda en la galería de tu teléfono.

A primera vista, esto no es un problema y muchas personas dirían que es beneficioso tener todos los archivos en un solo lugar.

Sin embargo, el problema surge cuando el almacenamiento de tu teléfono es limitado. Sí, cada uno de estos archivos consume una cantidad específica de datos.

Si deseas detener esta función, hay un pequeño truco que podés hacer. Es realmente sencillo.

Todo lo que tenés que hacer es abrir la aplicación, ir a Configuración, Almacenamiento y datos. Aquí encontrarás tres opciones de descarga (cuando usas datos móviles, Wi-Fi y roaming).

Ahora, desmarcá todas las opciones (fotos, videos y documentos) y listo. La aplicación de mensajería instantánea no descargará medios automáticamente, sino que deberás ingresar el comando.