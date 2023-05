¿Son buenos los celulares OnePlus?: todo lo qué debés saber antes de comprar uno

Hace tan solo cinco años, OnePlus era apenas un punto en el radar del consumidor de tecnología en general. Hoy la marca se está volviendo muy conocida como una potencia mundial en la industria de los celulares.

Es posible que hayas oído hablar de OnePlus antes, pero sepas poco sobre la marca. ¿Cuál es la historia de la empresa? ¿Qué celulares ofrece? ¿Qué lo ha hecho tan exitosa?

¿Quién está detrás de OnePlus?

OnePlus es una empresa de tecnología china que fabrica principalmente celulares. Los cofundadores, Pete Lau y Carl Pei, comenzaron la empresa a fines de 2013. Trabajaron antes para otra marca de tecnología china, Oppo, una subsidiaria de BBK Electronics.

Al principio, parecía que OnePlus era una subsidiaria de Oppo. Sin embargo, ambas empresas lo negaron. En cambio, cada uno afirmó que OnePlus actuó como su propia marca separada.

Sin embargo, debido a su estrecha conexión, y a que BBK los supervisaba a ambos, OnePlus tenía acceso a varias infraestructuras de Oppo. Esto ayudó a OnePlus a crear productos de forma económica, ya que no necesitaba invertir completamente en su propia I+D, equipos de fabricación, etc.

OnePlus está conectado entre bastidores con empresas mucho más grandes. Como ejemplo de esto, OnePlus se fundó en diciembre de 2013 y lanzó su primer celular, el OnePlus One, cuatro meses después. Sin una asistencia significativa, una empresa no podría hacer algo así.

Celular OnePlus 7.

En 2020, Pete Lau se convirtió en vicepresidente sénior de Oplus. Este grupo matriz supervisa tanto a OnePlus como a Oppo y tiene la intención de generar una mayor sinergia de marca entre los dos.

En 2021, las empresas anunciaron de manera formal su intención de aunar fuerzas. Las marcas siguen existiendo de forma independiente, pero comparten muchos recursos. Por ejemplo, los sistemas operativos Oxygen OS de OnePlus y Color OS de OPPO comparten la misma base de código, pero tienen características diferentes.

¿Qué ofrece OnePlus?

OnePlus crea celulares con Android. En sus inicios, era conocido por fabricar teléfonos de alta potencia con elementos de diseño únicos y etiquetas de bajo precio. Su primer teléfono, el OnePlus One, tenía un costo inicial de solo 300 dólares.

A medida que la marca ganaba terreno en la industria, poco a poco elevó sus precios. En 2023, su celular del año, el OnePlus 11, se lanzó con un precio de 699 dólares.

Sin embargo, sigue siendo competitivo, especialmente considerando que el Google Pixel 7 Pro cuesta 200 dólares más y el precio inicial de un Samsung Galaxy S23 Plus es de 999 dólares.

OnePlus se diferencia de la competencia al abordar su diseño y software desde una perspectiva algo minimalista. Los celulares de la empresa son siempre simples y elegantes, y se centran en gran medida en la facilidad de uso.

OnePlus comparte I+D con Oppo.

Su software, conocido como Oxygen OS, solía ser anunciado con frecuencia como una de las mejores máscaras de Android jamás creadas. Este elogio en general se basaba en lo rápido, fluido y libre de problemas que era el software. Sin embargo, los lanzamientos recientes de Oxygen OS se alejaron de esta tendencia, que polarizó a los fanáticos.

OnePlus también adoptó por completo el marketing y las ventas en Internet desde el principio. Casi todos sus productos están disponibles directamente desde OnePlus.com, lo que elimina la necesidad de visitar a los operadores o lidiar con los recargos de precios de terceros. Sin embargo, con el paso del tiempo, la compañía limitó sus productos a ciertas áreas del mundo, lo cual es un punto doloroso para los fanáticos.

Celulares OnePlus: ¿cuáles son sus opciones?

Hay tres categorías de celulares en la lista de OnePlus: su serie insignia numerada, la serie Nord y la nueva serie Ace. Dentro de la serie insignia, existen algunas subcategorías. La serie Nord se enfoca en el mercado de gama media, mientras que la serie Ace solo tiene un puñado de dispositivos.

La serie insignia numerada de los celulares OnePlus

Cada primavera boreal, OnePlus lanza un nuevo celular insignia numerado. En 2023, fue el OnePlus 11. En 2022, el buque insignia fue el OnePlus 10 Pro (no había un OnePlus 10 normal).

Dado que OnePlus 11 es el celular insignia de la marca en 2023, presenta especificaciones de primera línea, incluido el último Snapdragon 8 Gen 2. También tiene las características más nuevas e innovadoras de la marca, que se alinean con las tendencias emblemáticas del año.

El OnePlus 11 tiene que ver con la velocidad, gracias a la carga por cable de 80 W y al chipset insignia Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. También cuenta con una configuración de cámara Hasselblad de tercera generación, una clasificación IP64 y el precio más competitivo de OnePlus en años.

El celular OnePlus 2 hizo famosa a la marca a nivel global.

En 2016, OnePlus lanzó el primer celular "T": el OnePlus 3T. Este celular se veía exactamente como el OnePlus 3 lanzado a principios de ese año, pero tenía algunas actualizaciones de especificaciones. Esto inició la tendencia de que OnePlus actualice su línea de celulares insignia en la segunda mitad del año.

El celular insignia de la serie "T" más reciente es el OnePlus 10T. Este celular supera al OnePlus 10 Pro con un procesador más potente (y que consume menos energía) en el Snapdragon 8 Plus Gen 1. También se carga a unos ridículos 160W. Sin embargo, se parece mucho al 10 Pro.

El OnePlus 10T tiene mucha potencia debajo del capó y admite una carga de 150 W que lo lleva de cero a completo en unos 20 minutos. También viene con una gran pantalla y una batería que dura todo el día. La compañía confirmó que no habrá un OnePlus 11T en 2023. El OnePlus 11 normal será el modelo insignia no plegable del año.

La serie Nord de los celulares OnePlus

OnePlus reveló el primer celular en su línea Nord en 2020. Conocido simplemente como OnePlus Nord, el celular presentaba muchos de los elementos y especificaciones de diseño insignia clásicos de OnePlus, al tiempo que reducía algunos aspectos para mantener el precio más bajo. Desde entonces, la empresa lanzó varios celulares Nord en dos niveles diferentes.

El Nord 2 se lanzó en 2021 y sigue siendo el último modelo insignia numerado de la línea. Sin embargo, OnePlus también usa el sistema "T" para Nord, lo que significa que OnePlus Nord 2T es el Nord de alto nivel más reciente que puede obtener.

El OnePlus Nord 2T se basa en la fórmula de la generación anterior con una carga más rápida y un diseño mejorado. El celular ofrece una experiencia de software limpia y suficiente potencia para el usuario promedio.

Mientras tanto, la serie Nord "N" comenzó con Nord N10 y Nord N100. Estas actúan como las formas más económicas de ingresar al ecosistema OnePlus. Sin embargo, estos celulares son simplemente copias renombradas de teléfonos Oppo. El Nord N300 es el más nuevo de la familia.

El Nord N300 ofrece una pantalla más grande que la versión anterior, y la compañía presentó el cargador con cable de 33 W para su celular económico. Tiene hasta 1 TB de almacenamiento ampliable y un puerto de 3,5 mm.

OnePlus confirmó que los celulares Nord "N" no recibirán el mismo compromiso de actualización de software que sus celulares insignia numerados. El Nord N300, por ejemplo, solo recibirá una actualización de Android antes de que OnePlus lo deje de lado.

La serie Ace de los celulares OnePlus

La serie OnePlus Ace es la más nueva de la cartera. Como es tan nuevo, es difícil saber realmente qué pretende hacer OnePlus con él para diferenciarlo de la línea Nord.

Hasta ahora, parece que OnePlus solo lo está usando como un lugar para descargar clones, e incluso clones de sus propios teléfonos, en mercados específicos. Por ejemplo, el primer celular Ace fue el OnePlus Ace , que solo está disponible en países muy selectos.

Siguió OnePlus Ace Racing Edition, que también fue un esfuerzo de cambio de marca. Mientras tanto, el OnePlus Ace Pro se parece al OnePlus 10 Pro y al OnePlus 10T, pero es más barato.

¿Qué diferencia a OnePlus de la competencia?

La industria de los celulares es feroz. Hay muchos jugadores en el campo, y todos crean un producto muy similar: una computadora plana que guardas en tu bolsillo. Con tanta competencia, puede ser difícil para una marca destacar entre la multitud.

Afortunadamente para OnePlus, tiene algunas características que lo hacen único en la industria. Incluso en los diversos aspectos que no son únicos, OnePlus hace un gran trabajo al definir los conceptos básicos de lo que hace que una empresa moderna de celulares sea exitosa. A continuación, variables que OnePlus hace de manera diferente a la competencia.

Una alineación limitada de celulares

Aunque OnePlus lanza más celulares cada año que el año anterior, su línea sigue siendo pequeña en comparación con muchos de sus competidores. Samsung, por ejemplo, lanza docenas de celulares cada año en varias líneas, incluidas las líneas Galaxy S, Galaxy Z y Galaxy A.

Xiaomi, un importante competidor de OnePlus en Asia, lanza múltiples variantes de un celular con cada lanzamiento, a veces terminando con cuatro o cinco dispositivos, todos con nombres similares.

OnePlus tiene una lista más pequeña en comparación. Esto permite a la empresa centrarse más en sus dispositivos que algunos de sus competidores. Esta es una estrategia similar a la adoptada por Google, que también lanza una selección muy pequeña de celulares cada año. Desafortunadamente, a medida que OnePlus crece, su lista también crece. El tiempo dirá si mantiene manejable o si se convierte en otro Samsung.

Precios agresivos en celulares

Uno de los temas más polémicos entre los fanáticos es cómo OnePlus aumentó su precio a lo largo de los años. Si bien es cierto que los celulares OnePlus ahora son más caros que nunca, la estrategia general de precios de la marca sigue siendo competitiva.

Simplemente ya no está lanzando celulares de nivel insignia por 300 dólares, como lo hizo en sus primeros años. Cuando comparas los celulares OnePlus con otros más famosos, especialmente Samsung y Apple, es evidente que OnePlus ofrece mucho por muchos pesos menos.

Si bien los días de los celulares OnePlus ultra baratos pero ultra potentes quedaron atrás y es probable que nunca regresen, OnePlus no abandonó por completo su condición de marca amigable con la billetera.

Disponibilidad mundial de celulares, aunque no en la Argentina

Si bien es fácil en la Argentina para cualquiera entrar a una tienda y comprar un celular Samsung o Motorola, ese no es el caso para muchas otras marcas. Huawei, Oppo y muchos otros fabricantes chinos de celulares no tienen presencia en la Argentina, por ejemplo.

Sin embargo, OnePlus tiene presencia oficial en todos los mercados principales, incluido EE. UU, aunque no en la Argentina. Al ser una marca china, eso es un gran diferenciador entre OnePlus y sus competidores.

Por supuesto, OnePlus está comenzando a adoptar la exclusividad global para algunos de sus productos. La serie principal OnePlus Nord, por ejemplo, no está disponible en los Estados Unidos y muchos otros países. Sin embargo, los consumidores de todo el mundo pueden comprar varios productos OnePlus con facilidad.

Lo que debés tener en cuenta antes de comprar un celular OnePlus

Celulares más nuevos

Una empresa como Samsung venderá el último dispositivo Galaxy S durante años después de su lanzamiento. OnePlus, sin embargo, es conocido por discontinuar productos solo meses después del lanzamiento.

Eso significa que agarrar un celular OnePlus desde hace un año podría significar ir por la ruta usada. En otras palabras, si deseás un celular OnePlus, probablemente lo mejor sea comprar el último antes, o al menos dentro de unos meses.

Actualizaciones de Android en celulares

OnePlus solía tener una muy buena reputación cuando se trataba de ofrecer la última versión de Android rápidamente y en la mayoría de sus dispositivos. Sin embargo, ese ya no es realmente el caso. La compañía parece estar abandonando esa reputación, coincidentemente, ya que Samsung parece estar abrazándola.

Accesorios y extras para celulares

Si deseás personalizar tu celular es probable que debas depender de fuentes en línea como Amazon o incluso OnePlus para esos artículos.

Tomas de auriculares en celulares

Desde 2018, todos los celulares insignia de la empresa vienen sin conectores para auriculares. Sin embargo, la familia OnePlus Nord tiene dispositivos con conectores para auriculares (los principales OnePlus Nord y Nord 2 no).

Almacenamiento expandible en celulares

Ninguno de los celulares insignia de la compañía tiene almacenamiento expandible. OnePlus Nord N10 y Nord N100 fueron los primeros celulares de la marca con ranuras microSD desde 2015. Sin embargo, es poco probable que se lance un buque insignia de OnePlus con almacenamiento ampliable.

¿Qué suele venir en la caja con un celular OnePlus?

OnePlus mantiene sus accesorios en la caja al mínimo. Cuando comprás un celular OnePlus, en general solo viene con el teléfono, un cable USB, un cargador de pared y una herramienta SIM.

La mayoría de las veces, hay un protector de pantalla no tan bueno aplicado previamente al teléfono y, a veces, se incluye una funda protectora. Por lo general, otros artículos no se incluyen con los celulares OnePlus, incluidos auriculares, dongles para auriculares, monturas, soportes, etc.

Disponibilidad de celulares OnePlus en la Argentina

Los celulares OnePlus ni se fabrican ni se distribuyen oficialmente en la Argentina, aunque en Mercado Libre se consiguen algunos equipos como los siguientes: