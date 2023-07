Seguí estos trucos para silenciar llamadas desconocidas en WhatsApp

Los "spammers" recurren a WhatsApp para acosar a los usuarios. Muchos usuarios se quejan de recibir llamadas de desconocidos a través de la aplicación de mensajería instantánea de Meta.

WhatsApp se dio cuenta de la situación e introdujo una nueva opción de privacidad para evitar este problema. Te mostramos cómo silenciar llamadas de desconocidos en WhatsApp para equipos con el sistema operativo Android de Google y el iPhone de Apple.

Alguien solo requiere tu número de teléfono móvil para comunicarse con vos en WhatsApp. Es una laguna de privacidad que los spammers usan para llegar a clientes y objetivos potenciales a través de WhatsApp.

Antes de que esas llamadas no deseadas arruinen tus horas de trabajo y tu día, seguí los pasos a continuación para silenciar a las personas que llaman en WhatsApp.

Silenciar llamadas de números desconocidos en WhatsApp en Android

Antes de comenzar, actualizá WhatsApp a la última versión desde Play Store o App Store. De lo contrario, no verás la última opción de privacidad en la configuración de WhatsApp.

Dado que WhatsApp usa una interfaz de usuario diferente para Android y iPhone, cubriremos ambas aplicaciones por separado. Seguí los pasos a continuación en tu teléfono móvil con Android para silenciar llamadas de números desconocidos.

Pasos para silenciar las llamadas de números desconocidos en WhatsApp.

Abrí WhatsApp en tu teléfono móvil con Android. Tocá el menú de tres puntos verticales en la esquina superior derecha y seleccioná Configuración.

en la esquina superior derecha y seleccioná Configuración. Seleccioná Privacidad y desplazáte hasta Llamadas.

y desplazáte hasta Llamadas. Habilitá la opción Silenciar llamadas desconocidas.

Después de eso, WhatsApp silencia las llamadas de números desconocidos. Podés ver lo mismo en la pestaña Llamadas y sus notificaciones.

Ignorar llamadas desconocidas de WhatsApp en el iPhone

WhatsApp también implementó la misma función de privacidad en el iPhone de Apple. Esto es lo que debés hacer.

Abrí WhatsApp en tu iPhone. Dirigíte a Configuración y seleccioná Privacidad.

y seleccioná Privacidad. Seleccioná Llamadas y habilitá la opción Silenciar llamadas desconocidas.

Eso es todo. Las llamadas desconocidas no te molestarán con llamadas innecesarias en WhatsApp. La aplicación las detecta y silencia antes de que suenen en tu teléfono móvil.

Silenciar llamadas de WhatsApp en el escritorio

WhatsApp ofrece aplicaciones de escritorio en computadoras con los sistemas operativos Windows de Microsoft y Mac de Apple. También podés redactar mensajes y recibir llamadas de voz y video en el escritorio.

WhatsApp sumó nuevas capas de privacidad.

Aunque estas aplicaciones tienen muchas funciones, no podés silenciar a las personas que llaman a desconocidos en el escritorio. Se espera que WhatsApp ofrezca lo mismo en futuras actualizaciones. Mientras tanto, podés modificar la configuración de privacidad para silenciar todas las llamadas de escritorio.

Abrí WhatsApp en tu escritorio.

Hacé clic en el botón de flecha hacia abajo en la parte superior.

en la parte superior. Seleccioná Notificaciones .

. Activá la marca de verificación junto a " Silenciar todas las llamadas de escritorio entrantes ".

WhatsApp ya no te molestará durante las horas de trabajo.

Silenciar todas las llamadas de WhatsApp en Android

¿A menudo recibís llamadas innecesarias de tus contactos y amigos a través de WhatsApp? Siempre podés bloquearlos, pero eso sería un paso extremo y puede dificultar tu relación con la persona. En su lugar, tenés la opción de desactivar las notificaciones de llamadas de WhatsApp.

Mantené presionado el ícono de la aplicación WhatsApp y abrí el menú de información .

. Seleccioná Notificaciones. Desplázate hasta Notificaciones de llamadas .

. Deshabilitá la opción de notificación o presioná Silencio para recibir alertas sin ningún sonido.

La misma opción no está disponible en un iPhone ya que iOS no admite canales de notificación. En WhatsApp para iOS, debés silenciar los chats individuales y, en el proceso, es posible que también se pierdan mensajes importantes. No recomendamos ir con esa ruta.

Comprobación de privacidad en WhatsApp.

¿Por qué recibo llamadas de números desconocidos en WhatsApp?

La mayoría de los sitios web y servicios requieren una dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil para completar el proceso de registro. Cuando la mayoría de los usuarios bloquean números desconocidos en sus teléfonos, los vendedores usan WhatsApp para contactarte.

Siempre podés bloquear números desconocidos en WhatsApp, pero es cansador después de un tiempo, y los especialistas en marketing son lo suficientemente inteligentes como para usar diferentes números para contactarte.

Otra razón puede ser la violación de datos. Cuando una de las filtraciones de datos filtra tu número de teléfono móvil a los estafadores, es posible que lo usen para llamarte por WhatsApp.

Prevenir llamadas desconocidas en WhatsApp

Recomendamos ocultar la última vez que se vio el estado en línea y la imagen de perfil de números desconocidos en WhatsApp.

Nuevas funciones de privacidad en WhatsApp

Si bien el cifrado de extremo a extremo es la base para asegurar que las llamadas y mensajes sean seguros en WhatsApp, la empresa añadió más capas de privacidad, como el bloqueo de chats (recientemente lanzado) para proteger los chats confidenciales con una contraseña, los mensajes temporales que desaparecen, el bloqueo de capturas de pantalla para la visualización única y la capacidad de mantener tu presencia en Internet privada.

Silenciar las llamadas de desconocidos está diseñada para brindarte más privacidad y control sobre tus llamadas entrantes. Te permite eliminar automáticamente spam, estafas y llamadas de personas desconocidas para aumentar la protección.

Estas llamadas no sonarán en tu teléfono, pero quedarán registradas en la lista de llamadas, por si alguna resulta ser de alguien importante. Meta incorporó la comprobación rápida de privacidad, que permite asegurarnos de que todos conozcan las opciones de protección en WhatsApp.

Esta función paso a paso te guía a través de opciones de privacidad para ayudarte a elegir el nivel de protección adecuado, todo en un solo lugar. Seleccioná "Iniciar revisión" en la configuración de privacidad para ver varios niveles de privacidad que refuerzan la seguridad de tus mensajes, llamadas e información personal.