¿Es demasiado tarde para comprar Dogecoin? 5 criptomonedas baratas que podrían explotar en 2023

Dogecoin supuso un auténtico fenómeno en el 2021, cuando aconteció la explosión de los memecoins en pleno furor inversor. A partir de ese momento, todo el mundo sabría de una criptomoneda alternativa, caracterizada por la imagen de un perro asiático y que daba de qué hablar al mismísimo Elon Musk.

DOGE hizo historia al catapultar su valor en cuestión de pocos meses, creciendo más de un 20.000% desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021. Sin embargo, a posteriori sufrió una caída sin precedentes que le llevó a erosionar más del 93% de su patrimonio. Aquella caída no fue sino la combinación de un crecimiento excesivamente rápido ligado a la debacle generalizada que vivieron los mercados financieros en 2022 a causa de la subida agresiva de los tipos de interés.

En la actualidad, Dogecoin se mantiene en un rango de precio en el entorno de los 0,064 $, y cuenta con una capitalización bursátil superior a los 8.900 millones de dólares. Esto la convierte no sólo en el memecoin más grande, sino también en la octava criptomoneda más importante del mercado.

Posteriormente, nuevos proyectos quisieron imitar el éxito de la criptomoneda meme más famosa de todas. Uno de los últimos es Wall Street Memes, cuya preventa aún se encuentra en curso y promete ser una de las criptomonedas más baratas a punto de explotar en 2023.

¿Es un buen momento para comprar Dogecoin?

Según parece, el precio de Dogecoin estaría en buena posición de arranque, en tanto que ha retrocedido a niveles interesantes para poder extraer rentabilidades simplemente con ligeras oscilaciones en positivo del mercado.

Sin embargo, no es menos cierto que la tesitura actual no invita a pensar en una explosión alcista como la vivida en 2021, de hecho, la competencia se ha desarrollado notablemente y hasta la fecha ese apoyo inicial de personajes públicos parece haberse dispersado. No es tampoco extraño, puesto que dicho apoyo acabó en litigios contra figuras como Musk.

Así pues, en un contexto de inversión con vistas al largo plazo, DOGE puede ser una opción interesante, pero olvidémonos de ver grandes proyecciones como las que ocurrieron hace unos años.

Alternativas a DOGE que podrían dispararse en 2023

En vista de la perspectiva poco atractiva que nos ofrece Dogecoin, podemos poner el foco en otros proyectos que tienen altas probabilidades de despuntar en el presente ejercicio.

Wall Street Memes ($WSM)

La primera alternativa que traemos a colación sería Wall Street Memes, una memecoin que está llamada a revolucionar el sector. Frente a otros proyectos que están viendo la luz, WSM es el único que puede presumir de contar con más de 1 millón de seguidores en sus distintas redes sociales, y es que la comunidad de fieles es la que precede al token.

Se trata de un token meme puro, sin gastos, sencillo y creado como divertimento e intercambio de los miembros de la comunidad. Aunque todavía está en fase de preventa, ejemplo de su éxito futuro es que la demanda supera ya los 9,2 millones de dólares. Se espera pues que, una vez sea listado en distintos CEX y DEX, multiplique exponencialmente su valor.

Launchpad XYZ (LPX)

Otro proyecto en preventa y que cuenta con muchas posibilidades de crecer este año es Launchpad XYZ. Se trata de una completa plataforma que aglutina toda la información perteneciente al universo Web3, lo que incluye no sólo el mundo de las criptomonedas sino también el de los NFT.

La idea es que los usuarios de Launchpad cuenten con toda la información del mercado en tiempo real y empleando una única ventana. Además, el proyecto incorporará un DEX propio y otra serie de elementos que ayudarán y harán más fácil la labor del inversor. La preventa se estrenó hace pocas semanas y ya ha conseguido superar la barrera del millón de dólares.

yPredict (YPRED)

Tercer proyecto que mentamos que se encuentra en fase de preventa. Con un objetivo similar al de Launchpad XYZ, es decir ser una herramienta para el inversor. yPredict usa todo el poder de la inteligencia artificial aplicado al mercado cripto, con la intención de generar algoritmos que sirvan para predecir la evolución del precio de los tokens.

Con yPredict tendremos un completo estudio y análisis de todas las métricas que influyen en la cotización, incluyendo datos cuantitativos y cualitativos. El sentimiento de mercado, las señales que dan los patrones gráficos o comportamientos inusuales de las ballenas servirán a yPredict para generar un pronóstico certero y ajustado.

Por el momento el proyecto ya ha logrado recaudar más de 2,5 millones de dólares en su preventa. Los interesados pueden acudir a la misma para adquirir los tokens YPRED, necesarios para costear las herramientas más exclusivas, con un fuerte descuento sobre el precio de listado.

Floki Inu (FLOKI)

En este caso hablamos de una criptomoneda que está ya en el mercado y que ha obtenido un excelente rendimiento en su corta vida. Se trata de Floki Inu, un memecoin que pretende dotar de utilidad al token y que desarrolla un universo de juegos P2E en un metaverso llamado Valhalla.

Además de la función lúdica, Floki pretende también ser un ecosistema en donde se desarrollen diferentes DApps, tanto las que tengan que ver con el comercio y desarrollo de NFT como las que puedan servir en un momento dado de finanzas descentralizadas.

Desde que vio la luz a comienzos de año, FLOKI ha logrado acumular una rentabilidad superior al 230%, y es factible que siga acumulando rendimientos conforme se produzcan nuevos lanzamientos o anuncios de alianzas estratégicas.

Stacks (STX)

El quinto proyecto que traemos a escena también está disponible en el mercado para su adquisición. Se trata de Stacks, un programa que se implementa sobre la red de Bitcoin permitiendo que ésta pueda diseñar DApps y explotar al máximo su potencial. La gran baza de Stacks es que puede aprovecharse del crecimiento de la mayor criptomoneda del mundo en una fórmula Win-Win.

Este token ha presentado un crecimiento superior al +180% y cada día está ganando nuevos adeptos que desean desarrollar aplicaciones utilizando su estructura. Además, también ha incorporado interesantes innovaciones como el PoT&C (Proof of Transfer and Clarity), que proporciona potencia, seguridad y visibilidad a todas las transacciones que se ejecutan.