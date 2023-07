La inteligencia artificial borró a Jey Mammon en una película

Los realizadores de una película argentina próxima a estrenarse reemplazaron la cara del conductor Jey Mammon por la de su par Ronnie Arias a través de inteligencia artificial luego de la polémica por la denuncia por presunto abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto contra Mammon.

Así lo confirmaron en el programa Socios del espectáculo, en eltrece, el propio Arias y la actriz Sofi Morandi, quien integró el elenco de 29 horas y media, el film en cuestión.

Morandi ratificó que grabó escenas junto al exconductor de La peña de Morfi, ciclo dominical en Telefe, en la película que gira en torno al detrás de escena del disco La dicha en movimiento de Los Twist. "Estuvo Jey Mammon", aseguró la actriz.

Arias explicó su rol dentro del film. "No reemplazo a Jey Mammon. Hago el personaje que hacía él", dijo el panelista, que encarna a un conductor de televisión que se llama Beto.

La periodista Paula Varela dijo que a Mammon lo quitaron de la película por medio de la inteligencia artificial. Sobre esto, Arias también dio su punto de vista en el ciclo de eltrece.

"Se trabajó, se reescribieron escenas, se rodó todo de nuevo. Hay partes que están hechas por inteligencia artificial. Hay partes que están hechas con efectos especiales. Imaginate que hubo momentos en donde no se podía volver a reunir a todo el equipo. Yo hago una nueva versión. Es otro personaje", comentó.

Morandi mencionó la polémica en torno a Mammon luego de grabar la película. "Laburé con él. Grabé el año pasado. Todo lo que sucedió, sucedió después de grabar la peli", dijo.

"¿Se sorprendieron?", preguntó el cronista de Socios del espectáculo. "Sí. Obvio. Tenía buena relación con él. Fue raro ver a alguien que conocés y con el que laburaste en esa situación", respondió.

La actriz contó qué le dijeron los realizadores luego de que terminaron de filmar y salió a la luz la denuncia contra Mammon. "La productora nos dijo que era algo que tenían que solucionar ellos. Yo no tenía tantas escenas con Jey, entonces era más con los actores que tenían escenas que iban a tener que regrabar", explicó.

La denuncia contra Mammon

En marzo, luego de casi una semana de conocerse la denuncia del joven Lucas Benvenuto contra el conductor de Telefé, el humorista volvió a expresarse al respecto. "No violé a nadie", señaló. Y aseguró que necesita "recuperar su vida".

Juan Martín Rago -conocido popularmente como Jey Mammon- publicó un descargo en su cuenta oficial de Instagram sobre una denuncia radicada en febrero de 2020, la cual indica que mantuvo una relación con Benvenuto cuando este último tenía sólo 13 años. Según el documento, ese vínculo amoroso se mantuvo durante tres años y también relata episodios de abuso sexual.

¿Qué dijo Jey Mammon sobre la denuncia de abuso sexual en su contra?

"Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí", menciona al inicio de la filmación. Y agrega: "Es por eso que hace una semana mas o menos que tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar. No a decir, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar".

En su versión de los hechos, Rago fue rotundo. "Yo no violé, yo no abusé, y no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", expresó. Luego añadió: "Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante".

"Ahora, para entender un poco más las cosas, necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor, yo a Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo", concluyó.

¿Qué dice la denuncia de Benvenuto?

A principios de 2020, la Fiscalía Nacional N°28 recibió un correo eletrónico. Se trataba de una denuncia de 13 páginas, firmada por Lucas Benvenuto. Este documento detallaba un presunto episodio abuso sexual que se había extendido durante años y que habría comenzado en 2006. En la denuncia, el joven fue claro: "El pederasta que quiero denunciar se llama Juan Martín Rago y es conocido como Jey Mammon".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JEY MAMMON ???? (@jeymammon)

En ese entonces, Lucas habría tenido 14 años y realtó cómo fue que conoció al músico y conductor. Sin embargo, en su descargo de este miércoles, Jey Mammon aclaró que su primer vínculo fue cuando Benvenuto tenía 16 años.

En esta línea, el juez Walter Candela cerró la causa por prescripción el 9 de marzo del 2021 tras un dictamen del fiscal Patricio Lugones. De esta manera, el exconductor de "La Peña del Morfi" quedó sobreseído porque los tiempos para investigar el caso ya habían corrido y los hechos habían sido cometidos casi una década antes de que se sancione la ley de respeto a los tiempos de las víctimas.

Sobre la denuncia, Lucas Benvenuto ddió varios detalles. "Tuve una mamá que estaba enferma, tenía problemas de adicciones. Ella falleció a los 37 años porque su cuerpo no aguantó más. Desde que tengo uso de razón, más o menos 4 años, vi a mi mamá drogarse. Desde entonces empezaron los abuso físicos y sexuales por parte de amigos de la familia y mi padrastro, el cual ya falleció". Ya había sido víctima de la banda de los "boy lovers", encabezada por Jorge Corsi e integrada por el profesor de música Marcelo Rocca Clement, que reconoció su culpa y fue preso por corromper a Lucas.

Te puede interesar Estafas en Mercado Pago: las 8 técnicas que se usan para vaciar cuentas y robar tu identidad

El denunciante contó que conoció a Mammon a través de un amigo en común, un mayor de edad, y fue a su casa en Balvanera. Cuando despertó, notó que ambos estaban desnudos y que tenía señales de haber sido abusado.