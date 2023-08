Alerta por estos cambios que ponen en jaque a ChatGPT, desarrolladores y usuarios

Reddit, el sitio de foros más grande del mundo, con más tráfico que Netflix, anunció el 18 de abril que a partir del 1 de junio cambiaría su política de uso de su interfaz de programación de aplicaciones (API, sigla en inglés).

También estableció un canon alto que llevó al cierre de varias aplicaciones de pequeños desarrolladores, incapaces de afrontar los costos. El impacto que tendrá esta medida en las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y Bard, de Google, entre otras, es incierto.

Las API son códigos que permiten a las aplicaciones comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos. Conviven en nuestros celulares. Esa misma aplicación que nosotros instalamos en nuestro celular desde AppStore o Google Play fue creada por algún programador independiente.

Mediante programas y servicios expuestos, puede conectarse y descargar esa información, darle formato y presentarla para que la veamos cómodamente en nuestros dispositivos móviles.

En la Argentina hay una gran cantidad de API que facilitan el modus operandi de los usuarios todos los días. Por ejemplo, cuando realizamos un pago y hay que chequear el DNI, se realiza mediante una API.

Los distintos sitios publican sus API por diferentes razones, pero una muy importante es que, mediante aplicaciones móviles y de escritorio, se fomente el uso y el crecimiento de ese sitio y sus servicios.

Así generan que llegue a más personas y, en muchos casos, ganancias muy importantes. Las API ayudan al crecimiento de una plataforma al hacer que lleguemos a ella, aún a veces sin saberlo, a través de aplicaciones o sitios de terceros.

Como el consumo de estos datos lleva al crecimiento de un sitio, son expuestas sin costo para quienes los explota, lo cual significa que representen un gasto para el sitio que los expone. Sin embargo, el margen de ganancia hace conveniente la exposición de esta información.

El uso de procesamiento, redes y almacenamiento tiene un valor inicial, de mantenimiento y renovación para los casos que cuenten con centros de cómputo propios, o un costo mensual constante para quienes los tienen en la nube.

El "efecto Twitter"

En febrero, Elon Musk anunció un cambio en el modo en que funcionaba el consumo de las API de Twitter, e implementó un esquema de tres niveles de uso: un plan gratuito, un plan básico con un costo de 100 dólares mensuales, y un plan empresarial para negocios y proyectos de escala comercial.

Esto generó la queja de muchos pequeños desarrolladores que habían creado aplicaciones que, en muchos casos, por una pequeña suscripción o una compra única, ofrecían un mejor diseño que la aplicación móvil hecha por el propio Twitter.

Aplicaciones de terceros como TweetBot, Albatross (IOS y Android) y gran cantidad de bots que brindaban diversos servicios automatizables, en general gratuitos para los usuarios, debieron cerrar y dar de baja sus aplicaciones y, en algunos casos, tuvieron que hacer algún tipo de reembolso al consumidor final, según las políticas de Apple Store y Google Play.

¿Una tendencia que perjudicará a usuarios y emprendedores?

Reddit, la red social con 18 años de operación, se encuentra desde el 2021 tratando de cumplir con las reglas de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

Esto forzó a la empresa a tener todos sus números claros y al día, y contar con una gran base monetaria para conseguir su aceptación. De esta manera, Reddit se ve obligada a buscar dinero para asegurarse la posibilidad de ajustarse a las reglas de la SEC y esto desencadena una serie de políticas monetarias.

Podría ser el inicio para cobrar grandes sumas a quienes utilizaban sus API de manera gratuita, o de bajar los costos con el cierre de accesos a esas aplicaciones de terceros que le generaban importantes cargos.

Apollo, la aplicación de terceros más grande en referencia a Reddit del Apple App Store, alertó sobre la nueva política de precios y su impacto. Según los números de los últimos meses, Apollo tuvo 7 mil millones de llamadas a las API, lo que le significaba, con el nuevo plan, a más de 22 millones de dólares al año. Esas cifras, con tan poco tiempo de preaviso, fueron imposibles de alcanzar para estas pequeñas empresas.

Tanto X (la ex Twitter) como Reddit plantean el impacto que tienen en sus costos el "scraping" o "barrido de información". Steve Huffman, CEO de Reddit, declaró en el diario The New York Times que las herramientas de inteligencia artificial que leen e indexan la información de todos los sitios de Internet se enfocan y alimentan fuertemente de la enorme cantidad de información que tiene un sitio como Reddit.

Esto le generaría a la empresa un impacto en el uso de sus API y ningún tipo de ganancia, aunque luego se enfocó en criticar las aplicaciones de terceros, como Apollo.

Esta aplicación es una de las más utilizadas en el iPhone, al punto que en la convención para desarrolladores que Apple realiza todos los años se utilizó a Apollo como ejemplo de aplicaciones que mejor se integran con su nuevo sistema operativo para las Mac.

Estas aplicaciones y pequeñas empresas dieron de baja sus servicios el 1 de junio, dejando en manos de usuarios la decisión de forzar o no, un reembolso proporcional de sus suscripciones por las políticas del Apps Store, lo que llevó a algunas de estas pequeñas empresas a la quiebra.

El lanzamiento de Threads por parte de Meta, el gigante liderado por Mark Zuckerberg, abre una esperanza, pero posicionarse en lugar de Twitter es muy complicado, aún para una gran corporación como Meta. Son los usuarios quienes deciden qué aplicaciones utilizan.

Esto puede significar un cambio en la manera en que las empresas permiten el uso de sus API, y tiene un impacto directo en los usuarios, a quienes, en algunos casos, se puede trasladar parte de estos costos.

También golpea fuerte en la industria del desarrollo, es decir, cualquier emprendedor que vea la oportunidad de crear aplicaciones para mejorar la experiencia de los usuarios se puede ver en la encrucijada de evaluar lo que implica depender del humor y economía de una empresa desproporcionadamente más grande.

Hay una infinidad de posibilidades y necesidades que las API nos facilitan la interacción y ayudan al crecimiento del comercio. En definitiva, esto puede traer un impacto en las empresas de la Argentina y de América latina y se pueden ver afectadas por un efecto "cascada" de una empresa internacional, o por un cambio de política de alguna gran empresa local.

Es importante entender que esto, de un modo u otro, nos afecta a todos en muchos aspectos y niveles: desde cómo nos comunicamos, hacemos uso de herramientas diariamente e, incluso, hasta puede traer un gran impacto económico.

(*) Ingeniero de plataforma en Startia de Ingenia.