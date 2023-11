¿Cuál es el celular al que más le dura la batería?

No se trata sólo de adquirir un celular con batería grande. También necesitás un dispositivo que administre la energía de manera eficiente

Si el celular que utilizás está incluido en la siguiente lista de la mejor duración de batería del teléfono móvil, nunca más tendrás que preocuparte por pasar el día con una carga.

Si un celular puede aguantar 11,5 horas o más de batería, podés contar con que te brindará una duración de batería de todo el día para el uso diario. Si eso es algo que estás buscando, los dispositivos con la mejor duración de batería de celular de esta nota de iProfesional merecen tu atención.

No se trata sólo de adquirir un celular con batería grande. También necesitás un dispositivo que administre la energía de manera eficiente. Por ejemplo, el celular Samsung Galaxy S23 Ultra tiene el mismo tamaño de batería que el Galaxy S22 Ultra del año pasado, pero dura mucho más gracias al procesador Snapdragon 8 Gen 2, de mayor eficiencia energética.

El celular iPhone 15 Pro Max supera al iPhone 14 Pro Max gracias a las mejoras en la gestión de energía en el chipset A17 Pro del primero. El celular promedio dura un poco menos de 10 horas, por lo que cualquier cosa que supere las 10 horas ofrece una duración de batería sólida.

La siguiente lista está conformada por celulares que se venden en la Argentina, en forma oficial o a través de empresas o vendedores particulares en Mercado Libre.

Celular con mejor batería: iPhone 15 Plus

El celular iPhone 15 Plus no solo ofrece la mejor duración de batería de cualquiera de los últimos iPhone de Apple: es el iPhone más duradero, superando la marca de las 14 horas.

Si bien, según se informa, el celular iPhone 15 Plus tiene una batería más grande que su predecesor (Apple no revela los tamaños de la batería), es probablemente el A16 Bionic que ayudó al usuario del modelo actual a alimentarse de manera más eficiente.

Celular con mejor batería: iPhone 15 Pro Max

Al igual que el celular iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro Max dura más de 14 horas de batería, un tiempo realmente impresionante para uno de los dispositivos insignia de Apple.

El mérito es del chipset A17 Pro, que se basa en un proceso de 3 nm. Debido a esto, los transistores están más densamente empaquetados que un chipset de 4 nm, lo que en general conduce a una administración de energía más eficiente.

Podés cargar tu celular iPhone 15 Pro Max con USB-C ahora que el puerto Lightning ya no está en todos los modelos de iPhone 15. Eso no se traduce en un aumento en las velocidades de carga, aunque el iPhone 15 Pro Max admite velocidades de transferencia de datos USB 3 de 10 Gbps cuando se usa el cable correcto.

Celular con mejor batería: iPhone 14 Pro Max

Es posible que el celular iPhone 14 Pro Max ya no sea parte de la línea de Apple (la empresa lo abandonó con el lanzamiento del iPhone 15), pero no debemos pasar por alto el tiempo de prueba de batería que publicó.

Aguantando más de 13,5 horas, el iPhone 14 Pro Max estableció un récord que se mantuvo hasta que aparecieron el iPhone 15 Plus y el iPhone 15 Pro Max un año después.

iPhone 14 Pro Max.

Todavía podés encontrar el iPhone 14 Pro Max, por menos del precio inicial del iPhone 15 Pro Max. Y si querés un celular duradero, deberías considerar este modelo, aunque estarías renunciando al procesador más potente, el peso más ligero y las mejores cámaras que vienen con el iPhone 15 Pro Max. No esperes un cambio en la velocidad de carga por cable, ya que las versiones 14 y 15 solo admiten una carga de 20 W.

Celular con mejor batería: Samsung Galaxy S23 Ultra

Un nuevo chipset puede marcar una gran diferencia en el uso de la batería de un celular. Al igual que el Galaxy S22 Ultra anterior, el Galaxy S23 Ultra cuenta con una batería de 5000 mAh. Pero el Galaxy S22 Ultra no fue muy eficiente energéticamente.

El Galaxy S23 Ultra funciona con un procesador Snapdragon 8 Gen 2 más eficiente. Incluso con su pantalla adaptativa habilitada, el buque insignia de Samsung puede durar más de 12 horas de batería.

Si desactivás esa función, la duración de la batería se extiende a más de 13 horas. Al igual que su predecesor, el Galaxy S23 Ultra admite carga por cable de 45 W. Si está descargado alcanza una carga del 57% en 30 minutos.

Celular con mejor batería: iPhone 14 Plus

Una batería grande ayuda a este celular de tamaño grande de Apple entre los equipos con mejor duración de batería. El iPhone 14 Plus dura poco menos de 12 horas de batería. No es un tiempo tan extenso como el de algunos de los otros iPhone en esta lista de la mejor duración de batería de celular, pero ahora pagarás menos por el iPhone 14 Plus.

Al igual que los otros teléfonos de Apple, el iPhone 14 Plus se carga a unos decepcionantes 20W. Obtendrás un teléfono agotado al 46% después de media hora, pero otros celulares se cargan mucho más rápido.

Samsung Galaxy S23 Ultra.

Claves para elegir un celular con batería durable

Muchos celulares, particularmente los modelos premium, ahora ofrecen pantallas con configuraciones de frecuencia de actualización más rápidas. Debido a que una frecuencia de actualización alta puede agotar la batería de un celular más rápido, debés observar el uso de la pantalla configurada para la frecuencia de actualización máxima y otra con la pantalla bloqueada a 60 Hz.

Otra clave es cuánto tiempo tarda en cargarse un teléfono agotado. Para ello, observá el porcentaje de carga después de 15 y 30 minutos de cargar un celular que se quedó sin energía.

Para ello, usá el cargador que viene con el celular. En los casos en que un celular se vende sin cargador, algo cada vez más común entre los teléfonos móviles premium, usá un cargador que sea capaz de ofrecer la velocidad de carga más rápida admitida por el celular, como se indica en las especificaciones del dispositivo.

¿Cuál es el teléfono que más le dura la batería?

Si deseás un celular que dure mucho tiempo con una carga, no busque más que los teléfonos ROG de Asus. El ROG Phone 7 Ultimate es un dispositivo Asus que aguanta 18,5 horas con una carga.

El mérito se debe a la batería de 6000 mAh del dispositivo, así como al chipset Snapdragon 8 Gen 2 de bajo consumo que alimenta el celular.

La carga rápida de 65 W te ayuda a recargar rápidamente esa batería. El ROG Phone 7 Ultimate se vende en Asia y en Europa.

Asus ROG Phone 7 Ultimate.

¿Qué celulares tiene 7000mAh?

Los siguientes celulares con baterías de 7000 mAh o más no están disponibles en la Argentina:

Xinwe Smartphone

Samsung Galaxy M51

Tecno POVA 3

Samsung Galaxy F62

¿Cuál Samsung dura más la batería?

El Galaxy S23 Ultra. Recordá que un mayor batería no equivale a mayor duración, porque el procesador es clave para el uso de la energía.

¿Cuál es el teléfono de 8000 mAh?

Los siguientes teléfonos móviles tienen baterías superiores a 8000 mAh. Ninguno está disponible en la Argentina. Se trata de equipos para trabajos o actividades especiales, como la exploración: