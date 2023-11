Vas a poder usar Wi-Fi en vuelos de Aerolíneas Argentinas: a partir de cuándo

Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo preliminar con la empresa Intelsat, proveedora de servicios satelitales para la implementación del sistema de wifi a bordo a partir del año 2025.

El wifi satelital permite transmitir, navegar y chatear a bordo utilizando internet de manera similar a estar en tierra, a través de un dispositivo personal.

Con el sistema provisto por Intelsat, los pasajeros contarán con navegación full desde que ingresan al avión hasta el arribo en destino. Este nuevo servicio contará con distintos paquetes de planes que se ajustarán a las necesidades de cada pasajero.

Además, este servicio permitirá la transmisión en tiempo real de los datos de la aeronave como ser la telemetría, parámetros técnicos y la modificación del plan de vuelo de forma prácticamente instantánea.

Intelsat es un proveedor de comunicaciones con una fuerte presencia en el negocio aeronáutico prestando servicio a compañías como Air Canada, Alaska Airlines, British Airways, GOL, KLM, Iberia, United y Cathay Pacific, entre otras.

"Este acuerdo significa dar un salto de calidad en cuanto a la experiencia de viaje del pasajero. Estamos seguros que será bien recibido tanto por el segmento corporativo como por el segmento turístico. Asociarnos con Intelsat nos permite trabajar con un proveedor con una vasta experiencia en la industria aeronáutica", explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

"Estamos felices de acompañar la evolución tecnología de Aerolíneas Argentinas. Esta es una sociedad a largo plazo en la cual vamos a trabajar juntos para diseñar el producto que mejor se adapte a las necesidades del perfil de pasajeros y de nuestro cliente", dijo a su vez Enrique Villasenor, director de Ventas Globales de Intelsat.

Intelsat se centra en proporcionar comunicaciones por satélite sin interrupciones y seguras a clientes gubernamentales, ONG y clientes comerciales en todo el mundo a través de una red global de última generación.

Desde su fundación hace seis décadas, la empresa ha sido sinónimo de "pionera" en la industria satelital al servicio de sus clientes y del planeta. Apoyándose en un legado de innovación y centrándose en abordar una nueva generación de desafíos, los miembros del equipo de Intelsat ahora tienen la mira puesta en liderar la transformación digital de la industria.

¿Cómo mejorar la señal de wifi en el hogar?

Ya sea que estés trabajando desde casa, viendo Netflix en exceso o transmitiendo tu juego en Twitch, nunca existe demasiado ancho de banda. Incluso si tenés fibra de gigabytes conectada a tu enrutador ("router", en inglés) a todos les vendría bien una ayuda para tener una Internet más rápida en toda la casa.

No importa si tenés los mejores cables posibles fuera de tu casa: eliminar velocidades deficientes y zonas muertas de Wifi depende en gran medida de vos. Para ayudarte, encontrarás en esta nota de iProfesional algunas formas de solucionar problemas y mejorar la calidad del Wifi dentro y fuera de tu casa.

Mové tu enrutador para mejorar el wifi de tu casa

¿Tenés el enrutador en el armario? No es una buena idea. Las paredes, los armarios e incluso las estanterías pueden atenuar la señal de Wifi. Mover físicamente el enrutador puede marcar una diferencia real en las velocidades que obtenés y en la distancia que pueden alcanzar sus transmisiones inalámbricas.

Existen enrutadores para diferentes necesidades de conectividad wifi.

El lugar perfecto dependerá de tu hogar, pero tratá de no esconder tu enrutador en una esquina, debajo de un armario o dentro de un cajón; cuanto más central y prominente sea, mejor.

Es posible que necesites aplicar algún cableado creativo para colocar tu enrutador en un mejor lugar, pero valdrá la pena el esfuerzo. El objetivo es acercar tus dispositivos principales (consolas, computadoras portátiles, etc.) lo más posible a tu enrutador. Los dispositivos que no necesitan tanto ancho de banda, como los termostatos inteligentes, no tienen por qué ser una prioridad en términos de proximidad física.

Por este motivo, vale la pena considerar el aspecto de tu enrutador al comprarlo. Si comprás un enrutador que considerás horrible, es mucho más probable que lo guardes en un armario. Encontrá el mejor lugar dada la ubicación de tus dispositivos de alta prioridad y luego considerá qué te parecerá mejor en ese lugar.

Si no tenés una superficie plana cerca del mejor lugar, podés montar el enrutador en la mitad de la pared. Si es posible, mantenélo alejado de otros dispositivos que utilicen ondas electromagnéticas; eso incluye monitores para bebés, teclados inalámbricos y microondas.

Utilizá un cable Ethernet

A veces lo olvidamos, pero los cables todavía existen. Una conexión por cable a tu enrutador es más rápida y estable que Wifi, y no puede verse afectada por otros dispositivos. La desventaja es que limita dónde pueden estar tus dispositivos y es menos conveniente.

Aun así, para el hardware que necesita la Internet más rápida posible (una consola de juegos, una PC de escritorio, por ejemplo), a menudo vale la pena el esfuerzo de instalar un cable. El enrutador tendrá algunos puertos Ethernet de sobra, por lo que todo lo que necesitás es un cable.

Para hacer un trabajo realmente ordenado y evitar que los cables se arrastren por el piso, necesitarás implementar pequeños soportes que mantienen el cable Ethernet fijado a las paredes. Si tenés varios cables en la misma dirección, hay soportes de pared que funcionan bien. Para uno o dos dispositivos, puede valer la pena la configuración adicional.

Existen en el mercado repetidores y extensores de Wifi de instalación sencilla.

Cambiar el canal o banda para mejorar el wifi de tu casa

La señal de Wifi se divide en canales. Tu enrutador utiliza un canal Wifi particular para comunicarse con los dispositivos de su hogar. Si tenés vecinos cercanos que tienen enrutadores que utilizan el mismo canal Wifi, todo puede congestionarse rápidamente. Cambiar de canal puede resolver este problema.

Cada enrutador manejará esto de manera diferente. Consultá su documentación o buscá las instrucciones en línea si no estás seguro, pero deberías poder encontrar la opción en algún lugar de la configuración del dispositivo. Los canales 1, 6 y 11 son los que debés probar, ya que tendrán la menor interferencia cuando se conecten varios dispositivos.

La mayoría de los enrutadores utilizan ahora tecnología de doble banda y transmiten en frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz. Si la configuración de tu enrutador lo permite, es posible que puedas priorizar uno u otro para ciertos dispositivos.

La banda de 5 GHz te brindará una conexión a Internet más rápida, aunque tiene un alcance más corto que 2,4 GHz. Sugerimos dejar ambas frecuencias habilitadas, ya que los dispositivos más antiguos suelen funcionar sólo en 2,4 GHz.

Actualizá tu enrutador para mejorar el wifi de tu casa

Los enrutadores varían significativamente en funcionalidad y precio. Si tenés zonas muertas o lentas en tu casa, probablemente necesites cambiar dónde y a qué distancia se transmite tu Wifi.

Si tenés una casa grande, probablemente te irá mejor con un enrutador que pueda emparejarse con "repetidores" que transmitan señales a los confines más lejanos de tu espacio.

Las casas y apartamentos más pequeños pueden arreglárselas en general con un sistema más sencillo. Para hogares más grandes, recomendamos una red de malla, donde se instalan múltiples nodos de enrutador alrededor de tu casa.