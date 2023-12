WhatsApp copia a Telegram una función que cambiará tu forma de chatear

WhatsApp carece de algunas funciones de sus competidores, como buscar usuarios no guardados y chatear con ellos. La aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta quiere crear un perfil para usuarios agregados y otro para el resto.

Para iniciar un chat con un usuario no agendado, uno de los dos debe guardar el contacto y buscarlo en la barra de búsqueda de WhatsApp. Después, se puede borrar el contacto y seguir chateando, siempre que alguno de los dos mantenga la conversación.

La nueva función permitirá escribir el nombre de usuario de la persona con la que se quiere hablar en la barra de búsqueda que aparece en la interfaz principal de la aplicación. Una vez hecho eso, solo habrá que pulsar entrada y WhatsApp mostrará el perfil del contacto al que se quiere comunicar, independientemente de si se lo tiene agregado o no.

Según el sitio web especializado WABetaInfo, esta funcionalidad se prueba en la versión beta para Android 2.23.25.19. La novedad es un calco de lo disponible en Telegram desde hace años.

Con la opción de chatear con personas no agregadas, los usuarios podrán comunicarse con aquellos con quienes se vinculen solo una vez. Meta establecerá que los usuarios que quieran aprovechar esta función deberán cambiar su nombre de usuario a uno único.

Es decir, que no lo use ninguna otra persona en el mundo. Por este motivo, WABetaInfo explica que los desarrolladores trabajan para que la novedad sea algo opcional.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

De este modo, quienes quieran contactar con otros usuarios sin necesidad de facilitar su número personal, podrán hacerlo, con la condición de cambiar su nombre a uno que no se utilice.

Los que no tengan un nombre asociado no aparecerán en la barra de búsqueda. No se difundió una fecha de lanzamiento oficial de la función.

La posibilidad de chatear con usuarios sin que ninguno de los dos tenga que guardar el contacto está en fase de pruebas. Por lo tanto, podría tardar en llegar. WhatsApp está en Android en la versión número 2.23.24.82.

¿Quién puede usar dos cuentas de WhatsApp en un celular?

Hay muchas formas en las que dos cuentas de WhatsApp en un solo dispositivo pueden resultar útiles. Las personas que dirigen empresas, por ejemplo, pueden utilizar una cuenta para su uso personal y otra para sus negocios. El requisito básico que necesita para operar dos cuentas en el mismo dispositivo son dos números de teléfono móvil.

Para eso, necesitás la funcionalidad dual-SIM en tu teléfono móvil, ya sea a través de dos ranuras para SIM o compatibilidad con eSIM.

Además, aseguráte de que tu WhatsApp sea la versión oficial y no una falsificación o imitación, y comprobá también de que esté actualizado a la última versión.

WhatsApp es propiedad de Meta.

¿Cómo usar dos cuentas de WhatsApp en un celular con Android?

El procedimiento para configurar una segunda cuenta de WhatsApp es muy similar a cómo creaste la primera. Seguí los pasos a continuación para crear una cuenta si estás en Android:

Abrí WhatsApp y tocá el icono de tres puntos en la parte superior derecha. Tocá Configuración y luego la flecha junto a tu nombre. Tocá Agregar cuenta y luego seguí las instrucciones que aparecen en pantalla. Ingresá tu número de teléfono móvil y luego tocá Siguiente. Se te enviará un código de seis dígitos mediante un mensaje corto de texto (SMS) de verificación. Ingresá ese código en la pantalla. Escribí el nombre de perfil que deseás para la cuenta y seleccioná una imagen para tu foto de perfil si deseás conservar una. Con esto, tu segunda cuenta ha sido configurada.

¿Cómo usar dos cuentas de WhatsApp en un iPhone?

Si estás en un iPhone, seguí los siguientes pasos: