Un celular sumergido en agua es una situación que todo usuario afrontará alguna vez o será testigo directo con el teléfono móvil de un amigo o un pariente. Ya sea en una piscina, el mar o un baño, sabés que nada bueno saldrá de los próximos segundos.

Después de todo, se trata de un dispositivo de alta tecnología que vale una cantidad significativa de dinero y es probable que se considere inutilizable. Todo esto sin mencionar que es posible que todos tus archivos importantes hayan desaparecido.

Por eso conviene aprender cómo reparar un celular dañado por el agua. Comencemos diciendo que intentar el rescate de un celular dañado por el agua es como tirar una moneda al aire. Nada puede garantizar un resultado positivo, pero siempre vale la pena intentarlo.

Los siguientes consejos pueden brindarte mayores posibilidades de éxito. La mejor manera de reparar un celular dañado por el agua es apagarlo, desmontarlo tanto como sea posible y dejarlo secar al aire libre durante uno o dos días.

También podés utilizar paquetes de gel de sílice para intentar eliminar toda la humedad del celular. Intentá volver a encender el celular cuando esté completamente seco. Además, comprobá si muestra signos de vida enchufándolo.

Paso 0: sé proactivo y protegé tu celular

La reparación de daños por agua puede ser innecesaria si se toman algunas precauciones. Es posible que desees un celular resistente al agua con una buena clasificación de IP para garantizar que sobreviva a una inmersión.

Estos celulares se están volviendo muy comunes. Si tu celular no puede soportar líquidos y sabés que lo pondrás en peligro en tus próximas vacaciones en la playa, puede que valga la pena comprar algo como una funda impermeable para teléfono móvil.

Además, siempre es bueno considerar obtener un seguro para el celular, ya sea de tu proveedor de servicios de telefonía, del minorista donde compraste el celular o de un tercero o incluso del fabricante. Solo aseguráte de leer la letra pequeña para confirmar que la póliza de seguro cubra daños accidentales y por agua.

Paso 1: apagá tu celular lo antes posible

Sabemos que es difícil reaccionar rápidamente después de un evento tan devastador, pero debés recuperarte. Cuanto más tiempo permanezca tu dispositivo bajo el agua, menores serán sus posibilidades de supervivencia.

Debés sacar ese celular del agua inmediatamente. Incluso si está en el inodoro. Una vez que el celular esté fuera del agua, aseguráte de que esté apagado y permanezca así. Incluso si parece estar bien es importante apagarlo por si acaso.

Aquellos que aún tengan batería extraíble deberán quitársela. Apagar el dispositivo garantiza que el agua no llegue ni dañe partes importantes del celular mientras los componentes electrónicos están activos. Es más probable que el agua que llegue a los componentes operativos cause daños permanentes. Y es posible que no suceda de inmediato, así que apagálo.

No debés hacer esto después de la caída de un celular al agua

Antes de pasar a la reparación de daños por agua, intentemos prevenir fallas importantes que podrías causar.

No enciendas el celular , como ya comentamos. Los componentes eléctricos no funcionan bien con el agua cuando están en funcionamiento.

, como ya comentamos. Los componentes eléctricos no funcionan bien con el agua cuando están en funcionamiento. Tampoco lo enchufes , por la misma razón anterior.

, por la misma razón anterior. Evitá presionar cualquier tecla . Esto puede empujar el agua hacia el interior del celular o abrir espacio para que el agua penetre más profundamente en el interior del dispositivo. Lo mejor es meterse lo menos posible con el celular.

. Esto puede empujar el agua hacia el interior del celular o abrir espacio para que el agua penetre más profundamente en el interior del dispositivo. Lo mejor es meterse lo menos posible con el celular. No golpees ni soples el dispositivo . Esto también puede empujar el agua hacia áreas más profundas del celular. Tratá especialmente de evitar los secadores de pelo, no solo por la parte que sopla, sino también por el siguiente punto.

. Esto también puede empujar el agua hacia áreas más profundas del celular. Tratá especialmente de evitar los secadores de pelo, no solo por la parte que sopla, sino también por el siguiente punto. No apliques calor al celular . Recordá, el calor excesivo también puede dañar el teléfono móvil.

. Recordá, el calor excesivo también puede dañar el teléfono móvil. Mantené el celular lo más quieto posible . Es el mismo consejo: no querrás que el agua se mueva dentro del teléfono móvil.

. Es el mismo consejo: no querrás que el agua se mueva dentro del teléfono móvil. No lo pongas en arroz. Hablaremos de esto más adelante, pero el arroz tiene almidón y partículas que pueden entrar en el dispositivo.

Paso 2: desmontá el celular dañado por el agua

No confundas este paso con desarmar todo el celular. Debés eliminar todo lo que el usuario pueda eliminar. Si la cubierta trasera es removible, quitála. De igual forma, intentá quitar la batería (si podés), la tarjeta SIM y la tarjeta SD.

Extendé todos estos componentes sobre una toalla de papel. La mayoría de los celulares actuales no tienen respaldos removibles, aunque intentá hacer lo que puedas. Ahora, si sos un especialista en tecnología con experiencia, conocés los entresijos de un celular y no te importa anular la garantía , también podés seguir adelante y desarmar todo el teléfono móvil. Podrías ayudar a secar cada pieza más rápido. Sólo sé cuidadoso. Si no sabés lo que estás haciendo, esto podría causar más daño que bien.

Intentá secar el exterior

Primero tenemos que intentar deshacernos de todo el exceso de agua que se encuentra en el exterior de tu celular. Utilizá un paño o toalla de papel para secar todo lo más posible. Solo asegúrate de no jugar demasiado con el celular. Secá todo suavemente sin mover demasiado las cosas. Toda esta agua aún puede llegar al interior del teléfono móvil, lo cual no es una buena noticia.

Podrías probar con una aspiradora

Por supuesto, hay áreas a las que la toalla de papel no puede acceder. Y aunque te dijimos que no soplaras nada dentro del celular, no te dijimos que no succionara el agua. De hecho, una aspiradora puede aspirar partes de agua del celular sin demasiado riesgo. Solo aseguráte de que la succión no haga que el teléfono móvil se mueva excesivamente.

Paso 3: es hora de secar el celular dañado por el agua

La parte más difícil es ahora, porque implica dejar el celular solo durante un tiempo. Sabemos que simplemente esperar no es fácil, pero es necesario. Si tenés otro celular o uno que puedas tomar prestado, aseguráte de que la tarjeta SIM esté completamente seca e insertála en el teléfono móvil que funcione. De lo contrario, recurrí a otras formas de comunicación como teléfonos fijos o públicos, si tenés uno cerca.

¿Cómo secas tu celular? Podés dejarlo dentro de un cajón, pero una idea mejor es colocarlo en un ambiente que facilite su proceso de secado. Al lado de una ventana funciona muy bien, ya que el flujo de aire (si la ventana está abierta) y la luz del sol pueden ayudar un poco. También podría ser útil colocar el dispositivo cerca de un ventilador o de una salida de aire acondicionado.

El mito del arroz para secar un celular dañado por el agua

Una práctica muy común es meter el celular en una bolsa Ziploc llena de arroz y dejarlo reposar. ¿Por qué arroz? Principalmente porque es algo que se encuentra fácilmente en la mayoría de los hogares. El arroz es seco y, por lo tanto, muy bueno para absorber la humedad del aire, lo que hace que el ambiente del celular sea más seco y ayuda a secar el dispositivo. O, al menos, esa es la teoría.

Sin embargo, debemos enfatizar que no se recomienda el uso de arroz, porque tiene almidón, polvo y otras partículas pequeñas que pueden causar más daño que bien. De hecho, Apple llegó recientemente a abordar todo el mito del arroz, sólo para asegurarse de que los usuarios dejen de hacerlo.

Cosas seguras que podés usar

Dicho esto, si podés llegar a una tienda, existen mejores alternativas. Entre las mejores opciones se encuentran los paquetes de gel de sílice, que son esos pequeños paquetes que a menudo se encuentran en los zapatos o en las cajas de aparatos electrónicos. No es que todos los tengamos por ahí, pero si piensas con anticipación, podés conseguir buenas ofertas en Mercado Libre.

Paso 4: cómo encender de forma segura un celular dañado por el agua

Pasaron unos días luego de dejar el celular quieto. Es hora de ver si todos tus esfuerzos dieron sus frutos. Sacá el teléfono móvil de donde lo dejaste y júntalo todo. Luego conectá el celular e intentá encenderlo. Si funciona, ¡lo has conseguido!

Sin embargo, mantenéte atento a cualquier comportamiento extraño, al menos durante unos días. Además, probá todos los componentes. Realizá una llamada para ver si el micrófono y el auricular funcionan, probá el altavoz, revisa los botones, etc.

Ahora bien, si el celular no funciona, es momento de aceptar la derrota, llevarlo a un profesional y ver si se puede salvar. También podés reclamar un seguro si lo tenés. Después de este punto hemos hecho todo lo que hemos podido. A veces hay que soltar el celular.