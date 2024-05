Hoy se celebra el Bitcoin Pizza Day: de qué se trata y por qué es un emblema para la comunidad cripto

Hoy, 22 de mayo, es un día especial para la comunidad cripto mundial. Bautizado Bitcoin Pizza Day, la fecha conmemora la primera transacción de bitcoin registrada en la historia, realizada en 2010.

El evento, más allá de la anécdota de la compraventa, marca un hito, un antes y después, en la historia de adopción de la principal criptomoneda. Aquella noche de 2010, Laszlo Hanyecz un programador de Jacksonville, Florida, publicó en el foro Bitcoin Talk, el principal lugar de reunión para los bitcoiners en ese momento, un mensaje en el que pedía dos pizzas. A cambio, prometía pagar la comida y el envío con 10.000 unidades de la incipiente criptomoneda.

Hace 14 años, 10.000 bitcoins equivalían a poco más de 40 dólares (US$ 0.0004 por unidad), casi el doble de lo que costaban dos grandes de mozzarella en la famosa cadena de pizzerías Papa John´s. Sin embargo, Hanyecz solo quería hacer el intercambio de alimentos por BTC.

Así que publicó un mensaje en el que ofrecía las criptomonedas a quien le trajera dos pizzas: "Pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas... Tal vez 2 grandes, así me quedan algunas porciones para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para picar después. Pueden hacer la pizza ustedes mismos y traerla a mi casa o pedirla en una pizzería, pero lo que busco es que me entreguen alimentos a cambio de bitcoins".

Otro usuario del foro, un británico conocido como Jercos, aceptó la oferta. Hanyecz le envió los bitcoins. Jercos los recibió, pidió las pizzas y se las envió a Laszlo. De esa manera, la primera compraventa de un producto o servicio por BTC con la consiguiente transacción de envío y recepción de criptomonedas se hizo realidad.

Hanyecz declaró que su objetivo principal no fue tanto comprar las pizzas sino probar que se podían intercambiar bienes y servicios por BTC, como con el dinero tradicional, y ayudar a la adopción de la criptomoneda.

Aunque los medios lo representan como una moneda física, bitcoin es un activo virtual.

¿Por qué es importante el Bitcoin Pizza Day?

Desde el inicio de Bitcoin, las "pizzas de Hanyeczs" se hicieron cada vez más caras. Nueve meses después de la compra, Bitcoin ya había alcanzado la paridad con el dólar estadounidense y las dos pizzas ya valían 10.000 dólares.

En 2015, el quinto aniversario del Bitcoin Pizza Day, fueron valoradas en 2,4 millones de dólares. Hoy, Bitcoin cotiza en torno a los 70.000 dólares, por lo que Hanyeczs hubiera pagado hoy unos 700 millones de dólares.

¿Laszlo hizo un mal negocio? Para que la industria de criptomonedas sea lo que conocemos hoy, este hecho tuvo que suceder. El Bitcoin Pizza Day podría parecer un meme, pero fue un hito significativo para el desarrollo inicial de bitcoin, ya que demostró su utilidad en el mundo real y ayudó a legitimar las criptomonedas.

Bitcoin era una moneda incipiente, conocida por un pequeño grupo de entusiastas y tecnólogos. La compra de Hanyecz demostró que las criptomonedas podían usarse para comprar bienes y servicios en el mundo real, no solo para especulación.

Hoy es mucho más sencillo comprar una pizza, o cualquier otra cosa, con criptomonedas. Y no solo con bitcoin. Existen varias opciones conocidas y adoptadas: ETH (ethereum), por ejemplo, o las diversas stablecoins, como USDT, llamadas criptodólar por su paridad 1 a 1 con la moneda estadounidense.

El Bitcoin Pizza Day recuerda el crecimiento exponencial en la adopción y uso de las criptomonedas, y principalmente de una industria en la que cada día se invierte más capital. Cuando ocurrió la compra de esas históricas dos pizzas, existían alrededor de 180 mil direcciones (billeteras cripto) y solo mil estaban activas.

Hoy ya existen alrededor de 1 billón de direcciones de BTC, con cerca de un millón de usuarios activos, y 176 millones de direcciones en Ethereum, con 370 mil direcciones activas, más los usuarios de las otras blockchains y criptomonedas.

Para la comunidad cripto, el Bitcoin Pizza Day es más que una simple celebración. Es un recordatorio de los principios fundamentales de las criptomonedas: descentralización, transparencia e innovación.

Es un día para reafirmar la creencia en el potencial de las criptomonedas para transformar el sistema financiero global, para reflexionar sobre el camino recorrido, celebrar los logros alcanzados y mirar hacia el futuro con optimismo.

La fecha también es una oportunidad para educar al público sobre las criptomonedas. Es un día para compartir la historia de bitcoin y explicar sus beneficios potenciales. Es una oportunidad para derribar mitos y fomentar su adopción generalizada como una tecnología con el potencial de cambiar el mundo.