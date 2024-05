Por qué se recomienda cargar el celular en modo avión

El modo avión es una característica que muchos asociamos exclusivamente con los viajes en avión. Sin embargo, esta funcionalidad esconde beneficios adicionales, especialmente cuando se trata de cargar nuestros dispositivos móviles. Descubrí por qué activar el modo avión puede ser la mejor manera de cargar tu celular.

Cuando activamos el modo avión, el dispositivo deja de buscar redes WiFi, señales de telefonía móvil y conexiones Bluetooth. Esta pausa en la búsqueda de señales reduce significativamente el consumo de energía, ya que el teléfono no utiliza recursos para mantener estas conexiones activas. Este ahorro energético permite que la batería reciba más potencia directamente del cargador, acelerando el proceso de carga.

El principal beneficio de reducir el consumo de energía es una carga más rápida. Sin las constantes interrupciones de notificaciones y la actividad en segundo plano, el celular puede dedicar más recursos a recargarse. Esto es especialmente útil en situaciones de emergencia o cuando necesitas una carga rápida antes de salir.

El uso frecuente del modo avión durante la carga no solo ofrece una carga más rápida sino que también ayuda a preservar la salud de la batería a largo plazo. Al reducir el estrés y el calor generado por el uso constante de la batería, el modo avión contribuye a una menor degradación de la batería, lo cual es crucial para prolongar su vida útil.

Muchos usuarios prefieren cargar sus dispositivos durante la noche. Activar el modo avión asegura que el teléfono no estará gastando energía en procesos que no son necesarios mientras dormimos, como la recepción de correos electrónicos y actualizaciones de aplicaciones. Esto no solo mejora la eficiencia de la carga, sino que también reduce la exposición a radiación innecesaria.

Activar el modo avión es extremadamente sencillo. Generalmente, solo requiere deslizar el dedo para abrir el menú de configuración rápida y tocar el icono de modo avión. Esta facilidad de uso lo convierte en un truco accesible para cualquier usuario, independientemente de su experiencia tecnológica.

El uso del modo avión en el celular evita distracciones.

¿Qué es un ciclo de carga de batería?

El ciclo de vida de la batería de iones de litio de un celular se mide en "ciclos de carga". Una batería nueva normalmente durará entre 300 y 500 ciclos de carga, tal vez tan solo dos años si no tenés cuidado con tus hábitos de carga, que es con lo que te ayudaremos aquí.

Esto no significa que la batería de tu celular se agotará después de cargarse unos cientos de veces, pero su capacidad ciertamente disminuirá cuanto más se cargue. Afortunadamente, hay formas de reducir la velocidad a la que se queman estos ciclos.

Se cuenta un ciclo de carga completo cuando hayas descargado el 100% de la capacidad de tu batería. Podrías llevar algunos días completar un ciclo completo. Si usás el 60% de la capacidad de tu batería un día y luego la recargás completamente durante la noche, y luego usás el 40% al día siguiente, habrás descargado un total del 100%; esos dos días suman un ciclo de carga completo.

¿Cuándo debo cargar mi celular?

La regla de oro es mantener la batería cargada entre el 30% y el 90% la mayor parte del tiempo. Rellenála cuando caiga por debajo del 50%, pero desconectála antes de que llegue al 100%. Por este motivo, quizás quieras reconsiderar dejarlo enchufado durante la noche. Introducir la última carga entre el 80 y el 100 % hace que una batería de iones de litio envejezca más rápido.

Quizás sea mejor recargar energías por la mañana, en la mesa del desayuno o en el escritorio de la oficina o de tu casa, si hacés trabajo remoto. De esta forma, es más fácil controlar el porcentaje de batería durante la carga.

Los usuarios de iOS (el sistema operativo del iPhone) pueden usar la aplicación Atajos para configurar una notificación cuando el nivel de la batería alcance un cierto porcentaje. Esto se hace en la pestaña Automatización y luego en Nivel de batería.

Cada vez hay menos celulares que permitan extraer su batería.

Recargar completamente tu celular no es fatal para la batería de un teléfono móvil, y parece casi contraintuitivo no hacerlo, pero recargarlo completamente cada vez que lo cargás acortará su vida útil. En el otro extremo de la escala, evitá que la batería de tu celular baje del 20%.

Las baterías de iones de litio no se sienten bien si van demasiado por debajo de la marca del 20%. En su lugar, te conviene ver el 20% adicional en la parte inferior como un amortiguador para los días exigentes, pero entre semana comenzó a cargar cuando aparezca la advertencia de nivel de batería baja. En resumen, las baterías de iones de litio prosperan mejor en el medio. No consigas un porcentaje de batería bajo, pero tampoco demasiado alto.

¿Debo cargar la batería de mi celular al 100%?

No, o al menos no cada vez que lo cargas. Algunas personas recomiendan recargar la batería del cero al 100 % (un ciclo de carga) una vez al mes, ya que esto recalibra la batería, lo que es un poco como reiniciar la computadora.

Pero otros ignoran que esto es un mito sobre las actuales baterías de iones de litio de los celulares. Para mantener en buen estado la duración de la batería a largo plazo, es mejor realizar cargas pequeñas y frecuentes que recargarlas por completo.

La carga optimizada de la batería de Apple (Configuración>Batería> Estado de la batería) está diseñada para reducir el desgaste de la batería y mejorar su vida útil al reducir el tiempo que tu iPhone pasa completamente cargado.

Cuando la función está habilitada, tu iPhone debería retrasar la carga más del 80% en ciertas situaciones, dependiendo de los servicios de ubicación que le indican al celular cuándo estás en casa o en el trabajo, cuando es menos probable que necesités una carga completa, en comparación con cuando estás de viaje.

Se recomienda a los usuarios de iPhone 15 que utilicen la nueva configuración de Optimización de carga de Apple que limita la carga del iPhone al 80% para aliviar el desgaste de la batería. Cuanto más se descarga una batería de litio, más tensión se ejerce sobre la batería. Por lo tanto, recargar con frecuencia prolonga la duración de la batería.

¿Debo cargar mi celular durante la noche?

Como regla general, es mejor evitarlo, ya que casi seguramente significará que estás cargando la batería al 100%, a pesar de la conveniencia de despertarte con la batería llena por la mañana. Cada carga completa cuenta como un "ciclo" y tu celular solo está diseñado para durar un número determinado.

Si cargás durante la noche, tenés la garantía de perder cuando el celular supere la marca mágica del 80%, que es la mejor para una vida útil prolongada a largo plazo. Si bien la mayoría de los teléfonos móviles inteligentes modernos tienen sensores incorporados para apagar la carga cuando alcanzan el 100%, si aún están encendidos perderán una pequeña cantidad de batería mientras están inactivos.

Lo que podés obtener es una carga lenta, ya que el cargador intenta mantener el celular al 100%, ya que tu teléfono móvil pierde naturalmente su propia carga durante la noche. Esto significa que tu celular oscila constantemente entre una carga completa y un poco por debajo de esa carga completa: del 99% al 100% y viceversa durante una carga más larga de lo requerido.

También podés calentar el celular, lo que también es perjudicial para la batería. Por lo tanto, cargar durante el día es mejor que cargar durante la noche. Tu mejor política es tener activados No molestar y el Modo avión.

Mejor aún, podrías apagar completamente tu celular, pero eso puede no ser posible si confías en él como alarma o deseás estar listo para atender llamadas a todas horas. Algunos dispositivos también están configurados para encenderse una vez que el cable está conectado de forma predeterminada.

Incluso durante las horas de vigilia, es mejor tomar el celular antes de que llegue al 100%, o al menos no dejar el cargador suministrando carga a una batería que ya está llena durante demasiado tiempo. Si lo dejás enchufado durante un largo período de tiempo, quitar la carcasa puede evitar que se sobrecaliente.

¿La carga rápida dañará mi celular?

La mayoría de los teléfonos móviles inteligentes modernos admiten algún tipo de carga rápida. Sin embargo, esto a menudo requiere la compra de un accesorio adicional. Sin embargo, muchos fabricantes de celulares tienen su propio estándar de carga rápida, muchos de los cuales pueden ofrecer velocidades aún más rápidas ajustando el código de administración de energía para solicitar que se envíe una carga de mayor voltaje.

Si bien la carga rápida en sí no dañará la batería de tu celular, que está diseñada para soportarlo, el calor generado afectará potencialmente su vida útil. Por lo tanto, depende de vos equilibrar las ventajas de una carga más rápida con la conveniencia de recargar rápidamente tu celular antes de salir corriendo por la puerta.

Del mismo modo que a las baterías de los celulares no les gusta el calor extremo, tampoco les gusta el frío. Por eso, no hace falta decir que debés evitar dejar tu celular en un automóvil caliente, en la playa, al lado del horno, en la nieve. Normalmente, las baterías funcionan en su punto óptimo entre 20 y 30 °C, pero períodos cortos fuera de esta temperatura deberían estar bien.