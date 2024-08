Este domingo se celebra el día del niño en la Argentina, una actividad por la cual Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico del país, ofrece descuentos de hasta el 40% y hasta 12 cuotas sin interés específicamente en juguetes, zapatillas, libros y otros productos infantiles hasta el 18 de agosto.

La plataforma ofrece envíos gratuitos en montos mayores a 23 mil pesos. Gracias al servicio de compra protegida, los clientes cuentan con 30 días para hacer devoluciones sin costo.

Desde Mercado Libre compartieron con iProfesional los siguientes consejos para armar el carrito de compras con regalos para los niños:

Agrupar productos : en el caso de comprar productos de ticket bajo y no llegar al mínimo para el envío gratis, los compradores tienen la posibilidad de agrupar diferentes productos en una misma compra. Pueden armar su carrito con productos de un mismo vendedor o elegir productos que estén señalizados en la publicación como "Full" de vendedores distintos y recibir todo junto en un mismo paquete.

Planificar compras : ante la gran variedad de productos y categorías en la plataforma, lo más recomendable es planificar las compras en forma anticipada, y así optimizar los beneficios. Los usuarios pueden crear listas y favoritos para visualizar sus elecciones de forma más simple y armar su carrito de compras.

Explorar ofertas: revisar las promociones exclusivas en cada categoría para encontrar las mejores ofertas y optimizar su presupuesto.

¿Cómo vienen las ventas del comercio electrónico por el día del niño?

En los días previos al día del niño, también conocido como día de las infancias o de la niñez, los comercios que se encuentran en la plataforma de la compañía Tiendanube registraron más de 2,6 millones de productos vendidos.

Según informó Tiendanube a iProfesional, los productos más vendidos por estos comercios fueron los siguientes: juegos Montessori, de encastre y de mesa, pizarras, libretas de dibujo, patacletas y muñecos. El ticket promedio fue de 71.610 pesos.

El 86% de las compras se realizaron con tarjeta de crédito; el 61% de las transacciones se abonaron en una cuota; el 22% se abonaron en tres cuotas; y el 13% se abonaron en seis cuotas.

En las últimas dos semanas, el 55% de las ventas en el ecosistema de Tiendanube referidas al día del niño tuvieron algún tipo de descuento o promoción. Además, el 2x1 se impuso sobre el 3x2 con el 77%.

Las ventas por el día del niño "representan el 35% de las ventas online del año. Sin dudas, el poder contar con una tienda online nos aportó mayor cobertura nacional y disponibilidad para el ofrecimiento y venta de todas nuestras marcas las 24 horas los 7 días de la semana. Otro aporte importante de la venta online, es la posibilidad de entrar en contacto directo con el cliente y beneficiarlos con juguetes de regalos con su compra, promociones, envío gratuito y cupones de descuentos", señaló Daniel Dimare, director de marketing de la empresa Juguetes Rasti.

"La venta online fue lo que nos dio el puntapié inicial para el crecimiento y eso nos hizo poder explotar las ventas, crecer, agrandar el local y tener más variedad de artículos como los juguetes y no vender solo pañales, porque el alcance que tiene el e-commerce es enorme", afirmó Jonathan Cohen, fundador de La Pañalera.

"Pese al contexto desafiante que estamos atravesando, vemos reflejado un crecimiento de 41% en productos vendidos, lo que sigue demostrando que el comercio electrónico es un fiel aliado que potencia las ventas de pequeñas, medianas y grandes marcas. Además, sigue siendo una excelente opción a la hora de resolver regalos porque permite acceder rápidamente a una variedad de productos, comparar precios, formas de pago y de financiación entre varias marcas", dijo Franco Radavero, gerente nacional de Tiendanube en la Argentina.

Consejos para padres sobre uso de tecnología en niños

Muchas compras de regalos por el día del niño están referidos a productos y servicios que refuerzan la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación en el hogar. Esto obliga a los padres a tomar algunas precauciones en el uso de estas tecnologías en los niños:

Un buen modelo a seguir

Los chicos miran a sus padres como ejemplos y, con relación a los usos de la tecnología, no es diferente. Conviene que los padres no contesten el celular cuando tengan una conversación con ellos y no escriban mensajes de texto mientras están manejando un vehículo.

También se puede considerar establecer normas en conjunto, tales como no enviar mensajes durante el partido de fútbol de su hijo o no realizar llamadas durante la noche que la familia optó por ir al cine a ver la película preferida de ellos.

Usar la tecnología para interactuar entre padres e hijos

Se recomienda ver juntos videos divertidos en la computadora, la tableta o el smart TV de la familia o en el celular visiten los sitios webs de los programas de televisión favoritos de los niños, ya que tienen un gran contenido lúdico.

Determinar las reglas de la casa

Como familia, es recomendable discutir las normas sobre cómo cada uno de sus miembros usarán (o no) los dispositivos móviles y cuántas horas podrán estar frente a ellos.

Utilizar herramientas de control parental

Los padres deben informarse y explorar programas de control y filtros del servidor para protegerlos de contenidos de los cuales no queremos que estén expuestos. Desde la perspectiva de la seguridad online, también puede ubicar la computadora en un lugar abierto y central, para que los niños no estén aislados durante el uso de la PC.