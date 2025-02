El Samsung Galaxy S25 Ultra fue anunciado el 22 de enero y probablemente será el celular Android insignia premium más popular de 2025. Argumentos para ello no le faltan, gracias al impresionante rendimiento, y la promesa de actualización de siete años y el software con todas las funciones de Samsung.

Sin embargo, este celular no es para todos. Tal vez seas propietario de Samsung desde hace mucho tiempo y busques un cambio. O eres un entusiasta que busca una versión más limpia pero con todas las funciones de Android. Hay alternativas al Samsung Galaxy S25 Ultra.

Los celulares Galaxy S Ultra de Samsung se han visto en gran medida igual desde el Galaxy S22 Ultra. El Galaxy S25 Ultra cambia un poco las cosas con bordes planos y esquinas redondeadas, haciendo que el diseño cuadrado sea cosa del pasado, pero hay poco más que diferencie al celular de sus predecesores.

La propuesta competidora de Google al Samsung Galaxy S25 Ultra

Una de las mejores alternativas al Samsung Galaxy S25 Ultra es el Pixel 9 Pro XL (en la fotografía inicial de esta nota de iProfesional), que tampoco es una desviación radical del Pixel 8 Pro, pero el diseño subyacente aún se las arregla para verse más fresco en comparación con los últimos cuatro celulares Samsung Galaxy S Ultra.

Google debutó con bordes planos esta vez, junto con una barra de visor de cámara rediseñada. Esto lo convierte en un cambio más sustancial que el paso de Pixel 7 Pro a Pixel 8 Pro, siendo un mundo aparte del Pixel 6 Pro.

Sin embargo, el Pixel no tiene la protección Gorilla Armor y el revestimiento antirreflectante del Samsung Galaxy S25 Ultra, pero el Gorilla Glass Victus 2 sigue siendo genial para un buque insignia. De Los dos celulares coinciden al ofrecer clasificaciones IP68. Ninguno de estos celulares tiene una clasificación IP69.

Pixel 9 Pro XL de Google.

Funciones de inteligencia artificial

El software es otra razón por la que el Pixel 9 Pro XL podría ser la mejor alternativa al Galaxy S25 Ultra. Para empezar, Google iguala a Samsung al ofrecer siete años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad. Nadie más en la industria alcanza estas alturas.

Los celulares de Google también traen muchas funciones de inteligencia artificial (IA) para rivalizar con la suite Galaxy AI de Samsung. Ambos celulares ofrecen una práctica aplicación de grabación con transcripción sin conexión, una herramienta Audio Magic Eraser para limpiar el audio de los videos y capacidades de resumen.

Google también da un paso adelante con un par de funciones adicionales como la aplicación inteligente Pixel Screenshots, el modo Agregarme para fotos y resúmenes de llamadas. Mientras tanto, los nuevos celulares de Samsung también ofrecen algunas adiciones interesantes.

Esto incluye la capacidad de usar lenguaje natural en el menú de configuración (por ejemplo, "hacer mi texto más grande"), búsqueda semántica en la aplicación Galería y una función Now Brief que es similar a Google Now de antaño.

En última instancia, ambos celulares ofrecen un software pulido con funciones de IA líderes en su clase y compromisos de actualización prolongados. Entonces, realmente se reduce a tus preferencias.

Samsung Galaxy S25 Ultra S, un rendimiento superlativo

Sin embargo, el Pixel 9 Pro XL no es comparable al Galaxy S25 Ultra en todas las categorías. La mayor debilidad de Google está en el campo del rendimiento, donde su chip Tensor G4 está muy por detrás del procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy de la línea S25.

De hecho, incluso los celulares con el chipset Snapdragon 8 Gen 3 del año pasado son notablemente más rápidos que el Pixel 9 Pro XL en lo que respecta a las pruebas de CPU y GPU. Todo esto significa que el Pixel 9 Pro XL no es tan potente como los celulares Android insignia del año pasado.

Eso no es un buen augurio para los juegos móviles dentro de unos años o para casos de uso de nicho como la emulación, pero no debería tener absolutamente ningún problema con los juegos exigentes de hoy.

Otras alternativas al Samsung Galaxy S25 Ultra

La buena noticia es que hay muchos otros celulares excelentes que vale la pena considerar en lugar del Galaxy S25 Ultra si el Pixel 9 Pro XL no es lo tuyo. Esto incluye celulares Samsung más antiguos y dispositivos rivales de marcas chinas.

OnePlus 13

El OnePlus 13 es posiblemente el primer dispositivo insignia premium de la compañía. Esto se debe a las sólidas clasificaciones IP, la carga rápida por cable e inalámbrica, una batería enorme, un montón de potencia y un software agradable. El celular de Samsung todavía ofrece más funciones de IA y una política de actualización más larga.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Una de las mejores alternativas al Galaxy S25 Ultra es el Galaxy S24 Ultra. Sigue siendo un celular muy potente hoy y también estaba programado para recibir siete años de actualizaciones. También se espera que este celular obtenga la mayoría de las nuevas funciones de IA que se ven en la serie S25.

Por lo demás, los dos celulares también comparten características de hardware muy similares, como la misma capacidad de batería, vatios de carga y cámaras (con la excepción de la lente ultra ancha).

iPhone 16 Pro Max

¿Tenés curiosidad por el mundo fuera de Android? Entonces el iPhone de gama alta de Apple es el que hay que conseguir. Ofrece procesos internos rápidos, software hábil con acceso a un ecosistema exclusivo, un conjunto flexible de cámaras con una ingeniosa tecla de control de cámara y una batería de larga duración. iOS no es tan flexible como Android, mientras que Apple no ofrece explícitamente un compromiso de actualización.

Oppo Find X8 Pro

El último teléfono móvil insignia de la línea principal de Oppo vale la pena considerarlo como una alternativa al Galaxy S25 Ultra. El Find X8 Pro ofrece un rendimiento rápido, aunque no tan bueno como el S25 Ultra, una excelente duración de la batería, dos cámaras periscópicas (3x y 6x 50MP) y un software agradable.