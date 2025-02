Apple oficializó este miércoles el lanzamiento de su último modelo de iPhone: el 16e, que busca combinar la avanzada tecnología con un bajo precio para convertirse en un smartphone competitivo desde lo económico. El iPhone 16e se presenta como una opción atractiva para aquellos que desean disfrutar de la calidad y el rendimiento de un teléfono de Apple, pero sin tener que gastar una fortuna. Este nuevo modelo conserva muchas de las características que hacen a los iPhones tan deseados, como su cámara de alta resolución, su procesador potente y su diseño elegante, pero a un precio más competitivo.

Cuánto cuesta el nuevo iPhone 16e

Apple confirmó a través de su sitio web que el iPhone 16e tendrá tres alternativas, que vendrán en dos colores: blanco o negro. La única diferencia entre estas opciones es el almacenamiento, que permitirá:

128 GB

256 GB

512 GB

El valor del más económico será de U$S 599, la mitad de lo que vale el más económico de la línea Pro Max, que van de U$S 1199 (256 GB) a U$S 1599 (1 TB), siempre dependiendo de la capacidad de almacenamiento. A su vez, en el sitio oficial se puede comprar la funda de silicona para proteger el aparato, que tendrá un costo de U$S 39 y vendrá en cinco colores: azul, fucsia, verde, negro y blanco.

"El iPhone 16e viene con todas las funcionalidades de la línea de iPhone 16 que a nuestros usuarios les encantan, como una extraordinaria duración de batería, un gran rendimiento gracias al potente chip A18, un innovador sistema de cámara dos en uno y Apple Intelligence", manifestó Kaiann Drance, vicepresidenta de Worldwide iPhone Product Marketing de Apple, en declaraciones al sitio oficial de la empresa. Y agregó: "Nos entusiasma incorporar el iPhone 16e para completar toda la línea y que sea una opción potente y conveniente para llevar la experiencia del iPhone a todavía más personas".

Cómo pagar más barato el iPhone 16e

Apple ofrece excelentes formas de ahorrar en la compra del último modelo de iPhone. Con Apple Trade In, los clientes de Estados Unidos pueden obtener hasta $120 (USD) de crédito al canjear un

Así es el nuevo iPhone 16e

iPhone 11, o hasta $170 (USD) de crédito al canjear un iPhone 12. Los clientes de Estados Unidos pueden obtener hasta $400 (USD) de crédito al canjear un iPhone 11, o hasta $599 (USD) de crédito al canjear un iPhone 12 para comprar un iPhone 16e con la oferta de un operador. Los clientes pueden aprovechar estas ofertas visitando el Apple Store online o un Apple Store.

Cuándo sale a la venta el iPhone 16e, el nuevo modelo de Apple

En 59 países y regiones donde se venden los productos de la compañía de la manzanita, se podrá comprar en preventa el iPhone 16e a partir del viernes 21 de febrero, a las 5 a.m. (hora del Pacífico), y estará disponible a partir de la siguiente semana: el viernes 28 de febrero.

Apple deja los iPhone SE: por qué despide esta serie

La serie iPhone SE, lanzada en 2016, se hizo un hueco al empaquetar hardware antiguo en dispositivos asequibles. Pero su dependencia de diseños anticuados (por ejemplo, chasis estilo iPhone 8) se convirtió en una desventaja en un mercado que demandaba estética y funciones modernas.

El iPhone 16E aborda estas deficiencias de frente. Como explicó Gurman, "Apple quiere llevar su iPhone asequible al redil de los buques insignia". Al integrar el modelo económico en la familia iPhone 16, Apple puede comercializarlo como una opción "premium lite" en lugar de una idea de último momento tecnológica.