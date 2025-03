Alexa, la asistente virtual de Amazon, funciona mediante comandos de voz procesados por el sistema de altavoces integrado en sus dispositivos. A través de esta tecnología, los usuarios pueden realizar solicitudes y recibir respuestas en función de sus intereses. Sin embargo, investigaciones recientes han analizado el impacto de estos dispositivos en la privacidad y han identificado ciertos espacios del hogar donde su uso puede representar un riesgo.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, señala que estos dispositivos pueden ser manipulados para ejecutar acciones sin requerir comandos previos. Este hallazgo ha generado debates sobre la seguridad de los asistentes virtuales y su posible vulnerabilidad ante accesos no autorizados.

Por otro lado, un artículo publicado por CESTE, Centro Universitario en Zaragoza, España, indica que la función de Alexa no es espiar a los usuarios, ya que no graba conversaciones sin una orden específica. No obstante, expertos en ciberseguridad advierten que, aunque el dispositivo no escucha de manera oculta e intencional, sus micrófonos permanecen activos en todo momento para detectar comandos de voz de manera instantánea.

Lugares donde no se recomienda ubicar Alexa

Investigadores han identificado ciertos lugares del hogar en los que la presencia de la asistente virtual puede exponer datos personales. Evitar estas ubicaciones puede ayudar a reducir riesgos de seguridad.

1. Cerca de ventanas

Los especialistas en seguridad digital señalan que colocar a Alexa cerca de una ventana puede representar un riesgo, ya que personas externas podrían pronunciar las palabras de activación para manipular funciones del dispositivo. Esto podría derivar en el acceso a información personal o incluso la apertura de cerraduras inteligentes conectadas al sistema.

2. Próxima a un televisor

Ubicar el dispositivo cerca de un televisor u otros sistemas de audio puede generar activaciones involuntarias. La reproducción de sonidos similares a comandos de voz puede llevar al asistente a registrar información incorrecta o ejecutar acciones no intencionadas.

3. En el dormitorio

Cuando el dispositivo se activa mediante un comando de voz, puede grabar unos segundos posteriores a la orden. Esta característica, diseñada para mejorar la capacidad de respuesta del sistema, podría almacenar fragmentos de información personal sin que el usuario lo advierta.

4. Dentro del baño

Si bien este espacio no suele estar relacionado con problemas de privacidad, el baño representa un riesgo desde el punto de vista sanitario. La presencia de humedad, bacterias y otros microorganismos podría afectar el funcionamiento del dispositivo y comprometer su durabilidad.

5. En pasillos o áreas de alto tráfico

Ubicar a Alexa en pasillos o zonas donde hay un alto nivel de ruido ambiental puede provocar activaciones erróneas. La detección de múltiples voces o sonidos puede dificultar la identificación de comandos precisos, lo que podría generar respuestas no deseadas.

Los asistentes virtuales como Alexa ofrecen diversas funciones que facilitan la interacción con la tecnología a través del reconocimiento de voz. No obstante, su uso implica ciertas consideraciones de privacidad y seguridad que deben ser evaluadas por los usuarios.

La ubicación del dispositivo en el hogar es un factor clave para minimizar riesgos y garantizar un funcionamiento adecuado. Además, es recomendable revisar con frecuencia la configuración de privacidad y las opciones de almacenamiento de datos para mantener un mayor control sobre la información registrada por el sistema.