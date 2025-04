El asistente de voz de Google, Google Assistant, se ha convertido en una función omnipresente en teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV. Si bien ofrece comodidad, también plantea importantes problemas de privacidad.

Muchos usuarios desconocen que sus dispositivos pueden estar escuchándolos, incluso cuando no están interactuando activamente con el asistente. ¿Cómo funciona Google Listening? ¿Cuáles son los datos que recopila? ¿Cómo desactivarlo en diferentes dispositivos?

Cómo funciona Google Listening

Google Assistant está diseñado para responder a palabras de activación como "Hey Google" o "OK Google". Al detectar estas palabras, el dispositivo comienza a grabar audio y lo envía a los servidores de Google para su procesamiento.

Sin embargo, el sistema no es infalible. Puede experimentar "falsas aceptaciones", donde graba conversaciones por error sin pronunciar la palabra de activación. Esto significa que conversaciones privadas podrían ser capturadas y almacenadas inadvertidamente.

Google utiliza estos datos para mejorar su tecnología de reconocimiento de voz y ofrecer respuestas personalizadas. Los revisores humanos también pueden escuchar un pequeño subconjunto de grabaciones de audio para mejorar la precisión del sistema. Si bien Google afirma que estas grabaciones son anónimas y están desvinculadas de las cuentas de usuario, la posibilidad de uso indebido o exposición accidental sigue siendo preocupante.

Datos recopilados por Google Listening

El Asistente de Google recopila diversos datos para funcionar eficazmente. Estos incluyen:

Comandos de voz : Cada vez que usás el Asistente de Google, el audio de tu comando se graba y almacena.

: Cada vez que usás el Asistente de Google, el audio de tu comando se graba y almacena. Datos de ubicación : Google utiliza la ubicación de tu dispositivo para ofrecer respuestas contextuales.

: Google utiliza la ubicación de tu dispositivo para ofrecer respuestas contextuales. Información del dispositivo : Se registran los nombres y tipos de dispositivos conectados para facilitar interacciones fluidas.

: Se registran los nombres y tipos de dispositivos conectados para facilitar interacciones fluidas. Datos de aplicaciones y servicios: Se accede a la información de las aplicaciones instaladas, los contactos y las listas de reproducción para ofrecer asistencia personalizada.

Estos datos se utilizan no solo para mejorar los servicios de Google, sino también para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA). Si bien Google ha implementado medidas para minimizar el almacenamiento de datos y mejorar la privacidad, la gran cantidad de datos recopilados puede resultar inquietante para los usuarios.

¿Cómo puedo comprobar si mis dispositivos me están escuchando?

Para determinar si tus dispositivos le están escuchando, seguí estos pasos:

Comprobá los indicadores de uso del micrófono

En un iPhone : Buscá un punto naranja en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto indica que el micrófono está en uso. Deslizá el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver qué aplicaciones están usando el micrófono.

: Buscá un punto naranja en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto indica que el micrófono está en uso. Deslizá el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ver qué aplicaciones están usando el micrófono. En un Android: Puede aparecer un punto naranja o un indicador similar cuando el micrófono esté activo, aunque esto varía según el fabricante del dispositivo. Abrí Ajustes, dirigíte a Privacidad y consultá el Administrador de Permisos para ver las aplicaciones que tienen acceso al micrófono.

Probá con una conversación

Elegí un tema único: Seleccioná un tema que nunca hayas buscado ni discutido en línea, como "consejos para el cuidado de tortugas". Comentálo cerca de tu dispositivo: Hablá del tema con naturalidad, con tu teléfono móvil u otros dispositivos cerca. Usá palabras clave relevantes repetidamente. Observá los anuncios: Durante los próximos días, observá si aparecen anuncios relacionados con el tema en redes sociales, motores de búsqueda u otras plataformas. Los anuncios que coincidan con tu conversación podrían indicar que tu dispositivo está escuchando.

Revisá los permisos de las aplicaciones

En un iPhone : Abrí Ajustes, dirigíte a Privacidad y seguridad y pulsá Micrófono. Aparecerá una lista de las aplicaciones con acceso al micrófono. Desactivá las aplicaciones que no querés que escuchen por el micrófono.

: Abrí Ajustes, dirigíte a Privacidad y seguridad y pulsá Micrófono. Aparecerá una lista de las aplicaciones con acceso al micrófono. Desactivá las aplicaciones que no querés que escuchen por el micrófono. En un Android: Dirigíte a Ajustes, seleccioná Aplicaciones y luego Administrador de aplicaciones. Desplazáte por las aplicaciones, hacé clic en Permisos y desactivá el acceso al Micrófono para las aplicaciones que no te resulten confiables.

Cómo desactivar la escucha de Google en diferentes dispositivos

Teléfonos móviles y tabletas

1. Desactivá la detección de "Hey Google"

Abrí la aplicación de Google o la configuración del Asistente de Google .

. Dirigíte a " Voice Match " y desactivá la detección de "Hey Google".

" y desactivá la detección de "Hey Google". Esto evitará que tu dispositivo escuche la palabra de activación.

2. Desactivá la Actividad de Voz y Audio (VAA)

Dirigíte a la configuración de tu cuenta de Google.

Seleccioná " Datos y Privacidad " y luego "Actividad de Voz y Audio".

" y luego "Actividad de Voz y Audio". Desactivá la opción para almacenar tus datos de voz y audio.

3. Desactivá el acceso al micrófono de la aplicación de Google

Abrí la configuración de tu dispositivo y dirigíte a " Aplicaciones y Notificaciones ".

". Busca la aplicación de Google y seleccioná " Permisos ".

". Desactivá el acceso al micrófono para que la aplicación deje de escuchar.

Computadoras

1. Desactivá el Asistente de Google

Abrí Chrome y dirigíte a la configuración.

y dirigíte a la configuración. Debés ir luego a " Avanzado " y después a "Privacidad y Seguridad".

" y después a "Privacidad y Seguridad". Desactivá el "Asistente de Google" para que deje de escuchar.

2. Administrá los permisos del micrófono

Abrí la configuración de tu computadora y dirigíte a " Privacidad ".

". Seleccioná "Micrófono" y desactivá el acceso para la aplicación de Google o Chrome.

Smart TV

1. Desactivá el control por voz

Abrí el menú de ajustes de tu Smart TV.

de tu Smart TV. Debés ir a " Control por voz " o "Asistente de Google".

" o "Asistente de Google". Desactivá la función para que el televisor deje de escuchar.

2. Desactivá el acceso al micrófono

Si tu Smart TV tiene micrófono integrado , debés ir al menú de ajustes.

, debés ir al menú de ajustes. Buscá la configuración del micrófono y desactivá el acceso para evitar que el televisor grabe audio.

Medidas de privacidad adicionales

Eliminá automáticamente datos de actividad : Configurá tu cuenta de Google para que elimine automáticamente los datos de actividad después de 3, 18 o 36 meses.

: Configurá tu cuenta de Google para que elimine automáticamente los datos de actividad después de 3, 18 o 36 meses. Revisá y eliminá actividad pasada : Consultá periódicamente tu página "Mi actividad" para revisar y eliminar cualquier dato de voz y audio almacenado.

: Consultá periódicamente tu página "Mi actividad" para revisar y eliminar cualquier dato de voz y audio almacenado. Ajustá la configuración de sensibilidad: Reducí la sensibilidad de la detección de voz para reducir la probabilidad de falsas aceptaciones.

Si bien el Asistente de Google ofrece una gran comodidad, conlleva el riesgo de posibles intrusiones en la privacidad. Al comprender cómo funciona Google Listening y tomar medidas proactivas para desactivarlo, podés recuperar el control de tus datos.

Ya sea que uses un teléfono móvil, una tableta, una computadora o un televisor inteligente, los pasos descritos en este artículo de iProfesional te ayudarán a proteger tu privacidad y a garantizar que tus dispositivos no te escuchen cuando no lo deseas. Manteniéndote informado y atento, podés disfrutar de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sin comprometer tu privacidad personal.