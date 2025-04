Personal, versus Claro y Movistar: quién tiene la red con tecnología 5G más rápida de Argentina

De acuerdo con el último Índice global de la consultora Ookla sobre conectividad y el estado de las redes fijas y móviles, en la Argentina la operadora Telecom Argentina, Personal, fue el proveedor de telefonía móvil más rápido a nivel local, considerando todas las tecnologías combinadas, y también específicamente para 5G. Registró una velocidad mediana de descarga en 5G de 524,98 Mbps y una de carga de 35,47 Mbps.

Para el director general ejecutivo de Telecom Argentina, Roberto Nobile, "es un reconocimiento a nuestra red 5G. "Seguiremos fortaleciendo nuestra infraestructura con fibra óptica en redes fijas, llevando la digitalización y el acceso a la mejor tecnología a cada rincón de Argentina".

Los datos se difundieron en medio de la suspensión impuesta por el Gobierno nacional a la operación de adquisición de Telefónica por parte de Telecom anunciada a fines de febrero, que quedó bajo análisis de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Según denunció Telecentro, con la adquisición de Telefónica, Telecom pasaría a concentrar el 79% del mercado de telefonía fija, el 61% de mercado de telefonía móvil, el 48% del mercado de Internet por banda ancha, y el 42% del mercado de TV paga.

En cuanto al informe de Ookla, Personal fue el proveedor 5G más rápido de la Argentina entre julio y diciembre, con una puntuación de velocidad de 432,32 y lideró la latencia 5G con 28 ms. Quedó por delante de Claro, que registró 472,87 Mbps, y Movistar, con 212,02 Mbps.

Personal registró la mejor consistencia de red móvil en la Argentina, con un 89,4% de sus muestras que alcanzaron o superaron el umbral de 5 Mbps de descarga y 1 Mbps de carga. El informe destaca que no hubo una red con la mejor consistencia 5G, porque tanto Claro como Personal obtuvieron resultados similares, con un 95,4% y un 95,3% en sus respectivas muestras, que alcanzaron el umbral de 25 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga.

Buenos Aires, La Rioja y Tucumán, con la mejor velocidad de redes móviles

El informe también destacó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró la velocidad mediana de descarga móvil y fija más rápida de todas las regiones de la Argentina. Su velocidad promedio de descarga móvil fue de 69,96 Mbps y la de descarga fija de 111,4 Mbps.

La provincia de La Rioja ocupó el segundo lugar, seguida de Tucumán en tercer lugar. En el otro extremo, la provincia de San Luis registró la velocidad media de descarga móvil más lenta, con 25,19 Mbps, seguida de Entre Ríos y Neuquén. Personal fue el proveedor más rápido en las 10 regiones de este análisis.

Durante ese período, el proveedor de servicios de Internet (ISP) más rápido de Argentina fue Movistar con una velocidad mediana de descarga de 134,13 Mbps y una de carga de 103,84 Mbps. Al mismo tiempo, Personal ofreció las mejores experiencias de videojuegos y streaming de vídeo en 5G en la Argentina.

En el índice global de rendimiento de velocidades móviles de Ookla está liderado por Emiratos Árabes Unidos con 543 Mbps, la Argentina ocupa el puesto 59 con 65.60 Mbps, detrás de Turquía (69.63 Mbps) y por delante de Japón (63.87 Mbps).

En cambio, en el índice global de velocidades de banda ancha fija, la Argentina cayó dos puestos al puesto 65, con 93,17 Mbps, detrás de Dominica y delante de Estonia. A la cabeza de la lista está Singapur, con una velocidad de 357,52 Mbps.

¿Cuál es el escenario de conectividad a Internet en la Argentina?

Según la última edición del CABASE Internet Index, que elabora la Cámara Argentina de Internet, el 88% de los hogares de Argentina cuentan con una conexión fija a Internet. Dentro del 12% de los hogares que no cuentan actualmente con una conexión de Internet fija, el 78% termina accediendo a Internet mediante el servicio de datos de su teléfono móvil (42%) o usando una conexión de wifi compartida (37%), mientras que el restante 22% afirma tener ningún tipo de conexión a Internet en el hogar.

De acuerdo con los resultados, el 69% de los hogares con Internet fijo tiene disponible al menos un proveedor de fibra óptica en su zona. De esos hogares, el 52% manifestó conocer más de un proveedor de fibra óptica en su zona. En agosto de 2023 esta cifra era del 33%.

Entre los motivos por los cuáles los hogares con disponibilidad de fibra óptica en su zona no contratan el servicio con esa tecnología, un 31% aseguró estar conforme con su servicio y proveedor actual y un 31% afirmó que el proveedor de fibra óptica no efectúa la instalación, mientras que el 26% indicó no cambiar de tecnología por cuestiones de costo y el 12% por otros motivos no especificados.

El estudio de CABASE profundiza sobre las tecnologías de acceso a Internet fijo en CABA, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El 53% de los hogares conectados en estos cinco distritos accede mediante fibra óptica; el 26% a través de cablemódem; el 10% a través de una conexión inalámbrica; el 8% a través de ADSL y apenas el 2 % utiliza la red satelital como tecnología de acceso a Internet.

Según dijo Ariel Graizer, "hemos logrado avances en materia de penetración en hogares y velocidad de conexión, aunque los indicadores de penetración de la fibra óptica nos muestran rezagados respecto de los países de la región".