Un video que se viralizó en redes sociales muestra a un joven que camina por la calle por la calle con el celular en la mano. En la pantalla se escucha el clásico "beep" de un cobro con posnet, mientras el protagonista se acerca a personas al azar, pasa el teléfono cerca de bolsillos, carteras o mochilas, y reproduce el sonido para simular una transacción. En algunas escenas, incluso sale corriendo como si hubiera concretado un robo.

El video, publicado en Instagram por @ellocosebaszz, es claramente una broma. Pero el gesto despertó una duda legítima: ¿se puede robar dinero en la vía pública usando tecnología NFC?

Qué tan posible es el fraude con NFC

La tecnología NFC (Near Field Communication) permite realizar pagos sin contacto mediante la comunicación entre tarjetas o dispositivos compatibles (como celulares o relojes inteligentes) y lectores autorizados.

Para concretar una transacción, es necesario contar con un lector configurado que esté vinculado a una cuenta bancaria receptora de fondos. Este requisito técnico y legal complica que se produzcan fraudes masivos o imperceptibles mediante esta vía.

Las entidades bancarias señalan que, para efectuar pagos, los dispositivos móviles deben estar desbloqueados. Esto denota que, si el celular permanece bloqueado dentro del bolsillo, no es posible realizar una transacción mediante NFC, lo cual representa una capa extra de seguridad frente a posibles usos indebidos.

Las tarjetas físicas, no obstante, no ofrecen la misma protección: al carecer de bloqueo digital, pueden transmitir información si se las acerca a un lector activo. Por eso, en los últimos años crecieron los accesorios con protección RFID —como billeteras especiales— que limitan el riesgo de escaneo no deseado.

Qué dice la industria sobre los pagos sin contacto

Empresas de ciberseguridad sostienen que la tecnología NFC es segura si se la utiliza correctamente. Desde Kaspersky explican que la comunicación entre tarjeta y lector se da a una distancia muy corta —menos de 4 centímetros—, lo que reduce las chances de que un lector oculto pueda interceptar o clonar datos.

Además, cada transacción genera un código único encriptado que no puede reutilizarse, y los lectores que no están vinculados a un adquirente autorizado no pueden procesar cobros reales.

Todo el sistema se apoya en el estándar EMV (por Europay, Mastercard y Visa), que reemplazó la antigua banda magnética con chips criptográficos.

Mastercard, por su parte, difundió un informe con el objetivo de fortalecer la confianza en los pagos sin contacto. Allí detalla que, durante una transacción, no se comparte información sensible como el nombre, la dirección o el código de seguridad, sino un identificador único de un solo uso.

Además, recordó que los usuarios cuentan con protección a través de la política de responsabilidad cero frente a consumos no autorizados, siempre que informen la situación de forma oportuna.

Cómo protegerse al usar NFC

Pese a que los fraudes con NFC no son frecuentes, existen algunas buenas prácticas para reducir cualquier riesgo:

Optar por billeteras con bloqueo RFID : estos accesorios bloquean intentos de lectura no autorizada de las tarjetas mientras están guardadas. Se pueden encontrar en tiendas especializadas o plataformas de comercio electrónico.

: estos accesorios bloquean intentos de lectura no autorizada de las tarjetas mientras están guardadas. Se pueden encontrar en tiendas especializadas o plataformas de comercio electrónico. Evitar llevar tarjetas sueltas en bolsillos traseros o mochilas sin cierre : cuanto más expuestas estén, más sencillo resulta acercar un lector sin ser detectado.

: cuanto más expuestas estén, más sencillo resulta acercar un lector sin ser detectado. Controlar con frecuencia los movimientos de la cuenta bancaria: ante cualquier transacción sospechosa, lo recomendable es contactar de inmediato al banco.

ante cualquier transacción sospechosa, lo recomendable es contactar de inmediato al banco. Activar alertas de consumo : muchos bancos ofrecen la opción de recibir notificaciones por cada pago realizado, lo que permite identificar operaciones no reconocidas en tiempo real.

: muchos bancos ofrecen la opción de recibir notificaciones por cada pago realizado, lo que permite identificar operaciones no reconocidas en tiempo real. Mantener el celular bloqueado: si se usa el teléfono como medio de pago, es fundamental que permanezca bloqueado cuando no esté en uso para evitar transacciones no autorizadas.

En definitiva, la tecnología NFC permite realizar pagos de forma rápida y segura. Pero, como todo sistema, requiere de un uso responsable e informado para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad financiera del usuario.