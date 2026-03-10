Starlink llega gratis a los celulares: qué modelos serán compatibles y cómo funcionará en Argentina

Starlink y T-Mobile traerán internet satelital directo al celular en Argentina desde 2025, con conexión sin antenas y servicios básicos gratuitos

La posibilidad de acceder a internet satelital directamente desde un celular está a punto de cambiar el paradigma de la conectividad, sobre todo en regiones donde las redes tradicionales no llegan. Starlink, el sistema desarrollado por SpaceX —la empresa de Elon Musk— en alianza con T-Mobile, se prepara para ofrecer conexión en zonas rurales y remotas de Argentina.

Desde su lanzamiento, Starlink se centró en brindar internet en lugares sin infraestructura terrestre. En una primera etapa, la conexión será gratuita, pero estará limitada a funciones básicas: envío de mensajes, ubicación en tiempo real y contacto con servicios de emergencia. Se espera que en etapas posteriores se habiliten llamadas de voz y navegación web.

Cómo funcionará la conexión directa de los celulares a la red satelital de Starlink

Para acceder a esta red será clave contar con la última actualización de software en el celular, ya que la tecnología "Direct to Cell" permite que los dispositivos con 4G se conecten directamente a satélites en órbita baja, sin necesidad de torres ni infraestructura terrestre.

Cuando no haya cobertura móvil convencional, el teléfono se enlazará automáticamente con los satélites y mostrará en pantalla el mensaje "T-Mobile SpaceX".

Qué celulares serán compatibles con Starlink

Según lo informado por T-Mobile, estos son algunos de los modelos que podrán conectarse a la red satelital de Starlink:

Apple : iPhone 14 en adelante (incluye Plus, Pro y Pro Max)

: iPhone 14 en adelante (incluye Plus, Pro y Pro Max) Google : Pixel 9 y versiones posteriores (incluye Pro, Pro Fold y Pro XL)

: Pixel 9 y versiones posteriores (incluye Pro, Pro Fold y Pro XL) Motorola : modelos 2024 en adelante (razr, razr+, edge y g series)

: modelos 2024 en adelante (razr, razr+, edge y g series) Samsung : Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54; Galaxy S21 en adelante (Plus, Ultra y Fan Edition); Galaxy Z Flip3 y posteriores; Galaxy Z Fold3 y posteriores; Galaxy XCover6 Pro

: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54; Galaxy S21 en adelante (Plus, Ultra y Fan Edition); Galaxy Z Flip3 y posteriores; Galaxy Z Fold3 y posteriores; Galaxy XCover6 Pro REVVL: serie 7 y 7 Pro

Esta lista abarca la mayoría de los teléfonos inteligentes lanzados en los últimos cuatro años.

Cuánto cuesta el servicio de Starlink en Argentina

Actualmente, Starlink ofrece distintos planes según el tipo de uso. Para quienes deseen instalar el servicio en su hogar, el kit Starlink Mini cuesta $249.999. En cuanto a los abonos mensuales:

Planes residenciales:

Lite : $38.000 mensuales (ideal para un uso moderado)

: $38.000 mensuales (ideal para un uso moderado) Estándar: $56.100 mensuales (datos ilimitados)

Planes móviles y para viajeros:

50 GB : $63.000 al mes (pensado para viajes ocasionales)

: $63.000 al mes (pensado para viajes ocasionales) Ilimitado: $87.500 mensuales (ideal para uso intensivo en movimiento)

Mientras tanto, la expansión del servicio móvil avanza con el objetivo de garantizar conectividad en todo el país, incluso en aquellas zonas donde hoy no hay señal. A medida que se completen las pruebas y se amplíe la cobertura, Starlink busca consolidarse como una alternativa real a las redes tradicionales, llevando internet donde antes era impensado.