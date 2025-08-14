Los mineros de Bitcoin rompen récords en ingresos, a pesar de un comienzo de año difícil

A pesar de estos ingresos récord, las acciones de las empresas mineras de Bitcoin aún luchan por recuperarse por completo después de la caída de abril.

La minería de Bitcoin (BTC) ha desafiado las expectativas de una desaceleración en 2025, estableciendo un nuevo récord con 7.860 millones de dólares en ingresos durante el primer semestre del año. Este logro es notable, ya que muchos analistas preveían una caída en la rentabilidad debido a la volatilidad de los precios de las criptomonedas y la incertidumbre regulatoria. Sin embargo, la fuerte actividad de la red de Bitcoin y el aumento de las tarifas de transacción impulsaron estos ingresos a alturas sin precedentes, demostrando la resiliencia del ecosistema criptográfico.

Según datos de CryptoPresales.com, la cifra de 7.860 millones de dólares en la primera mitad de 2025 representa el ingreso más alto en la historia del mercado de criptomonedas para los mineros de Bitcoin. Este récord se produce a pesar de un comienzo de año desafiante.

El primer trimestre: un golpe inicial

A principios de 2025, la minería de Bitcoin experimentó una desaceleración significativa. Cuando el precio de Bitcoin cae o se mantiene débil, los mineros ganan menos por cada bloque que añaden a la cadena de bloques.

Dado que las recompensas de minería se pagan en BTC, cualquier caída de precio reduce el valor en dólares de esas recompensas, incluso si la cantidad de monedas extraídas sigue siendo la misma. Además, las tarifas de transacción también tienden a disminuir durante una desaceleración debido a una menor actividad comercial y de red, lo que significa que los mineros reciben un doble golpe.

Los datos de The Block revelan que los mineros de Bitcoin ganaron 3.860 millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa una disminución de 900 millones de dólares en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta caída masiva de dos dígitos llevó los ingresos de los mineros a niveles similares a los de 2022, cuando recaudaron alrededor de 3.400 millones de dólares en el primer trimestre y enfrentaron una disminución interanual del 17%. El promedio de ingresos mensuales también se desplomó un 17% a 1.280 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, por debajo de los 1.550 millones de dólares de los primeros tres meses del año anterior.

El segundo trimestre: una recuperación impresionante

La tendencia se revirtió drásticamente en el segundo trimestre de 2025. Los ingresos de la minería de Bitcoin se recuperaron a medida que las tarifas de transacción se dispararon, impulsadas por la congestión de la red y el aumento de la actividad en la cadena. Esto incluyó el uso de Ordinals y herramientas de capa 2, que generaron una mayor demanda de espacio en los bloques. Además, el sólido desempeño de Bitcoin en mayo contribuyó a impulsar las ganancias de los mineros, a pesar de las continuas turbulencias del mercado.

Como resultado, los ingresos aumentaron a 4.050 millones de dólares en el segundo trimestre, con solo mayo generando 1.500 millones de dólares, el quinto total mensual más alto registrado. En total, los mineros obtuvieron un récord de 7.860 millones de dólares en el primer semestre de 2025, superando los máximos anteriores de 7.710 millones de dólares en 2024 y 7.340 millones de dólares en 2021.

Las acciones mineras: un panorama mixto a pesar de los ingresos récord

A pesar de estos ingresos récord, las acciones de las empresas mineras de Bitcoin aún luchan por recuperarse por completo después de la caída de abril. Según datos de Companies Market Cap, la capitalización de mercado combinada de las cinco empresas de minería de criptomonedas más grandes del mundo (Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Core Scientific, Iris Energy y CleanSpark) se situó en 21.800 millones de dólares en enero. A mediados de abril, esta cifra se había desplomado un 44% a 11.640 millones de dólares, tras la fuerte caída de ingresos de 900 millones de dólares en el primer trimestre.

Desde entonces, su capitalización de mercado combinada se ha recuperado a 23.200 millones de dólares la semana pasada, lo que representa solo un 9% por encima de los niveles de enero. Esta recuperación ha sido impulsada principalmente por el desempeño sobresaliente de Iris Energy. A pesar de la caída de abril, el valor de las acciones del criptominero australiano aumentó un 72% en lo que va del año, alcanzando los 4.200 millones de dólares la semana pasada.

Otros gigantes de la minería de Bitcoin experimentaron ganancias mucho menores, o ninguna ganancia en absoluto. Por ejemplo, Marathon Digital Holdings, el mayor minero de Bitcoin del mundo por capitalización de mercado, ha subido solo un 2,5% en lo que va de año, situándose en 6.800 millones de dólares.

Por otro lado, Riot Blockchain y Core Scientific experimentaron descensos del 3,6% y el 1,4% en lo que va de año, con capitalizaciones de mercado de 4.500 millones de dólares y 4.200 millones de dólares, respectivamente. CleanSpark se encuentra en el medio, registrando una ganancia del 16% en lo que va del año y una capitalización de mercado de 3.500 millones de dólares la semana pasada.

Mientras que la minería de Bitcoin demostró una impresionante capacidad para generar ingresos récord en el primer semestre de 2025, las acciones de las empresas mineras reflejan un mercado más matizado, con algunos actores destacándose y otros aún recuperándose de las turbulencias recientes.