Amazon EE. UU. implementó una modalidad que permite a los consumidores argentinos beneficiarse del envío internacional gratuito para ciertos productos, una novedad que representa un importante ahorro y una mayor facilidad para comprar en la plataforma. En esta guía de iProfesional, te explicamos cómo funciona esta promoción, qué productos aplican, cuáles son los beneficios y cómo aprovechar al máximo esta oportunidad.

¿Cómo funciona el envío internacional gratuito de Amazon?

Amazon ofrece envío internacional gratuito a la Argentina bajo la modalidad de "Envío estándar de Amazon global", que está disponible para pedidos que superen un monto mínimo de compra. En el caso de la Argentina, este monto mínimo es de 100 dólares. Esta promoción solo aplica a productos que participan del programa y que deben ser enviados directamente por Amazon o por vendedores que formen parte del mismo programa.

El envío gratuito cubre el costo del transporte internacional, pero no incluye impuestos de importación ni aranceles aduaneros, que deben ser abonados por el comprador en destino. Esta modalidad no elimina tampoco la obligación de respetar límites y normativas locales para importaciones personales.

Para verificar si un producto es elegible, basta con revisar su página de detalles, donde aparecerá la etiqueta "envío internacional gratis" o similar. Además, en el carrito de compras habrá indicación clara de que se aplicó el envío gratuito, siempre que se cumpla con el mínimo de compra.

Productos y categorías elegibles: ¿Qué se puede comprar?

La oferta de envío gratis se centra principalmente en artículos que no son voluminosos ni excesivamente pesados, facilitando la logística internacional. Algunas de las categorías más comunes y destacadas que participan de esta promoción son:

Libros : Especialmente destacados porque suelen estar exentos de impuestos aduaneros.

: Especialmente destacados porque suelen estar exentos de impuestos aduaneros. Electrónica : Aparatos pequeños como gadgets, accesorios y dispositivos.

: Aparatos pequeños como gadgets, accesorios y dispositivos. Ropa y accesorios : Prendas y complementos aptos para envío internacional.

: Prendas y complementos aptos para envío internacional. Juguetes : Artículos para niños que no superan el tamaño establecido para la promoción.

: Artículos para niños que no superan el tamaño establecido para la promoción. Productos para el hogar : Utensilios, decoración y herramientas pequeñas.

: Utensilios, decoración y herramientas pequeñas. Herramientas y artículos de ferretería: Productos de menor peso.

No todos los productos de Amazon entran en esta categoría, por lo que es fundamental filtrar o corroborar el etiquetado en la página del producto. Esta selección garantiza mayor facilidad en el trámite aduanero y menor riesgo de costos sorpresa.

Beneficios y ahorros para el consumidor argentino

Los consumidores argentinos tienen acceso a múltiples beneficios con esta modalidad:

Ahorro directo : Evitar el impactante costo del envío internacional, que habitualmente encarece significativamente las compras.

: Evitar el impactante costo del envío internacional, que habitualmente encarece significativamente las compras. Precios competitivos : Amazon EE. UU. ofrece una amplia gama de productos y precios a menudo más bajos que en el mercado local.

: Amazon EE. UU. ofrece una amplia gama de productos y precios a menudo más bajos que en el mercado local. Variedad : Acceso a un inventario inmenso, superando la oferta disponible en la Argentina.

: Acceso a un inventario inmenso, superando la oferta disponible en la Argentina. Comodidad: El producto llega directamente a la puerta del consumidor, sin necesidad de intermediarios ni complicados trámites adicionales.

Por ejemplo, un libro que cuesta 20 dólares en Amazon y cuyo envío tradicional podía superar los 15 dólares, ahora puede llegar solo con el costo del libro más impuestos locales, sin pagar el costo de envío. Esto puede implicar un ahorro significativo, especialmente en compras reiteradas.

Paso a paso para aprovechar la oferta de Amazon

Configurar la cuenta: Ingresar a Amazon.com y configurar la dirección de envío con una dirección válida en la Argentina. Asegurarse de seleccionar la Argentina como país y, si es posible, ajustar la moneda a pesos argentinos o mantener dólares para facilitar la comparación. Buscar productos elegibles: Utilizar filtros de búsqueda para mostrar solo productos con la etiqueta "Envío gratis a la Argentina" o "Envío gratis Amazon global". También seleccionar productos vendidos o enviados por Amazon o vendedores participantes. Construir el carrito: Agregar productos elegibles hasta superar el monto mínimo de 100 dólares para envío gratis. Verificar que cada producto tenga la etiqueta de elegibilidad. Proceso de pago: Revisar en el carrito que el costo de envío sea cero y que se aplique la modalidad de "Envío estándar gratuito Amazon global". En la sección "Costo de importación estimado", el sistema indicará los impuestos y aranceles aproximados que deben abonarse al llegar el paquete. Seguimiento del envío: Tras completar la compra, se podrá monitorear el estado del envío directamente en la plataforma. El tiempo estimado puede variar, pero generalmente tarda entre 10 a 15 días hábiles.

Consejos y consideraciones importantes

Solo se pueden realizar hasta cinco pedidos internacionales por año con esta modalidad .

. Es recomendable contar con un CUIT o CUIL válido para facilitar el paso por la aduana .

. Los impuestos locales siguen siendo aplicables y deben ser pagados al recibir el pedido.

siguen siendo aplicables y deben ser pagados al recibir el pedido. No todos los productos participan, por lo que siempre verificar las etiquetas de envío gratis.

¿Valen la pena los envíos gratis de Amazon?

La posibilidad de comprar en Amazon EE. UU. con envío gratuito a la Argentina representa una oportunidad valiosa para los consumidores locales que buscan ampliar sus opciones de compra sin afrontar costos exorbitantes de envío. Con un mínimo de compra accesible y una selección creciente de productos, esta modalidad es un paso firme hacia la integración del comercio electrónico global con el mercado argentino.

Esta medida también augura un futuro en que las barreras del comercio transfronterizo sean cada vez menores, favoreciendo la variedad, competitividad y ahorro para el consumidor final. La clave está en aprovechar esta oferta de forma informada y consciente, respetando los límites y regulaciones vigentes para disfrutar al máximo los beneficios que brinda Amazon a la Argentina.