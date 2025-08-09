Las promociones del Día de la Niñez reflejan la importancia del consumo digital y la competitividad del mercado de billeteras virtuales en Argentina.

El Día de la Niñez y el Mes de las Infancias son momentos muy especiales que celebran y reconocen la importancia de los niños. También se convirtieron en oportunidades comerciales significativas, generando gran movimiento en el consumo, especialmente en rubros como juguetes, indumentaria infantil, librerías y entretenimiento.

En un contexto donde la digitalización avanza a pasos acelerados, las billeteras virtuales se consolidan como herramientas de pago cada vez más usadas, facilitando las compras y potenciando la oferta de promociones exclusivas para atraer y fidelizar usuarios.

En agosto de 2025, estas plataformas digitales despliegan una variedad de beneficios por el Día de la Niñez y el Mes de las Infancias, con descuentos, reintegros y facilidades de pago para que las familias accedan a los mejores productos y regalen momentos felices a los más chicos. Las billeteras virtuales que analizaremos en este artículo de iProfesional son seis de las más relevantes en la Argentina: Mercado Pago, Ualá, Modo, Naranja X y Personal Pay.

Mercado Pago

Mercado Pago es la billetera virtual líder, integrada con la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre pero también usada de forma independiente para múltiples transacciones digitales y presenciales. Su masividad y amplia adopción la posicionan como un actor clave en promociones de gran alcance.

Promociones específicas para agosto de 2025

Categorías : Supermercados, jugueterías, librerías, indumentaria infantil y entretenimiento.

: Supermercados, jugueterías, librerías, indumentaria infantil y entretenimiento. Descuento y reintegros : Hasta 25% de descuento o reintegro en compras, con topes que oscilan entre $3.000 y $15.000 según el comercio. Por ejemplo, 20% en Carrefour online con tope de $15.000 y 25% en Jumbo, Disco y Vea con tope de $8.000 por usuario por semana.

: Hasta 25% de descuento o reintegro en compras, con topes que oscilan entre $3.000 y $15.000 según el comercio. Por ejemplo, 20% en Carrefour online con tope de $15.000 y 25% en Jumbo, Disco y Vea con tope de $8.000 por usuario por semana. Días de vigencia : Promociones vigentes durante todo agosto de 2025, con descuentos específicos en días determinados como lunes a viernes en supermercados.

: Promociones vigentes durante todo agosto de 2025, con descuentos específicos en días determinados como lunes a viernes en supermercados. Requisitos: Pagos con QR o tarjetas prepaga/crédito de Mercado Pago, aplicación automática o en caja del descuento, compra mínima variable. Algunas promociones permiten combinación con otras ofertas.

Ualá

Ualá es una billetera virtual que se destaca por su innovación y funcionalidad sencilla, con fuerte penetración en el público joven y familias. Ofrece desde tarjetas prepagas hasta cuentas bancarias digitales.

Promociones de agosto de 2025

Categorías : Gastronomía, supermercados, jugueterías.

: Gastronomía, supermercados, jugueterías. Descuento y reintegros : 30% de reintegro en gastronomía los fines de semana, con tope de $7.500 por semana; 30% de descuento en McDonald’s con tope mensual de $10.000; 15% a 25% en supermercados Carrefour y descuentos en jugueterías los días especiales.

: 30% de reintegro en gastronomía los fines de semana, con tope de $7.500 por semana; 30% de descuento en McDonald’s con tope mensual de $10.000; 15% a 25% en supermercados Carrefour y descuentos en jugueterías los días especiales. Días : Fin de semana para gastronomía, jueves para Carrefour online, todo agosto.

: Fin de semana para gastronomía, jueves para Carrefour online, todo agosto. Requisitos: Pago con tarjeta Ualá prepaga o crédito, aplicación automática en caja o descuento al pagar online, no acumulable con otras promociones.

Modo

Modo, la herramienta conjunta de bancos argentinos, está integrada en muchas aplicaciones bancarias y enfocada en incentivar el consumo con beneficios especiales.

Promociones para agosto de 2025

Categorías : Jugueterías como Somos los Juguetes, Giro didáctico, Compañías de Juguetes, y otros comercios como Sporting, MegaSport, La Casa del audio y On City, entre otros comercios de todo el país.

: Jugueterías como Somos los Juguetes, Giro didáctico, Compañías de Juguetes, y otros comercios como Sporting, MegaSport, La Casa del audio y On City, entre otros comercios de todo el país. Descuentos : Desde la aplicación bancaria en comercios adheridos, un 20% de reintegro, con un tope de hasta $10.000 por banco.

: Desde la aplicación bancaria en comercios adheridos, un 20% de reintegro, con un tope de hasta $10.000 por banco. Vigencia : Entre el 9 y 16 de agosto, coincidiendo con fechas clave del Día de la Niñez.

: Entre el 9 y 16 de agosto, coincidiendo con fechas clave del Día de la Niñez. Requisitos: El beneficio está disponible tanto para compras presenciales y online, según la modalidad de cada comercio. El beneficio es acumulable con otras promociones bancarias que apliquen pagando con Modo. Los bancos que participan de la promoción son: Banco Galicia, BBVA, Macro, Banco Nación, Santander (sólo con Visa), Credicoop, Ciudad, BUEPP, Banco de Corrientes, Banco del Sol, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco Santa Cruz.

Naranja X

Naranja X, reconocida por sus tarjetas de crédito, extendió su billetera virtual con ofertas exclusivas en rubros infantiles.

Promociones

Categorías : Juguetes, tecnología, indumentaria infantil.

: Juguetes, tecnología, indumentaria infantil. Descuentos : 25% de descuento con hasta 5 cuotas sin interés en marcas seleccionadas, válido en tiendas presenciales y online, tope de $25.000.

: 25% de descuento con hasta 5 cuotas sin interés en marcas seleccionadas, válido en tiendas presenciales y online, tope de $25.000. Días : Promoción principal vigente en agosto con fechas específicas de oferta.

: Promoción principal vigente en agosto con fechas específicas de oferta. Requisitos: Compra con tarjetas Naranja X, descuento reflejado en resumen de cuenta dentro de 60 días, no acumulable con otras promociones.

Personal Pay

Personal Pay, de la empresa de telecomunicaciones Personal, ofrece descuentos vinculados a alimentos, combustibles y productos infantiles, con foco en consumidor frecuente.

Promociones destacadas

Categorías : Combustibles, supermercados, indumentaria infantil.

: Combustibles, supermercados, indumentaria infantil. Descuentos : Beneficios en compra de combustibles con reintegros y descuentos específicos para el Día de la Niñez.

: Beneficios en compra de combustibles con reintegros y descuentos específicos para el Día de la Niñez. Días : Vigencia durante agosto, con promociones especiales en fechas clave.

: Vigencia durante agosto, con promociones especiales en fechas clave. Requisitos: Pago a través de la billetera, condiciones según comercio, uso de códigos o pagos QR.

En conclusión, las promociones del Día de la Niñez y el Mes de las Infancias en 2025 reflejan la im