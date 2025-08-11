Las mejores ofertas para comprar celulares en cuotas sin interés en Mercado Libre

El mercado de celulares en Argentina presenta una dinámica particular marcada por la volatilidad económica y la constante actualización tecnológica.

La elección de un celular nuevo es una decisión de gran importancia para los consumidores, porque un teléfono móvil no solo es una herramienta de comunicación sino también un dispositivo esencial para el trabajo, el entretenimiento y la vida diaria.

En un contexto económico desafiante y con una oferta tecnológica en constante evolución, encontrar un celular que ofrezca buena relación calidad-precio y opciones de financiación accesibles puede ser un verdadero desafío.

Mercado Libre es la plataforma líder de comercio electrónico en la Argentina, y la primera opción para millones de personas que buscan adquirir productos tecnológicos, especialmente celulares. La plataforma destaca por ofrecer una amplia variedad de marcas y modelos, promociones atractivas y facilidades de pago, como la financiación en cuotas sin interés, algo crucial para muchas personas que buscan optimizar su presupuesto.

Este artículo de iProfesional te guiará a través de las mejores ofertas vigentes en Mercado Libre Argentina para celulares nuevos con un tope de precio de $500.000 y con la opción de financiación en cuotas sin interés.

Panorama del mercado de celulares en la Argentina

El mercado de celulares en la Argentina presenta una dinámica particular marcada por la volatilidad económica y la constante actualización tecnológica. Muchos usuarios optan por plataformas digitales para comprar sus dispositivos, y Mercado Libre destaca como el espacio más confiable y concurrido para este tipo de transacciones.

La financiación sin interés cobra especial relevancia en el contexto económico argentino, permitiendo a los consumidores acceder a tecnologías actualizadas sin la necesidad de desembolsar grandes sumas de dinero de manera inmediata.

Esto no solo hace más accesible la compra de celulares nuevos, sino que también fomenta una mayor demanda y competencia entre los vendedores por ofrecer las mejores condiciones de pago.

Para identificar las mejores ofertas, se considera la relación entre precio y calidad, las especificaciones técnicas relevantes para cada segmento de usuario, la reputación del vendedor (evaluada a través de medallas y opiniones de compradores en Mercado Libre) y la disponibilidad de opciones de financiación en cuotas sin interés. La siguiente lista de celulares está ordenada por criterio alfabético.

Motorola Moto G04

Precio: $277.299 con 41% de descuento incluido.

con 41% de descuento incluido. Financiación: Disponible en 12 cuotas sin interés .

. Características: Pantalla IPS LCD de 6.56 pulgadas con resolución 720x1612 píxeles; procesador Unisoc T606; 4 GB de RAM; 64 o 128 GB de almacenamiento expandible; cámara principal de 16 MP; batería de 5000 mAh; sistema operativo Android 14.

Pros: Gran batería, sistema operativo actualizado, buena relación precio-calidad para tareas básicas.

Contras: No soporta 5G, pantalla HD, cámaras básicas.

Perfil de usuario: Ideal para usuarios con presupuesto ajustado que desean un dispositivo confiable para uso cotidiano sencillo.

Samsung Galaxy A05

Precio: $427.498 con 25% de descuento incluido.

con 25% de descuento incluido. Financiación: 12 cuotas sin interés .

. Características: Pantalla HD+ de 6.7 pulgadas; 4 GB de RAM; 64 GB ampliable; cámara principal de 50 MP; batería de 5000 mAh; Android 13.

Pros: Buen tamaño de pantalla y batería decente.

Contras: Procesador modesto, rendimiento limitado para tareas exigentes.

Perfil de usuario: Recomendado para quienes prefieren un Samsung accesible para uso básico.

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A15 4G

Precio: $369.999 con 11% de descuento incluido.

con 11% de descuento incluido. Financiación: 12 cuotas sin interés .

. Características: Pantalla AMOLED Full HD+ de 6.5"; procesador MediaTek Helio G99; 4 GB de RAM; 128 GB almacenamiento ampliable; cámara trasera triple (50 MP + 5 MP ultra ancha + 2 MP macro); batería de 5000 mAh; Android 14.

Pros: Excelente pantalla AMOLED, buena autonomía, almacenamiento ampliable.

Contras: Rendimiento ajustado para juegos pesados, cámaras promedio.

Perfil de usuario: Consumidores que desean buena calidad de pantalla y batería para uso diario sin mucho gasto.

Celulares en 18 cuotas

En Mercado Libre también se consiguen celulares nuevos y en hasta 18 cuotas sin interés, aunque por precios finales por arriba del millón de pesos:

Samsung Galaxy S25 Ultra ; en su presentación de 256 GB de almacenamiento en color gris titanio, se consigue en la tienda oficial de la propia Mercado Libre a $2.826.193, sin descuento pero en hasta 18 cuotas de $157.010.

; en su presentación de 256 GB de almacenamiento en color gris titanio, se consigue en la tienda oficial de la propia Mercado Libre a $2.826.193, sin descuento pero en hasta 18 cuotas de $157.010. Motorola Edge 50 Pro : el modelo de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de memoria operativa (RAM) en color lavanda, se consigue a $1.199.999 con un descuento del 10% incluido, y en hasta 18 cuotas de $66.666 en la tienda oficial de la propia Mercado Libre.

: el modelo de 512 GB de almacenamiento y 12 GB de memoria operativa (RAM) en color lavanda, se consigue a $1.199.999 con un descuento del 10% incluido, y en hasta 18 cuotas de $66.666 en la tienda oficial de la propia Mercado Libre. Motorola Edge 50 Ultra: el modelo en color pera, con soporte 5G, 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, se consigue a $1.599.999 con un 5% de descuento incluido y en hasta 18 cuotas de $88.888 en la tienda oficial de la propia Mercado Libre.

Consideraciones adicionales y consejos para la compra

Antes de concretar la compra de un celular en Mercado Libre, es fundamental:

Verificar la reputación del vendedor : Optar por vendedores con medalla de oro o platino y buenas opiniones para garantizar la confianza y evitar posibles fraudes.

: Optar por vendedores con medalla de oro o platino y buenas opiniones para garantizar la confianza y evitar posibles fraudes. Garantía y devoluciones : Mercado Libre ofrece un sistema de compra protegida que cubre devolución y reembolso en caso de problemas con el producto recibido, además de garantías oficiales de los fabricantes.

: Mercado Libre ofrece un sistema de compra protegida que cubre devolución y reembolso en caso de problemas con el producto recibido, además de garantías oficiales de los fabricantes. Diferenciar entre productos "nuevos" y "reacondicionados" : Este artículo se enfoca solo en celulares nuevos, que ofrecen garantía completa. Los reacondicionados pueden ser más baratos pero con riesgos y garantías diferentes.

: Este artículo se enfoca solo en celulares nuevos, que ofrecen garantía completa. Los reacondicionados pueden ser más baratos pero con riesgos y garantías diferentes. Leer cuidadosamente la descripción del producto: Para confirmar especificaciones, accesorios incluidos (como cargador o auriculares), condiciones de envío y políticas de garantía.

En Mercado Libre Argentina es posible encontrar excelentes celulares nuevos con un presupuesto de hasta $500.000 y acceder a la comodidad de financiar la compra en hasta 12 cuotas sin interés. Las opciones son amplias, abarcando desde modelos básicos y funcionales hasta equipos de gama media-alta con características de alto rendimiento y diseño avanzado.

La clave está en evaluar las necesidades personales, equilibrar las especificaciones técnicas con el presupuesto, y considerar la reputación del vendedor y las condiciones de financiación. Plataformas como Mercado Libre facilitan este proceso con filtros precisos y garantías que agregan seguridad a la compra. Con planificación y conocimiento, renovar tu celular en 2025 puede ser una experiencia satisfactoria y económica en Mercado Libre Argentina.