Cuánto salen en Mercado Libre los cinco mejores celulares Android y iPhone

Aquí encontrarás recomendaciones para los mejores celulares disponibles en la actualidad, y su disponibilidad y precios en Mercado Libre

Un celular es casi una necesidad en el mundo digital actual, y obtener el teléfono móvil adecuado para usted es fundamental. La competencia entre los fabricantes de celulares es más feroz que nunca, especialmente en el extremo premium del mercado.

En última instancia, esa es una gran noticia para los consumidores, pero con tantos teléfonos móviles disponibles, cada uno diferenciado por su software, conjunto de características y precio, también puede haber una sensación de incertidumbre al elegir tu celular perfecto.

¿Qué celulares Android y iPhone son los mejores por las cámaras, la duración de la batería, el software, el rendimiento o cualquier otra cosa que pueda ser importante para vos? A continuación, encontrarás recomendaciones para los mejores celulares disponibles en la actualidad, y su disponibilidad y precios en Mercado Libre, relevados por iProfesional en la segunda semana de agosto.

Samsung Galaxy S25 Ultra: el mejor celular en general

El S25 Ultra se ve casi idéntico al S24 Ultra, y desde una perspectiva de hardware, lo es. Pero esto no impide que sea el mejor celular que puedas comprar en este momento, siempre que el dinero no sea un problema.

Ahora hay aún menos debilidades que antes, con más potencia de procesamiento, mejoras pequeñas pero notables en la cámara y una nueva pantalla antirreflejante que coloca al panel OLED de 6.9 pulgadas y 120 Hz en una liga propia. Las esquinas recién redondeadas facilitan su sujeción.

También obtenés la mejor experiencia de software vista en un celular Samsung, y tal vez en un teléfono móvil Android, con un amplio conjunto de funciones de inteligencia artificial (IA) realmente útiles y soporte de actualización de siete años líder en su clase.

Sin embargo, de ninguna manera es perfecto. Por ejemplo, el lápiz óptico S Pen incorporado se degrada por no tener Bluetooth, mientras que un celular tan pesado y voluminoso no será para todos. También sigue siendo muy caro.

Pero si querés lo mejor de lo mejor cuando se trata de teléfonos móviles inteligentes en este momento, el S25 Ultra es el dispositivo que debés obtener. Si deseás hacer todo lo posible con las mejores especificaciones y características, este es el celular para vos, aunque es caro y puede ser excesivo para la mayoría de los usuarios. Buscá en otra parte si preferís un celular liviano o compacto.

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB de almacenamiento en color gris se ofrece en la tienda oficial de la propia Mercado Libre es de $2.866.535, con la posibilidad de abonarlo en 18 cuotas de $159.251. En la tienda propia de la marca fuera de Mercado Libre podés conseguir promociones y descuentos con el plan canje de la compañía.

OnePlus 13: el celular premium con el mejor valor

El OnePlus 13 toma lo que hizo que el OnePlus 12 fuera tan genial y lo hace aún mejor. Este es el mejor celular que OnePlus fabricó, y está a la altura de los mejores en este momento. ¿Qué lo hace tan bueno? Es una combinación brillante de hardware de primera clase, software elegante y amplio soporte, lo que significa que el celular podría ser tu teléfono móvil principal durante muchos años.

Los aspectos más destacados incluyen el rendimiento estelar del Snapdragon 8 Elite, una magnífica pantalla OLED de 6,82 pulgadas y una increíble duración de la batería con soporte de carga de 100W. Esos factores por sí solos son suficientes para que valga la pena considerarlo.

Pero el OnePlus 13 es igualmente impresionante en el lado del software, con Oxygen OS como una de las mejores máscaras de Android y muchas funciones útiles de IA. Cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad no son líderes en su clase, pero son lo suficientemente buenos para la mayoría de las personas.

Con todo eso en mente, ¿por qué no comprarlo? Desafortunadamente, si bien son lo suficientemente buenas para la mayoría de las personas, las cámaras están un claro paso por debajo de las mejores, lo que será un factor decisivo para muchos.

Si podés mirar más allá de eso y del hecho de que se requiere un estuche para accesorios de carga magnética estilo MagSafe, el OnePlus 13 te servirá muy bien. Si deseás un celular que sea excelente en casi todos los aspectos, el OnePlus 13 es para vos. Sin embargo, buscá en otra parte las mejores cámaras si eso es realmente importante para vos.

El OnePlus 13 de 512 GB en color negro eclipse se consigue en la tienda oficial del importador Best Buy Alani 360 en Mercado Libre a $1.953.513. A esto deben agregarse impuestos por la importación por un monto total de $832.280, lo que da un total de $2.785.793.

Xiaomi 15 Ultra: el mejor celular con cámara

Si la fotografía es tu principal prioridad, no hay mejor celular que el Xiaomi 15 Ultra en este momento. Cuando se trata de imágenes fijas, este celular está en una liga propia. Junto con un trío de lentes de 50 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo de 3x), ahora también obtenés un periscopio de 200 MP con zoom óptico de 4.3x.

Eso permite algunas de las mejores tomas con zoom que encontrarás en cualquier celular, aunque la pérdida de apertura variable en la lente principal la hace un poco menos flexible cuando el sujeto está más cerca. Aun así, con el accesorio opcional Photography Kit, se acerca más a reemplazar una DSLR que cualquier otro celular. Una cámara selfie de 32 MP muy capaz es la guinda del pastel.

Sin embargo, no tomarás fotos todo el tiempo, por lo que es bueno saber que el Xiaomi 15 Ultra cuenta con un rendimiento de primer nivel, una pantalla magnífica y una gran duración de la batería, además de carga rápida de 90W, todo con un diseño duradero pero grueso.

Su principal inconveniente está en el lado del software, donde la máscara HyperOS 2 de Xiaomi no se siente particularmente intuitiva y las funciones de IA no siempre son impecables. Dado el alto precio, existen mejores opciones si está satisfecho con fotos que son simplemente "muy buenas".

Pero si querés la mejor experiencia fotográfica que existe, el Xiaomi 15 Ultra es el celular para vos, porque ofrece la mejor experiencia de cámara del mercado, siempre y cuando si estás preparado para comprar el kit de fotografía, que se vende por separado.

Sin embargo, buscá en otra parte una mejor interfaz de software y un soporte más prolongado, o el Xiaomi 15 normal para algo más compacto y asequible. El Xiaomi 15 Ultra de 512 GB de almacenamiento en color negro se ofrece a $2.329.995 en la tienda de Mundo Importado OK en Mercado Libre.

iPhone 16 Plus: el mejor celular de Apple

El iPhone 16 Plus es el punto óptimo de la línea 2024 de Apple, gracias a su combinación de tamaño, precio y características. Aquí, obtenés un todoterreno fuerte que está más cerca del Pro Max de lo habitual, considerando que el botón de acción ahora se filtró hacia abajo, y el nuevo botón de control de la cámara no es exclusivo de los modelos Pro.

La pantalla no es tan grande o impresionante como la del Pro Max, y obtenés un chipset A18 normal en lugar del A18 Pro, pero estos serán lo suficientemente buenos para la mayoría de las personas. También se pierde un teleobjetivo y 1 TB de almacenamiento, pero nuevamente, a mucha gente no le importarán estas compensaciones por un precio más razonable.

A menos que estés buscando un modelo más compacto, el 16 Plus logra un buen equilibrio entre características y asequibilidad. Si querés un iPhone de pantalla grande y batería de larga duración sin arruinarte, este modelo es para vos.

Sin embargo, mirá a los rivales 16 Pro, 16 Pro Max o Android para obtener frecuencias de actualización más altas, mejor IA y más almacenamiento de serie. Se descuenta que la serie iPhone 17 llegará antes de fin de año, pero los rumores sugieren que el modelo Plus será cancelado.

El iPhone 16 Plus de 128 GB en color negro se ofrece a un precio de lista de $2.999.999 en la tienda oficial de OneClick Argentina en Mercado Libre, aunque en la segunda semana de agosto se conseguía en ese comercio con un descuento del 18%, y a un precio de $2.435.399, y en 6 cuotas de $405.899.

Samsung Galaxy Z Flip 7: el mejor celular plegable

En los últimos años, el Galaxy Z Flip se había quedado atrás de la línea Motorola Razr en el orden jerárquico de los celulares plegables, pero el Z Flip 7 es un emocionante regreso a la forma. Las actualizaciones significativas incluyen la tan esperada llegada de una pantalla completa, que sobresale en casi todos los escenarios, una vez que hayas habilitado aplicaciones de terceros.

La pantalla interna es igual de buena, mientras que un diseño premium y cámaras potentes completan el conjunto de hardware sólido. Hay dos razones principales para comprar el Z Flip 7 en lugar del Razr 60 Ultra: Los siete años de actualizaciones de software líderes en su clase y un precio inicial que ahora es más bajo que Motorola, aunque sigue siendo caro.

Sin embargo, hay razones para dudar antes de comprar uno: una combinación de una duración mediocre de la batería y una carga lenta. Además, la falta de una cámara de teleobjetivo también es frustrante, aunque no es exclusiva del Z Flip 7.

Cualquiera que busque el mejor celular plegable disponible actualmente en el mercado debería adquirir el Samsung Galaxy Z Flip 7. Sin embargo, si estás buscando algo más asequible, podés optar por el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE y el Motorola Razr 60.

Si preferís un celular plegable estilo libro, optá por el Samsung Galaxy Z Fold 7. El Samsung Galaxy Z Flip 7 de 512 GB en color negro se ofrece a $2.399.999 en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre, y también en 12 cuotas de $199.999. En la tienda propia de la marca fuera de Mercado Libre podés conseguir promociones y descuentos con el plan canje de la compañía.

Cómo elegir el mejor celular para vos

Al elegir un celular, debés considerar estas cosas: calidad de construcción y diseño, pantalla, rendimiento, cámaras, duración de la batería, software (¿deseás un celular Android o un iPhone?) y relación calidad-precio.

¿Debés comprar un iPhone o un celular Android? Más del 70% de los celulares ejecutan Android, cuya versión 16 ya está disponible en algunos teléfonos móviles Pixel y Samsung. Se espera que un lanzamiento completo tome varios meses, no te preocupes si terminás comprando un celular Android 15 mientras tanto.

La plataforma iOS de Apple se encuentra actualmente en iOS 18. Si bien puede tener una participación de mercado más baja, los desarrolladores casi siempre lanzan sus aplicaciones en iOS primero. Como resultado de este enfoque, podría decirse que ofrece una experiencia de aplicación más fluida.

Si tenés un celular Android o iPhone y deseás pasar a un teléfono móvil con el otro sistema operativo, es fácil transferir sus contactos y otros datos seleccionados de uno a otro. Lo que no podés mover son las aplicaciones pagas y ciertos datos de aplicaciones, así que debés tener esto en cuenta si estás considerando un cambio de plataforma e investigá cualquier inquietud específica que puedas tener sobre el proceso.