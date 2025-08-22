Se trata del nuevo régimen para Tierra del Fuego, el cual promete precios significativamente más baratos en dispositivos móviles de diversas marcas

El Gobierno Nacional acaba de publicar el Decreto 535/2025, el cual elimina las restricciones fiscales sobre las operaciones comerciales que se lleven a cabo desde la provincia de Tierra del Fuego hacia el resto del país.

Esto modifica el encuadre legal para que las ventas desde dicha provincia a consumidores finales sea tratada como consumo interno, sin aplicarse cargas extras ni equipararse con operaciones de importación.

Esta decisión impacta en el tratamiento impositivo para productos como celulares que se fabriquen en la Zona Aduanera Especial fueguina. Cabe recordar que, previo a la entrada en vigor de dicha medida, la venta de un dispositivo fabricado en dicha zona implicaba facturar con IVA, sumar percepciones, y generar saldos técnicos complejos de utilizar.

Todo esto se traducía en un costo final más elevado para el consumidor y desalentaba el comercio directo. En cambio, con esta normativa, las empresas que se encuentren radicadas en Ushuaia y Río Grande podrán enviar sus productos mediante correo oficial o couriers privados sin tributos adicionales.

Cómo se podrá conseguir celulares más baratos

Las empresas serán las encargadas de ajustar sus sistemas para cumplir con los nuevos requisitos. Uno de los cambios clave es que el envío puede tener cualquier destino en el país sin afectar la condición fiscal de la operación, permitiendo a consumidores comprar productos fueguinos con entrega domiciliaria sin abonar cargos adicionales ni enfrentar trámites aduaneros innecesarios.

De esta forma, se contempla que las páginas web de los fabricantes incorporen una sección en sus plataformas existentes o creen nuevos portales y se integren con ARCA. De esta forma, al momento de la compra, el usuario deberá elegir el producto, en este caso un celular, y completar con un formulario con sus datos personales.

Una vez que este ingresó su información, ARCA revisa la solicitud y responde con un cód