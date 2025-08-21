WhatsApp y el regreso del ‘Contestador’ cuando no hay respuesta en una llamada

La aplicación desarrolló una funcionalidad que está probando donde al realizar un llamado y no obtener respuesta, da la opción de dejar un mensaje de voz

El auge de WhatsApp ha transformado la forma en que nos comunicamos, convirtiéndose en una herramienta indispensable en el día a día. Si bien su función de chat es la más utilizada, la aplicación ha evolucionado constantemente con la incorporación de nuevas funcionalidades, como audios, llamadas y videollamadas. Ahora, en un movimiento que evoca la nostalgia de los teléfonos fijos, WhatsApp está probando una nueva herramienta que recuerda al clásico "contestador automático", un servicio que, aunque hoy es casi obsoleto, fue revolucionario en su momento.

La plataforma está probando una función que permite a los usuarios dejar un mensaje de voz cuando una llamada no es atendida, actuando como un buzón de voz digital. Esta novedad busca hacer la comunicación más fluida y eficiente, asegurando que los mensajes importantes sean recibidos incluso si el destinatario no puede contestar.

Cómo funciona el "Contestador de voz" de WhatsApp

Según el sitio especializado en novedades de la aplicación, WABetaInfo, algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp para Android ya pueden acceder a esta nueva función. Cuando se realiza una llamada y el destinatario no responde, en la pantalla de la llamada aparece una opción para grabar y enviar un mensaje de voz de forma instantánea.

Esta funcionalidad es una forma práctica de comunicar un mensaje urgente sin tener que esperar a volver a llamar o a escribir un texto. Por ejemplo, si se intenta contactar a un colega sobre un tema urgente y no contesta, se puede dejar un breve audio explicando la situación. El mensaje se envía directamente en la conversación donde