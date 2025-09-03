Celulares baratos en el "Amazon argentino": cuánto ahorrás comprando en Tierra del Fuego con envío incluido

Ya se puede comprar celulares, televisores y monitores desde Tierra del Fuego vía courier. Cuánto salen los teléfonos, con envío incluido

Desde hace unos días, luego de una resolución de ARCA, ya es posible comprar en Tierra del Fuego vía Courier. Así es posible adquirir, por el momento, celulares, televisores y monitores a precios bajos y recibirlos en cualquier lugar del país.

El primer sitio online para poder comprar desde Tierra del Fuego fue desarrollado por el grupo Mirgor y ofrece productos propios y de marcas comerciales. La página se llama "Courier TDF" y allí se pueden encontrar artículos tecnológicos "a precio de otro país", tal como destacan en la web.

Es que, de hecho, algunos de los productos son mucho más baratos que los que salen en tiendas de retail en Buenos Aires, por ejemplo. Incluso, de acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, sus valores se asemejan a los de Amazon.

Celulares baratos: cuánta plata podés ahorrar si comprás en Tierra del Fuego

El envío se realiza en modalidad courier, con entrega express al continente en un plazo de 48 horas. El costo de despacho varía entre 25 y 96 dólares, según el tamaño del producto, y se cobra por bulto. La tienda garantiza 12 meses de garantía en los equipos.

En el caso de los celulares, el costo de envío a CABA es de u$s34. Por el momento, el sitio solo ofrece celulares Samsung, monitores y televisores. En el caso de los teléfonos, es posible conseguir los últimos modelos de la marca, a precios mucho más convenientes.

Así se desprende de un comparativo que hizo iProfesional sobre dos de sus últimos modelos, los preferidos por sus usuarios. En ambos casos, el ahorro supera los $600.000. A continuación, los ejemplos:

Los precios de un celular Samsung en Amazon y en el sitio de Tierra del Fuego

Samsung S25 Ultra (512GB)

En Tierra del Fuego cuesta u$s1.594, con costo de envío incluido (u$s34): unos $2.191.750 al dólar oficial

al dólar oficial En una tienda de retail en Buenos Aires, cuesta $2.829.999

El ahorro es de $638.249

Celular Samsung Galaxy Z Fold7 (512GB)

En Tierra del Fuego sale u$s2.184, con envío incluido (u$s35): unos $3.003.000

En una tienda de retail de Buenos Aires sale $3.799.999

El ahorro por comprar en Tierra del Fuego es de $796.999

Qué tener en cuenta para comprar celulares y televisores en Tierra del Fuego

A la hora de comprar, de todas formas, hay que tener en cuenta algunos puntos, ya que la operatoria tiene limitaciones:

Cada compra no puede superar los 3.000 dólares.

Se permite adquirir hasta tres unidades de un mismo producto por año.

El régimen solo rige para consumidores radicados fuera de Tierra del Fuego.

Los pagos deben efectuarse en dólares y en un solo pago, con una cuenta bancaria en esa moneda.

El lanzamiento de CourierTDF se inscribe en el esquema creado por la Resolución 5727/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que habilitó la compra directa de tecnología fabricada en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

La medida busca dinamizar la industria fueguina y ampliar el acceso a bienes tecnológicos en el continente. El régimen forma parte del programa de Envíos Simplificados y complementa la Resolución 286/2025, que detalla los productos alcanzados.

El listado autorizado incluye televisores, notebooks, netbooks, tablets, smartphones, relojes inteligentes, lavarropas, microondas, depiladoras eléctricas y equipos de aire acondicionado, entre otros.

Los productos deben adquirirse únicamente en los portales oficiales de los fabricantes adheridos. ARCA aclaró que no existen canales alternativos, por lo que los beneficios no se aplicarán en cadenas de electrodomésticos ni en grandes superficies comerciales.

La principal diferencia frente a una compra tradicional radica en la exención del 21% de IVA, lo que permite a los fabricantes ofrecer precios más competitivos. Aduana fiscalizará tanto los envíos como la aplicación de los beneficios.

Este esquema se suma a las modificaciones impositivas implementadas en los últimos meses, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las plantas radicadas en el sur del país frente a la tecnología importada.

Lo cierto es que ya es posible comprar celulares baratos desde Tierra del Fuego. Se consiguen a precios similares a los de Amazon, por lo que representa un gran ahorro si se lo compara con los valores que los modelos top se venden en tiendas en Buenos Aires.