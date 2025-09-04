Las Big Four en España reducirán la contratación de perfiles juniors hasta un 20%, mientras priorizan personal senior y apoyan la IA

Deloitte, PwC, EY y KPMG planean un recorte de entre el 10% y el 20% en la incorporación de profesionales menores de 30 años, según adelantó El Confidencial. Esta reducción implica la eliminación de entre 700 y 1.400 puestos de trabajo para jóvenes en todas sus áreas de negocio, aunque el impacto será mayor en departamentos donde la automatización ya domina, como finanzas, IT, recursos humanos y marketing.

La IA reemplaza tareas rutinarias

La introducción de inteligencia artificial en las consultoras ha transformado las funciones que antes realizaban los juniors. Informes, contratos, validación de datos y revisión de transacciones ahora pueden ser gestionados por sistemas automatizados, explica The New York Times. Esto reduce la necesidad de contar con un gran número de empleados jóvenes como apoyo a los seniors, debilitando la fase inicial del aprendizaje profesional.

Con menos juniors en plantilla, las Big Four incrementarán la contratación de profesionales con experiencia entre un 8% y un 10% durante 2025. El objetivo es reforzar la presencia de personal con visión estratégica y capacidad para abrir nuevos negocios, mientras la digitalización desplaza el modelo tradicional de facturación por horas hacia la venta de herramientas automatizadas y servicios basados en IA.

El fin del modelo de cantera

Históricamente, las consultoras mantenían una base amplia de jóvenes profesionales que permitía su formación progresiva y la promoción interna hacia cargos directivos y de socios. La reducción de esta cantera amenaza la rotación y el relevo generacional que sostenía el crecimiento de la firma.

El recorte de juniors también puede afectar indirectamente la captación de nuevos clientes. Muchos empleados jóvenes, tras unos años en la firma, asumían roles de responsabilidad en otras empresas y mantenían vínculos comerciales con su antigua consultora. La desaparición de este flujo constante de contactos podría debilitar una de las principales fuentes de negocio futuro.