El seminario de Telecom sirvió como plataforma para destacar la imperativa necesidad de una colaboración estrecha entre empresas, gobiernos y la academia.

El Seminario Internacional de Tecnología (SIT), organizado por Telecom, se consolidó como un encuentro clave para el análisis y la proyección del futuro de las telecomunicaciones en América Latina.

Celebrado en la sede central de la compañía en el barrio porteño de Barracas, el SIT reunió a una comunidad de expertos, representantes de empresas tecnológicas y académicos para abordar las últimas tendencias y los desafíos más apremiantes del sector, con un enfoque particular en la construcción de un ecosistema digital más conectado, inteligente y sustentable.

Esta edición del SIT subrayó la transformación de Telecom de un rol tradicional de operadora de telecomunicaciones (telco) a una empresa de tecnología integral (tech-co). Esta evolución se refleja en la convergencia de servicios que van más allá de la conectividad, abarcando plataformas digitales, soluciones financieras y servicios empresariales de valor agregado.

El encuentro de tres días fue un éxito, con más de 130 charlas y paneles liderados por 170 especialistas. La participación superó las 3.000 personas, combinando asistentes presenciales con una audiencia virtual, lo que demuestra el alcance y la relevancia del seminario a nivel regional e internacional. Los siguientes pilares temáticos del SIT 2025 se centraron en áreas críticas que están redefiniendo el panorama tecnológico global.

Despliegue y evolución de las redes 5G

Se discutió en profundidad el avance del 5G, no solo como una tecnología de conectividad de alta velocidad, sino como un habilitador fundamental para la transformación digital en diversas