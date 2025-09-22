Inesperada falla del nuevo iPhone 17: estallaron las redes por este problema

El modelo más reciente de Apple lleva apenas unos días en el mercado, y los usuarios comenzaron a denunciar un insólito problema

Cada lanzamiento del nuevo iPhone genera una gran expectativa en el mundo de la tecnología, y el modelo 17, que salió al mercado hace solo unas semanas, no fue la excepción. Miles de personas corrieron a comprar el último aparato de Apple, pero los usuarios comenzaron a notar un problema insólito en su diseño. La falla, que se ha vuelto viral en redes sociales y foros bajo el nombre de "Scratch Gate", pone en tela de juicio el costo del dispositivo y la decisión de priorizar la estética sobre la funcionalidad.

El iPhone 17 Pro está fabricado con un acabado de óxido de aluminio anodizado, un material que lo hace extremadamente duro y resistente a los arañazos. Sin embargo, un detalle en el módulo de la cámara trasera ha revelado una vulnerabilidad inesperada. La falla se debe a los bordes afilados y en ángulo recto de las cámaras, donde la capa de óxido de aluminio no se adhiere correctamente. Esto hace que el material sea propenso a desprenderse con el simple roce del uso diario, dejando a la vista el metal subyacente.

Creadores de contenido como Federico Ini y otros, expusieron este problema en sus videos y pruebas, mostrando cómo la capa protectora del teléfono se daña fácilmente, tanto en la parte superior donde se encuentran las cámaras, como en la parte inferior. Aunque los daños son puramente estéticos y no afectan el funcionamiento del dispositivo, representan un deterioro visual inevitable para quienes gastaron una fortuna en el equipo.

Scratch Gate con el iPhone 17: la "solución" y otros problemas del nuevo modelo de Apple

Ante la polémica, los especialistas recomiendan el uso de una funda protectora para mitigar el problema. Las pruebas demuestran que, sin un estuche, las esquinas del módulo de la cámara se astillan casi de inmediato con cualquier objeto extraño, como monedas o llaves. Esta vulnerabilidad hace que el aparente error de diseño se sienta como una estrategia de Apple para que los usuarios compren sus fundas.

Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir imágenes de sus nuevos iPhones afectados

Como si fuera poco, los usuarios también denuncian otro problema en el nuevo dispositivo. La actualización a iOS 26 ha provocado que la batería del teléfono se descargue de forma considerablemente más rápida. Si bien la compañía de la manzanita explicó que el sistema necesita realizar procesos en segundo plano, las pruebas y reclamos de los usuarios sugieren que la duración de la batería es, de hecho, peor que la de los modelos anteriores.

Apple lanzó el nuevo iPhone 17: cuándo llegan a Argentina y cuánto costará

Luego de la presentación, la pregunta que siempre surge es cuándo llegarán los nuevos modelos de iPhone a Argentina y qué precios tendrán. Al respecto, revendedores oficiales de la marca en Argentina adelantaron que ofrecerán el iPhone 17 en el país "en tiempo récord". A finales de octubre ya estará disponible.

Sin embargo, en caso de viajar a Estados Unidos, puede convenir comprarlos allí en lugar de esperarlos. Otra alternativa puede ser encargárselo a alguien que viaje al país norteamericano.

Sucede que los precios estimados en Argentina, basados en el tipo de cambio actual, serán los siguientes:

iPhone 17: desde $1.999.999.

iPhone 17 Air: desde $2.549.999.

iPhone 17 Pro: desde $2.999.999.

iPhone 17 Pro Max: desde $2.949.999.

En tanto, en Estados Unidos, los precios a los que se venderán, son los siguientes:

iPhone 17: u$s799, es decir $1.210.485 al tipo de cambio oficial

iPhone Air: u$s999, unos $1.513.485

iPhone 17 Pro: u$1.099, unos $1.664.985

iPhone 17 Pro Max: u$s1.199, o $1.816.485

Es decir, que la diferencia entre lo que costará en Argentina y lo que saldrá en Estados Unidos puede superar el $1,1 millones, en el caso del iPhone Pro Max.