Confiar únicamente en un celular que puede quedarse sin batería, perder señal o simplemente no ser atendido a tiempo, es asumir un riesgo innecesario.

La tecnología nos acostumbró a tener el control de casi todo en la palma de la mano. Desde pedir comida hasta encender luces, el celular se convirtió en el panel de mando de la vida cotidiana. Y, como era de esperarse, también se convirtió en una herramienta clave para la seguridad del hogar.

Miles de argentinos controlan hoy su sistema de alarmas desde una aplicación. Activan o desactivan el sistema de alarma, ven las cámaras en tiempo real, reciben notificaciones y hasta alertas técnicas. ¿Pero alcanza con eso?

El llamado automonitoreo —sistemas que no dependen de una central receptora, sino que notifican directamente al usuario— creció exponencialmente en los últimos años. Su costo bajo, la facilidad de instalación y el control total desde el celular lo convirtieron en una solución popular, sobre todo en viviendas familiares o departamentos. Sin embargo, la seguridad no siempre es tan sencilla como deslizar una pantalla.

Ventajas evidentes pero no absolutas

El automonitoreo ofrece autonomía. El usuario elige cuándo activar o desactivar la alarma, qué zonas cubrir, cómo recibir los avisos y qué hacer en caso de evento. Es ideal para quienes buscan una solución flexible, sin abonos mensuales y con la posibilidad de gestionar todo sin intermediarios.

Pero a