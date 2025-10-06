Nintendo anunció que venderá de manera oficial su nueva consola de videojuegos, que salió a la venta a nivel global en junio último

Nintendo confirma que, en el mercado argentino, la consola Nintendo Switch 2 estará disponible en el paquete* que incluye la consola Nintendo Switch 2 + el juego Mario Kart™ World a un precio sugerido de ARS $1.499.999, a partir del 10 de octubre en Mercado Libre Tienda Oficial, Frávega y Oncity.

La consola Nintendo Switch 2 ya cuenta con una variedad de títulos en formato digital en Nintendo eShop Argentina entre los que se encuentran: la nueva entrega de la franquicia Mario Kart™, Mario Kart™ World y su mundo interconectado, Donkey Kong™ Bananza, Super Mario Party™- Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, Drag & Drive™, el recientemente lanzado EA SPORTS FC™ 26, entre otros.

Los próximos lanzamientos Leyendas Pokémon™: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, disponible el 16 de octubre, Kirby™ Air Riders, el 20 de noviembre, y Metroid Prime™ 4 Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, el 4 de diciembre, estarán en Nintendo eShop Argentina en su formato digital. Además, algunos juegos de Nintendo Switch son compatibles** en Nintendo Switch 2 a través de actualizaciones gratuitas.

También, en octubre llega a Argentina el paquete de Nintendo Switch Modelo OLED + Super Mario Bros. ™ Wonder + una suscripción individual de 3 meses de Nintendo Switch Online*** a un precio sugerido de $999.999.

Así es la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 presenta un diseño similar al modelo original pero con mejoras significativas. Cuenta con una pantalla más grande de 7,9 pulgadas con resolución 1080p, que ofrece gráficos más nítidos y detallados para una experiencia visual superior en modo portátil.

Además, dispone de controladores Joy-Con 2 con funcionalidades avanzadas, incluyendo control tipo mouse para juegos de disparo y estrategia, y una tecla nueva para activar el chat de voz y video entre jugadores durante las partidas en línea. La potencia interna ha sido mejorada con un procesador y capacidades gráficas superiores, lo que permite nuevos tipos de juegos y mejor rendimiento general. En cuanto a compatibilidad, mantiene soporte para accesorios de la generación previa y muchos juegos de la biblioteca de juegos del primer Switch, lo que facilita la transición a la nueva consola.

Esta consola híbrida conserva la versatilidad que la distingue, con modo portátil, sobremesa y conexión a TV.