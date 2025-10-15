Google integra inteligencia artificial en su buscador: Adiós a la búsqueda tradicional

Esta innovación responde a la tendencia de los usuarios de recurrir a herramientas de IA como ChatGPT o la propia Gemini para obtener información.

Google lanzó oficialmente en la Argentina el "Modo IA", una nueva función que transforma la experiencia de búsqueda tradicional. Esta herramienta, asistida por inteligencia artificial y basada en Gemini, permite a los usuarios realizar consultas más complejas y obtener respuestas detalladas en diversos formatos, incluyendo texto, voz e imagen.

Una búsqueda más inteligente y detallada

El Modo IA va más allá de la búsqueda clásica al ofrecer resúmenes instantáneos, tablas comparativas, explicaciones y enlaces relevantes a noticias o estudios sobre el tema consultado. Gracias a las capacidades de razonamiento de Gemini, el sistema puede manejar preguntas extensas o con múltiples apartados, incluso aquellas que admiten más de una respuesta.

Por ejemplo, los usuarios ahora pueden preguntar directamente en el buscador: "Quiero entender los diferentes métodos de preparación de café. Hacé una tabla comparando las diferencias en el sabor, la facilidad de uso y el equipo necesario".

Disponibilidad y funcionamiento

El Modo IA se presenta como un nuevo botón en los resultados de búsqueda, junto a las pestañas de "Imágenes" o "Noticias", y estará disponible tanto en la web como en las aplicaciones de Google para Android e iOS.

Según explicó la compañía, esta función desglosa la pregunta en subtemas y realiza múltiples consultas simultáneas, lo que permite ofrecer respuestas más profundas, detalladas y precisas.

Evolución y futuro de la búsqueda

Esta innovación es una evolución de la "Vista generada por IA" que ya estaba activa en Google y responde a la creciente tendencia de los usuarios de recurrir a herramientas de IA como ChatGPT o la propia Gemini para obtener información.

Aunque la búsqueda tradicional sigue disponible, el usuario puede activar el Modo IA en cualquier momento. Todo indica que esta será la opción principal al abrir Google en un futuro cercano, marcando un cambio significativo en la forma en que interactuamos con el buscador.