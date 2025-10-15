Llega el Samsung S25 FE a la Argentina: cómo comprar el nuevo celular que cuesta la mitad

Samsung lanzó en Argentina el Galaxy S25 FE, una versión más económica de su tope de gama que mantiene diseño y prestaciones con un precio competitivo

El Samsung Galaxy S25 FE ya se encuentra disponible en Argentina, consolidando la expansión del ecosistema de la compañía en el mercado local. Este nuevo celular busca ofrecer una alternativa premium a un costo significativamente más bajo que sus hermanos mayores. La versión "Fan Edition" mantiene las características de diseño y gran parte de las prestaciones de los modelos insignia, convirtiéndose en una opción atractiva para los consumidores.

Cuánto sale el Samsung Galaxy S25 FE y qué opciones de compra hay

El Galaxy S25 FE se puede adquirir en la tienda oficial de Samsung Argentina. Su precio inicial es de $1.599.999 para la versión White de 256 GB, posicionándose como una propuesta de valor en el segmento de alta gama. Este valor representa casi la mitad del costo de los dispositivos más avanzados de la misma línea, facilitando el acceso a tecnología de punta.

Los interesados tienen diversas facilidades de pago para comprar el equipo. Samsung ofrece la posibilidad de adquirirlo en hasta 15 cuotas sin interés. Además, quienes opten por un único pago pueden acceder a un 20% de descuento sobre el valor final del celular. Otra opción disponible es el Plan Canje, que permite entregar un equipo usado y abonar la diferencia, logrando un ahorro de hasta el 30% del costo.

Cuáles son las principales características

El nuevo Samsung Galaxy S25 FE integra componentes de alto rendimiento y funcionalidades avanzadas. Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Bajo su cubierta, incorpora un procesador Exynos 2400 y 8 GB de RAM, lo que asegura un desempeño ágil.

En cuanto a la autonomía, el dispositivo incluye una batería de 4.900 mAh con capacidad de carga rápida de 45 W. La fotografía es otro de sus puntos fuertes, con una configuración de cámara triple compuesta por sensores de 50 MP, 12 MP y 8 MP, complementada por una cámara frontal de 12 MP. Dispone de conectividad 5G, resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, y siete años garantizados de actualizaciones de sistema y seguridad. El modelo se ofrece en Argentina en colores White, Navy, Jet Black e Icy Blue.

Qué diferencia de costos hay con otros modelos Samsung Galaxy

La versión S25 FE llega al mercado con una marcada diferencia de precio respecto a otros integrantes de la serie Galaxy. Mientras el Galaxy S25 FE inicia en $1,6 millones, el Galaxy S25 estándar, en su configuración de 512 GB, alcanza los $2.249.999. Por su parte, el Galaxy S25 Ultra Titanium Black se ubica en los $3.329.999, manteniendo su posición como el tope de gama.

El Galaxy S25 Ultra justifica su precio con características como una cámara de 200 MP, el S Pen integrado y su cuerpo de titanio. En este contexto, el S25 FE se presenta como una alternativa equilibrada, brindando gran parte de la experiencia de la línea Galaxy a un costo considerablemente menor. Su lanzamiento forma parte de una estrategia para diversificar la oferta premium y adaptarla a distintos presupuestos en el país.

Expansión del ecosistema Samsung en el país

La llegada del Galaxy S25 FE complementó el lanzamiento de una serie de productos adicionales que enriquecen el ecosistema tecnológico de Samsung. Entre ellos se destacan las nuevas tablets Galaxy Tab S11 Ultra, S11 y S10 Lite, junto con los auriculares Galaxy Buds3 FE, ampliando así las opciones disponibles para los usuarios argentinos.

Con estos lanzamientos, Samsung Argentina busca acercar la tecnología premium a un público más amplio. La firma sostiene el objetivo de mantener la calidad y las funciones de inteligencia artificial que caracterizan a la línea Galaxy, brindando diseño, potencia y autonomía a un valor muy competitivo dentro del segmento de celulares de alta gama en el mercado nacional.