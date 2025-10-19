Oportunidad: iPhone 16e nuevo y con garantía por menos de $1 millón con Plan Canje Mercado Libre

El Plan Canje de Mercado Libre facilita la renovación tecnológica, y contribuye a la economía circular y la reducción de basura electrónica en Argentina

Mercado Libre lanzó en la Argentina (excepto Tierra del Fuego) su "Plan Canje", un programa diseñado para facilitar la renovación de celulares y promover un consumo más sustentable, por el cual podés acceder a oportunidades y ofertas para comprar el iPhone, el celular más famoso del mundo, por menos de un millón de pesos.

Esta iniciativa permite a los usuarios entregar su dispositivo usado y recibir dinero directamente en su cuenta de Mercado Pago, que puede ser utilizado para adquirir un nuevo modelo de las principales marcas.

¿Cómo funciona el Plan Canje?

El proceso es completamente en línea, simplificando la cotización y la compra: