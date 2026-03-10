Google llevó una alianza con las aerolíneas para que el usuario de una valija perdida pueda compartirles directamente la ubicación del equipaje

Google introdujo nuevas funciones a su "Find Hub", las herramientas de Android para conectar dispositivos y encontrar su ubicación. Entre las novedades más destacadas se encuentra una nueva función para encontrar la propia valija o equipajes perdidos.

"Hoy lanzamos la función para compartir la ubicación de objetos en Find Hub, que te ofrece una nueva forma de encontrar equipaje perdido en el aeropuerto y mayor tranquilidad durante tus viajes. Esta función te permite compartir de forma segura con las aerolíneas la ubicación de una etiqueta o accesorio de red compatible con Find Hub. Find Hub ahora te ayuda a controlar mejor tus objetos, ya sea que busques una maleta facturada extraviada para un vuelo de larga distancia o simplemente tu equipaje de mano", escribió en inglés Angela Hsiao, Product Manager de Android, en el blog de Google.

La app Find Hub permite ver objetos propios que tengan una etiqueta o accesorio de red en un mapa. Entonces, cuando el equipaje se pierde, el propietario puede actuar directamente desde la app para encontrarlo desde la nueva función para compartir la ubicación de objetos, generando un enlace seguro a la ubicación de la valija y compartiéndolo directamente con una aerolínea participante, brindándoles la información que necesitan para localizarla.

Cómo funciona la app de encontrar valija de Google

El procedimiento para encontrar equipaje perdido con Android es el siguiente:

En la app Find Hub, seleccionae el objeto perdido y pulsar "compartir ubicación" para generar una URL única y segura.

para generar una URL única y segura. Copiar el enlace seguro y pégalo en la app o sitio web de la aerolínea para que puedan ver la ubicación del objeto a medida que se actualiza.

y pégalo en la app o sitio web de la aerolínea para que puedan ver la ubicación del objeto a medida que se actualiza. Se puede dejar de compartir en cualquier momento desde la app.

"Diseñamos la red Find Hub priorizando tu privacidad. Tú controlas quién puede ver la ubicación de tu objeto y los datos de ubicación del dispositivo están cifrados. Además de poder dejar de compartir en cualquier momento, los enlaces caducan automáticamente después de siete días para mayor protección. La función de compartir también se desactiva en cuanto tu teléfono detecta que el objeto ha regresado contigo", aclaró Hsiao.

Qué aerolíneas participan

Más de 10 importantes aerolíneas globales se asociaron a Google para hacer realidad esta nueva función. Algunas de ellas son:

Ajet,

Air India,

China Airlines,

Grupo Lufthansa (Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss International Airlines),

Saudia Airlines,

Scandinavian Airlines

Turkish Airlines

Esas compañías aéreas ya aceptan las ubicaciones de Find Hub como parte de su proceso de recuperación de equipaje, y próximamente se sumarán más, como Qantas, según publicó Google.

A la vez, el equipo de Android viene colaborado con SITA y Reunitus para integrar esta tecnología en WorldTracer y NetTracer, los sistemas de rastreo de equipaje líderes del sector. "Juntas, estas plataformas impulsan las operaciones de recuperación de cientos de aerolíneas en miles de aeropuertos de todo el mundo. Esto garantiza que, tanto si un pasajero vuela con una aerolínea importante como con un socio regional, las herramientas para localizar equipaje perdido estén más interconectadas y sean más eficaces que nunca", escribió la ejecutiva de Google.

"También estamos trabajando con Samsonite para integrar la tecnología Find Hub directamente en sus últimos diseños. Ahora, las maletas Samsonite compatibles se conectan a la red Find Hub desde el primer momento, lo que te ofrece una forma sencilla de mantenerte conectado con tus pertenencias y equipo para que viajes con mayor confianza", añadió.