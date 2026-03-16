El nuevo dispositivo plegable de la marca ofrecerá pantalla de gran tamaño, funciones avanzadas y promete revolucionar la experiencia móvil

Apple está a punto de dar el salto más esperado de los últimos años. La compañía prepara su primer iPhone plegable, un dispositivo que promete cambiar las reglas del juego en un mercado dominado por Samsung y otras marcas con Android.

La apuesta es ambiciosa: cuando el usuario abra el equipo, la experiencia será similar a la de un iPad mini. Nada que ver con los teléfonos convencionales de la marca.

El objetivo de Apple es claro. Busca romper el mercado con una propuesta que combina movilidad y productividad, algo que hasta ahora ningún iPhone había logrado en este formato.

El sistema operativo seguirá siendo iOS, pero con modificaciones pensadas exclusivamente para este formato. Las mejoras incluyen multitarea real: el usuario podrá dividir la pantalla y usar dos aplicaciones al mismo tiempo, una al lado de la otra.

Esto abre un abanico de posibilidades. Chatear mientras se mira un video, editar un documento mientras se revisa el correo, o tomar notas durante una videollamada.

Eso sí, el nivel de multitarea no alcanzará al de un iPad completo. No habrá soporte para múltiples ventanas flotantes ni para aplicaciones diseñadas exclusivamente para tablets. Apple mantiene así una diferenciación clara entre sus líneas de productos.

Cómo Apple adaptó sus aplicaciones al formato plegable

La compañía de Cupertino no dejó nada librado al azar. Todas sus aplicaciones nativas están siendo rediseñadas para aprovechar el nuevo formato.

Incluirán barras laterales y diseños inspirados en la versión horizontal del iPad. La idea es que navegar, editar y consumir contenido se sienta natural, sin la sensación de estar usando simplemente un teléfono agrandado.

Safari, Mail, Fotos y Notes tendrán interfaces optimizadas. El espacio extra permitirá ver más información de un vistazo, reduciendo la necesidad de hacer scroll constante.

Para los desarrolladores externos, Apple está preparando herramientas específicas. El objetivo es que la transición al formato plegable sea fluida y que las apps de terceros también puedan sacar provecho de la pantalla grande.

La pantalla interna que promete revolucionar el consumo multimedia

Uno de los puntos más fuertes del dispositivo será su pantalla interna. Apple optó por un formato más ancho que el de los plegables actuales, una decisión que beneficia especialmente al consumo de contenido audiovisual.

Ver series, películas o videos en streaming será una experiencia superior. El formato permite aprovechar mejor el espacio sin las típicas barras negras que aparecen en pantallas más cuadradas.

La compañía desarrolló una nueva tecnología para reducir el pliegue visible en el centro de la pantalla, uno de los principales problemas de los dispositivos plegables actuales. El mecanismo disimula la marca de manera notable, aunque no la elimina por completo.

La durabilidad fue otra prioridad en el desarrollo. Apple diseñó el mecanismo de bisagra para soportar decenas de miles de aperturas y cierres sin degradarse. Es una respuesta directa a una de las mayores preocupaciones de los usuarios con este tipo de dispositivos.

Adiós a Face ID: vuelve Touch ID después de dos años

El diseño exterior también trae sorpresas. La pantalla frontal tendrá un agujero para la cámara selfie, abandonando la característica "pastilla" que identifica a los modelos recientes de iPhone.

Pero el cambio más radical está en el sistema de desbloqueo. Apple eliminó Face ID del diseño y recuperó Touch ID, el lector de huellas dactilares integrado en el botón lateral.

Es un regreso inesperado. El Touch ID no aparecía en un iPhone desde 2022, cuando los modelos con botón de inicio quedaron discontinuados.

La decisión responde a limitaciones técnicas del formato plegable. Integrar el sistema de reconocimiento facial en un dispositivo de este tipo resultó complejo, y Apple prefirió volver a una solución probada y confiable.

Por qué Apple descartó la cámara bajo la pantalla

Durante el desarrollo, la compañía probó esconder la cámara frontal debajo de la pantalla interna. La tecnología ya existe en otros dispositivos, pero los resultados no cumplieron con los estándares de calidad de Apple.

La calidad de imagen no convenció, especialmente en videollamadas y fotos con luz compleja. Así que Apple optó por una solución más tradicional: un pequeño orificio visible en la pantalla.

Es una concesión pragmática. La empresa prefirió mantener la calidad fotográfica que caracteriza a sus productos, aunque eso implique un pequeño círculo en la pantalla.

Las cámaras traseras mantendrán el estándar premium de la línea iPhone Pro. Sensores de gran tamaño, procesamiento computacional avanzado y grabación de video en calidad profesional.

Cuándo llega y cuánto costará el iPhone plegable

Apple ingresará al mercado de plegables varios años después que sus competidores. Samsung, Motorola, Huawei y Xiaomi ya tienen múltiples generaciones de estos dispositivos en la calle.

Pero la compañía de la manzana nunca compitió por ser la primera. Su estrategia siempre fue perfeccionar la tecnología antes de lanzarla masivamente.

El precio estimado ronda los u$s2.000, posicionándolo como un dispositivo ultra premium pensado para fanáticos de la marca y usuarios exigentes que buscan lo último en tecnología.

Será una competencia directa para el Galaxy Z Fold de Samsung, el plegable más popular en el segmento premium. Apple apostará fuerte al consumo multimedia y la productividad para diferenciarse.

El lanzamiento podría atraer no solo a usuarios de iPhone que buscan algo nuevo, sino también a quienes hoy usan plegables con Android y están dispuestos a migrar al ecosistema de Apple. Un mercado que, aunque pequeño, crece año tras año.