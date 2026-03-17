La investigación identificó la presencia de materiales tóxicos en dispositivos de uso cotidiano, lo que genera preocupación por impactos a la salud

Los auriculares se convirtieron en un compañero inseparable. Los usamos para escuchar música, atender llamadas o aislarnos del ruido exterior. Sin embargo, una investigación reveló que casi todos los modelos vendidos en Europa contienen sustancias químicas peligrosas.

El estudio se realizó en cinco países europeos y analizó 81 modelos de auriculares de distintas marcas y rangos de precio. El resultado fue contundente: todos los dispositivos examinados presentan materiales nocivos para la salud.

La investigación forma parte de la iniciativa 'ToxFree LIFE for All' (Vida libre de tóxicos para todos). Los expertos analizaron 180 muestras de materiales y detectaron Bisfenol A (BPA) en 177 de ellas. El Bisfenol S (BPS), usado como sustituto del BPA, apareció en 137 casos.

Los países donde se realizó el análisis fueron República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Austria. El objetivo era determinar si los auriculares que usamos a diario contienen sustancias que puedan afectar nuestra salud a largo plazo.

Todos los modelos analizados contienen sustancias peligrosas. Entre ellas se identificaron bisfenoles, ftalatos y retardantes de llama. Estos químicos están presentes tanto en las partes plásticas rígidas como en las flexibles.

Los niveles de químicos peligrosos superan 35 veces el límite legal

Los números del estudio encienden alarmas. Los niveles de concentración detectados alcanzaron 351 mg/kg. Este valor supera ampliamente el límite de 10 mg/kg que establece la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

Casi el 60% de las muestras contenía trazas de ftalatos clasificados como "carcinogénico, mutagénico o reprotóxico". Esta categoría agrupa a sustancias que pueden causar cáncer, alterar el ADN o afectar la reproducción.

El análisis también detectó otros compuestos preocupantes. Entre ellos aparecen parafinas cloradas de cadena corta y media con niveles de 45 mg/kg. También se encontraron retardantes de llama halogenados, organofosforados, concentraciones de trifenilfosfato y resorcinol bis.

Pese a los valores elevados, los investigadores aclaran un punto importante. Los niveles detectados no presentan un peligro inminente para la salud, pero alertan sobre el riesgo que supone la exposición continua a largo plazo, especialmente en las partes que están en contacto directo con la piel.

Qué marcas venden auriculares con materiales tóxicos

El estudio abarcó un espectro amplio del mercado. Se analizaron 81 modelos de auriculares dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Las marcas evaluadas incluyen nombres reconocidos a nivel mundial.

Entre los fabricantes analizados aparecen Sony, JBL, Apple, Samsung, Marshall, Skullcandy, Bose y Fresh'n Rebel. La investigación incluyó modelos de gama alta, media y baja.

También se examinaron auriculares sin marca reconocida vendidos en comercios electrónicos como Temu y Shein. Estos últimos son los que mostraron una mayor toxicidad en sus componentes.

Los fabricantes están tomando medidas para reducir el impacto. Priorizan componentes libres de tóxicos y con concentraciones más bajas en los materiales blandos, como las almohadillas y las tapas de silicona, que son las partes que permanecen en contacto directo con la piel del usuario.

Los cables, por su parte, exceden por poco los límites legales establecidos. Esta diferenciación sugiere que las empresas están aplicando criterios distintos según el tipo de material y su cercanía con el cuerpo.

La preocupación se centra en el uso prolongado. Los auriculares se usan durante horas cada día, lo que aumenta la exposición a estos químicos. Las almohadillas y las tapas de silicona permanecen en contacto directo con la piel, lo que multiplica el riesgo de absorción.

El estudio europeo marca un precedente importante. Pone el foco en productos tecnológicos que usamos cotidianamente y que hasta ahora no habían sido objeto de análisis tan exhaustivos en materia de sustancias químicas peligrosas.