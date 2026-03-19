La compañía asiática busca acelerar la innovación en memoria avanzada, robótica y salud digital con una de las mayores inversiones del sector

Samsung Electronics despejó su hoja de ruta para los próximos años con un anuncio que sacudió la industria tecnológica. Durante su Junta General Anual de Accionistas, celebrada en el Centro de Convenciones de Suwon al sur de Seúl, la multinacional surcoreana confirmó un plan de inversión que supera los 110 billones de wones, equivalentes a aproximadamente u$s64.000 millones, para el ejercicio 2026.

La cifra representa un salto del 21,7% respecto a los 90,4 billones de wones invertidos el año anterior. El objetivo central de este despliegue masivo de capital es consolidar el liderazgo de Samsung en la industria de semiconductores diseñados específicamente para inteligencia artificial.

Jun Young-hyun, vicepresidente y jefe de la división de Soluciones de Dispositivos, encabezó la presentación junto a Roh Tae-moon, presidente de la división Mobile Experience. Ambos ejecutivos dejaron en claro la intención de la compañía: transformar su estructura operativa de raíz.

Samsung no se conforma con fabricar componentes. La empresa busca reorganizar toda su arquitectura empresarial hacia negocios orientados al futuro, donde la innovación en IA y la robótica avanzada funcionen como los verdaderos motores de crecimiento a medio y largo plazo.

La estrategia de diversificación que va más allá de los chips

Más allá del terreno de los semiconductores, el gigante tecnológico expresó su firme disposición a ejecutar fusiones y adquisiciones significativas. La compañía busca activamente empresas especializadas en robótica avanzada, tecnología médica, electrónica automotriz y sistemas de climatización inteligente.

Esta diversificación tiene un propósito claro. Samsung quiere que la IA no sea solo un componente interno de sus chips, sino una funcionalidad transversal presente en todos sus productos.

El optimismo de la empresa se apoya en números concretos. La firma ya consolidó acuerdos estratégicos con socios de la talla de NVIDIA y Tesla. Además, se propuso alcanzar los 800 millones de dispositivos móviles equipados con Galaxy AI para finales de este mismo año.

Qué es la estrategia One-Stop Solution que Samsung pone en el centro

Uno de los pilares del anuncio es la denominada estrategia One-Stop Solution. Según explicaron los directivos durante la presentación, Samsung se posiciona como la única empresa en el mercado global con capacidad de integrar en una sola cadena de valor la fabricación de memorias, la fundición de chips (foundry) y el empaquetado avanzado.

Esta integración vertical busca ofrecer a los clientes una solución completa. El beneficio es doble: reducir los tiempos de desarrollo y mejorar la compatibilidad de los sistemas en un entorno tecnológico cada vez más fragmentado y exigente.

La ventaja competitiva es evidente. Mientras otros fabricantes dependen de múltiples proveedores, Samsung puede controlar el proceso de punta a punta.

Memoria HBM4 y chips de 2 nanómetros, las joyas de la corona tecnológica

En el plano técnico, el grueso de la inversión se destinará a la producción en masa de la memoria HBM4 de sexta generación. Tras el dominio de las memorias HBM3e en los años precedentes, la llegada de la HBM4 en 2026 marcará un cambio de paradigma.

Por primera vez, el componente base de la memoria se fabricará mediante procesos de fundición lógica avanzada. Este avance permitirá una personalización sin precedentes.

La memoria podrá fusionarse directamente con las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de clientes estratégicos. Esto eliminará los cuellos de botella térmicos y de velocidad que actualmente limitan el rendimiento de los grandes centros de datos.

De forma paralela, Samsung intensificará sus esfuerzos en el desarrollo de chips de 2 nanómetros utilizando el proceso SF2P. Esta tecnología, basada en la arquitectura de transistores Gate-All-Around (GAA) de tercera generación, está diseñada para maximizar el rendimiento en tareas críticas de IA.

Según los datos técnicos compartidos, este proceso promete una mejora del 25% en la eficiencia energética respecto a las soluciones actuales. La compañía también dedicará fondos a la integración óptica o fotónica de silicio, una técnica que emplea luz en lugar de señales eléctricas para la transferencia de datos.

El empaquetado SAINT que revolucionará la arquitectura de los procesadores

Otro punto destacado de la jornada fue la mención al empaquetado SAINT (Samsung Advanced Interconnect Technology). Esta tecnología de apilamiento 3D permite situar la memoria directamente sobre el procesador, reduciendo la distancia física que los datos deben recorrer.

Este diseño es fundamental para acelerar los procesos de inferencia en modelos de lenguaje de gran tamaño. También permite reducir drásticamente el consumo energético.

La comparativa técnica es clara: la industria pasará de un empaquetado horizontal (2.5D) a soluciones verticales puras. Estas estarán apoyadas en interconexiones ópticas y conectividad de última generación.

Los números que respaldan la apuesta más ambiciosa de Samsung

En cuanto al desempeño financiero reciente, Samsung Electronics cerró el ejercicio de 2025 con resultados sólidos. El beneficio neto atribuido alcanzó los 44,3 billones de wones, equivalentes a u$s25.850 millones, lo que supone un crecimiento del 31,8% respecto al año previo.

El resultado operativo se situó en 43,6 billones de wones, un avance del 33,3%. Mientras tanto, la facturación total del grupo ascendió a 333,6 billones de wones (u$s194.662 millones), reflejando un incremento del 10,9%.

Estos resultados financieros otorgan a Samsung la solidez necesaria para ejecutar su plan de inversión más ambicioso, posicionándose como el jugador clave en la carrera por dominar la próxima generación de semiconductores para inteligencia artificial.