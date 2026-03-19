Recupera gran parte del almacenamiento optimizando archivos multimedia con herramientas poco conocidas y sin necesidad de gastar dinero extra

Google Fotos alcanzó su límite de almacenamiento gratuito y cada vez más usuarios enfrentan el mismo dilema: borrar recuerdos o pagar por más espacio. Pero existe una tercera vía que pocos conocen.

Se trata de una herramienta nativa que comprime fotos y videos sin afectar su calidad de forma notoria. El proceso libera varios gigabytes en cuestión de minutos y no requiere eliminar ni un solo archivo.

La solución está disponible tanto en la app móvil como en la versión web. Y lo mejor: funciona con todo el contenido almacenado, sin importar cuándo lo hayas subido.

El método permite seguir acumulando fotos y videos sin preocuparse por el límite de 15 GB que Google ofrece gratuitamente, convirtiendo archivos a una versión optimizada que mantiene calidad visual suficiente para redes sociales y visualización en pantallas.

Cómo activar el ahorro de almacenamiento en Google Fotos

La clave está en una función llamada "ahorro de almacenamiento". Esta herramienta convierte automáticamente tus archivos a un formato más liviano.

El procedimiento es idéntico desde cualquier dispositivo. Solo tomá cuatro pasos simples y el sistema hará el resto del trabajo.

Primero, abrí la aplicación de Google Fotos o ingresá desde el navegador escribiendo "Google Fotos" en la barra de búsqueda. Iniciá sesión con tu cuenta de Gmail.

Segundo, tocá el ícono de menú que aparece como tres líneas horizontales. En ese desplegable, seleccioná la opción "Almacenamiento".

Tercero, dentro de esa sección vas a encontrar la alternativa "Convertir fotos y videos a calidad de ahorro de almacenamiento". Al activarla, el sistema comenzará a comprimir tus archivos.

Cuarto, confirmá el cambio aceptando las condiciones. En pocos minutos verás cómo se libera espacio en tu cuenta sin haber borrado nada.

Qué calidad mantienen las fotos después de la compresión

El sistema reduce el tamaño de los archivos pero preserva una calidad visual adecuada para el uso diario. Las imágenes siguen viéndose bien en celulares, computadoras y redes sociales.

Para la mayoría de los usuarios, la diferencia entre la calidad original y la comprimida es prácticamente imperceptible, especialmente al visualizar contenido en pantallas de dispositivos móviles o al compartir en Instagram, WhatsApp o Facebook.

La compresión aplica tanto a fotos como a videos. Los clips quedan con resolución suficiente para reproducirse sin problemas en aplicaciones de streaming o mensajería.

Eso sí, si trabajás con imagen profesional, editás contenido para clientes o necesitás imprimir en alta definición, esta opción no es la ideal. En esos casos conviene mantener la calidad original y evaluar otros métodos de respaldo.

Otras funciones de Google Fotos que ayudan a ganar espacio

Además de la compresión automática, Google Fotos ofrece herramientas complementarias para optimizar el almacenamiento. Una de las más útiles es la detección de archivos pesados.

Desde el administrador de almacenamiento, la plataforma identifica videos largos, fotos borrosas y capturas de pantalla innecesarias. Revisarlo periódicamente permite eliminar contenido que realmente no vas a volver a ver.

Otra función poco conocida es "Liberar espacio en este dispositivo". Esta opción borra las copias locales de tu celular pero mantiene todo respaldado en la nube.

Para activarla, entrá a la app, tocá tu foto de perfil y seleccioná "Liberar espacio en este dispositivo". Así ganás memoria en el teléfono sin perder acceso a tus archivos.

Esta alternativa es especialmente útil si tu celular se quedó sin espacio pero tu cuenta de Google todavía tiene capacidad disponible.

Cómo recuperar fotos eliminadas por error

Si borraste una imagen sin querer, aún podés recuperarla siempre que no hayan pasado más de 30 o 60 días, según el dispositivo. Google Fotos mantiene un período de gracia antes de eliminar definitivamente los archivos.

El proceso de restauración es rápido. Andá a "Biblioteca" y luego a "Papelera". Ahí aparecen todas las fotos y videos eliminados recientemente.

Mantené presionada la imagen que querés recuperar y tocá la opción "Restablecer". El archivo volverá a tu galería principal como si nunca lo hubieras borrado.

Pasado el plazo de retención, los archivos desaparecen para siempre. Por eso conviene revisar la papelera cada tanto, sobre todo después de limpiezas masivas de contenido.

Cómo revisar tu contenido reciente en la nube

Google Fotos organiza automáticamente todo lo que subís, pero a veces querés acceder rápido a lo más nuevo. Para eso existe una búsqueda específica.

Abrí la aplicación y tocá la lupa que dice "Buscar". Escribí "Agregadas recientemente" en el cuadro de texto. El sistema mostrará las últimas fotos y videos