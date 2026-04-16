Verisure impulsa PreSense, una alarma diseñada para anticiparse

Verisure , N.º 1 mundial en servicios de seguridad con monitoreo profesional, consolida su liderazgo en el sector incorporando la tecnología PreSense™, un sistema desarrollado para detectar y actuar con mayor rapidez para brindar a los usuarios una protección más proactiva gracias a la inteligencia artificial, contribuye a detectar indicios de intrusión antes de que ocurran.

Bajo el concepto de anticipación, la compañía impulsa una nueva campaña de comunicación que refuerza uno de los rasgos más distintivos de su ADN: la búsqueda permanente de innovación para ofrecer mayores niveles de seguridad a hogares y pequeños negocios.

La tecnología PreSense™ está diseñada para anticiparse a los riesgos, identificando indicios de posibles amenazas. Gracias a su capacidad avanzada de análisis y respuesta, este sistema permite activar protocolos de seguridad con mayor rapidez, reforzando la confianza de los usuarios en la inmediatez y fiabilidad del servicio.

El nuevo desarrollo de Verisure añade una serie de mejoras técnicas diseñadas para elevar la eficiencia y la fiabilidad del sistema de seguridad. Entre ellas, destaca la triple conectividad encriptada de la Unidad Central, que asegura una comunicación más robusta y difícil de vulnerar. A esto se suma un mayor rango de visión en los dispositivos de verificación, lo que amplía la capacidad de control y reduce puntos ciegos.

Así es como la empresa europea con presencia en Argentina desde hace más de seis años da un paso más en la protección de hogares y comercios robusteciendo su propuesta de seguridad. El mayor valor está en la combinación de una innovación tecnológica puntera con un equipo humano excepcional, siempre presente detrás de cada interacción. Ese equilibrio es el que le permite responder con eficacia a las necesidades reales de la sociedad.

Verisure ofrece soporte a distancia para hogares y pequeños comercios.

"Nuestro objetivo es ofrecer un verdadero escudo total que proteja desde el primer indicio de riesgo: detectar antes de que entren, ganar tiempo y forzar al intruso a abandonar el intento. Y, al mismo tiempo, asegurar que cada evento sea verificado con precisión, aportando evidencia y garantizando una respuesta efectiva que despeje cualquier duda ante un salto de alarma", detalla Florencia Tsuji, directora general en Verisure Argentina.

El nuevo sistema PreSense™ consolida un modelo de seguridad que opera en capas sucesivas, diseñadas para anticiparse a cualquier situación de riesgo. Su primera acción es disuadir: la placa exterior con aviso a Policía cumple un rol preventivo fundamental, haciendo visible la presencia del sistema y reduciendo las probabilidades de que un intruso intente ingresar.

Esta advertencia inicial se complementa con la alarma sonora del panel, que se activa frente a movimientos o comportamientos inusuales cerca del acceso. En una segunda instancia, el sistema avanza hacia la capacidad de detectar. Los fotodetectores instalados en puertas, ventanas y otros puntos vulnerables registran golpes, vibraciones y aperturas, ofreciendo una lectura temprana de posibles intentos de intrusión. Este mecanismo de anticipación aporta una protección adicional en los sectores más expuestos del inmueble.

El proceso continúa con la fase de verificar profesionalmente. Ante un salto de alarma, la Central Receptora recibe imágenes en alta definición provenientes de los dispositivos y puede confirmar en pocos segundos si se trata de un evento real, minimizando falsos avisos y agilizando la toma de decisiones.

La secuencia se completa con intervenir profesionalmente: cuando la CRA confirma la intrusión, ZeroVision se activa liberando una densa niebla capaz de bloquear la visibilidad dentro del ambiente. Esta respuesta inmediata, ejecutada únicamente tras la verificación profesional, genera las condiciones para que el intruso abandone el lugar y evita que el delito avance.

El ecosistema de alarmas se completa con funcionalidades esenciales, como el botón S.O.S., que activa de forma automática el protocolo de respuesta silenciosa y garantiza asistencia profesional inmediata en situaciones críticas. También incluye un mando a distancia que facilita el control del sistema desde distintos sectores del hogar de manera práctica y segura. A ello se suma la integración con una aplicación, que permite gestionar la alarma desde el celular, recibir notificaciones en tiempo real y supervisar todo el sistema desde cualquier lugar.

Este trabajo sostenido reafirma el compromiso de la compañía con la evolución del mercado de la seguridad, promoviendo soluciones más integrales, dinámicas y alineadas con las necesidades reales de protección de personas, hogares y pequeños comercios.

Las funcionalidades descriptas están sujetas a disponibilidad del servicio, conectividad, protocolos operativos vigentes y a los permisos de uso configurados por el titular de la cuenta.